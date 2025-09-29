Benessere tra le Alpi: l'hotel dove vivere l'autunno tra Sky Pool, saune e natura

L’autunno in Alto Adige è una stagione che profuma di boschi, di aria frizzante e di colori caldi che trasformano le montagne in una tavolozza di sfumature. In questo scenario naturale di rara bellezza sorge l’Hotel Plunhof in Val Ridanna (Bz), un 4 stelle superior, un luogo che non è soltanto una destinazione, ma un rifugio per l’anima. Immerso tra le cime delle Alpi Breonie e a pochi chilometri dal borgo medievale di Vipiteno, il Plunhof accoglie i propri ospiti in una dimensione sospesa tra benessere alpino, cucina gourmet e comfort di lusso, diventando il punto di partenza ideale per vivere appieno l’autunno.

L'ingresso dell'Hotel Plunof

Il Plunhof oggi è una vera perla della Val Ridanna, con una struttura rinnovata in modo importante la scorsa primavera che lo rende un punto di riferimento della zona. Una struttura mastodontica per dimensioni, che può ricevere fino a 200 ospiti, e che ha visto introdurre importanti novità.

«Da metà marzo a metà giugno abbiamo realizzato 28 nuove suite, tutte dotate di vasca idromassaggio - afferma il proprietario della struttura Thomas Volgger - Al terzo piano abbiamo creato una zona adults only con una piscina da 25 metri e nella spa alcune nuove saune: una sauna “Aufguss”, una sauna a vapore e diverse aree relax».

Il proprietario Thomas Volgger alla reception del rinnovato Hotel Plunhof

Oltre all’area wellness, anche gli spazi comuni sono stati completamente rinnovati, con la creazione di una moderna palestra attrezzata con vetrata e vista sulla valle affiancata a una nuova sala dedicata alle lezioni di yoga. «Abbiamo rifatto tutto il primo piano: ristorante, cucina, reception e bar. Oggi il nostro hotel può ospitare 200 persone in 95 camere, ma grazie agli ampi spazi non si percepisce mai affollamento, ed è proprio questo uno dei nostri punti di forza».

La sala relax all'ingresso dell'Hotel Plunhof

Ma chi c’è dietro al Plunhof? Il segreto è proprio questo, perchè a dispetto di una struttura importante per numeri e qualità la conduzione rimane sempre familiare: «Siamo una famiglia numerosa: 8 figli - 5 fratelli e 3 sorelle - più nostra madre - continua Thomas Volgger - Poi lavorano con noi anche i figli delle mie sorelle, in cucina, in sala e in reception. È un vero hotel di famiglia, e questo si riflette anche nel rapporto con gli ospiti, molti dei quali tornano da generazioni. In alcuni casi siamo alla terza generazione. I nostri genitori hanno lavorato nelle vicine miniere di Ridanna, e alcune pietre con cui abbiamo costruito questa struttura vengono proprio da lì».

Suite panoramiche per un soggiorno esclusivo

La grande novità che rende l’autunno 2025 al Plunhof ancora più speciale è rappresentata dalle nuove 28 suite, progettate per offrire un’esperienza di soggiorno raffinata e indimenticabile. Ogni ambiente è stato studiato nei minimi dettagli, con una particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla luminosità degli spazi. Il legno locale e la pietra alpina, che da sempre caratterizzano lo stile del Plunhof, si fondono con linee moderne e con una disposizione degli arredi che trasmette equilibrio e armonia.

La nuovissima suite Leonie del Plunhof

La vera sorpresa di queste camere esclusive è la vasca idromassaggio privata situata sulla terrazza di ognuna di esse, un luogo perfetto per rilassarsi dopo una giornata trascorsa in montagna, godendo del panorama mozzafiato che spazia sui boschi e sulle vette che incorniciano la valle. La sensazione di benessere che regala un bagno caldo a cielo aperto, circondati dal silenzio della natura e dai colori intensi del foliage, è qualcosa che rimane impressa nella memoria.

La fantastica Jacuzzi doppia presente su ogni terrazzo delle nuove suite del Plunhof

Con le nuove realizzazioni l’hotel raggiunge le 95 camere complessive, offrendo spazi ampi, privacy assoluta e un comfort che riesce ad abbracciare l’ospite fin dal primo momento. Abbiamo provato la suite Leonie, arredata modernamente e con ogni comfort, con un bagno diviso in due zone, una WC e l'altra con doccia doppia regolabile e doppio lavabo di design.

Doccia doppia nei bagni di design delle suite del Plunhof

La magia della Sky Pool panoramica

Un altro fiore all’occhiello dell’hotel è la nuova Sky Pool panoramica “Fonte Celeste”, un bacino d’acqua lungo 25 metri collocato al terzo piano e riservato esclusivamente agli ospiti adulti. Immergersi in questa piscina significa vivere l’esperienza unica di nuotare sospesi tra le nuvole, con il cielo che sembra fondersi con l’acqua e con lo sguardo che si perde tra le cime innevate, i boschi che si colorano d’autunno e i paesaggi sconfinati della Val Ridanna. È un momento che unisce leggerezza e contemplazione, un vero invito a lasciarsi andare e a ritrovare equilibrio.

La spettacolare nuova sky pool panoramica del Plunhof, con vista sulla Val Ridanna, e la sensazione di nuotare tra le nuvole

La Sky Pool diventa così il luogo simbolo del Plunhof, capace di trasformare una semplice nuotata in un rituale di benessere totale. La pace che si respira in questo spazio adults only è l’elemento che lo rende particolarmente apprezzato da chi cerca una vacanza romantica o un soggiorno intimo lontano dal caos della quotidianità. E, nelle giornate d'autunno, quando il cielo è meno terso come durante la nostra visita, la sensazione di nuotare tra le nuvole è davvero magica.

La nuova sky pool con spazi esterni adeguati e accessibile solo ai maggiori di 16 anni, per una tranquillità autentica

Aree relax e nuove saune con vista

L’autunno al Plunhof non si limita alla Sky Pool, perché le novità coinvolgono anche le zone dedicate al relax e alle saune. È stata infatti inaugurata un’oasi chiamata Silenzio delle Vette, situata al secondo piano, che dialoga in perfetta armonia con la piscina interna già esistente. Qui il tempo sembra fermarsi e il corpo trova una rigenerazione naturale grazie al silenzio, alla luce soffusa e al calore che avvolge ogni ambiente. Allo stesso piano è stata posizionata anche la nuova area fitness, con attrezzi moderni, e una sala interamente dedicata alle sedute di Yoga, che si svolgono ogni pomeriggio.

L'area relax Silenzio delle Vette dell'Hotel Plunhof

Un’altra novità affascinante è rappresentata dalla sauna Cortile di Luce, un ambiente scenografico che si apre sul cortile interno dell’hotel, dove i raggi del sole entrano filtrando dalle grandi vetrate e si mescolano al calore del legno e della pietra. A questa esperienza si aggiunge il bagno turco Lembi di Montagna, un percorso che richiama la purezza dell’aria alpina e accompagna l’ospite in una dimensione di leggerezza e rinnovata vitalità.

La Sauna Luce della Spa dell'Hotel Plunhof

Ogni nuovo spazio è pensato come parte di un viaggio multisensoriale, in cui l’acqua, la luce e il calore diventano protagonisti assoluti.

La zona esterna con idromassaggio riscaldato di Acqua Minera dell'Hotel Plunhof

La Spa & Acqua Minera: un’esperienza premiata

Il cuore pulsante del Plunhof è la sua celebre Spa & Acqua Minera, una realtà di 4.000 metri quadrati che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. La filosofia che guida questa area wellness si ispira alla lunga storia mineraria della valle, che per secoli è stata legata all’estrazione dell’argento. Le pietre delle montagne e l’acqua pura diventano elementi centrali di un percorso che conduce a un profondo riequilibrio fisico e mentale.

Piscine al coperto riscaldate e ampie zone relaz in Acqua Minera al Plunhof

Gli ospiti possono lasciarsi avvolgere dal calore delle saune minerarie che raggiungono i 100°C, trovare sollievo nelle biosaune e nelle cabine a infrarossi, o vivere il potere rigenerante dei percorsi Kneipp. Suggestiva è l’esperienza all’interno della grotta mineraria, dove un laghetto naturale rievoca le antiche gallerie e accompagna con i suoi riflessi chi desidera staccare la mente. Anche la parte di Spa vera e propria, saune, bagno turco e docce emozionali, è rigorosamente adults only e viene adottata la filosofia naturista, molto apprezzata da una clientela prevalentemente austro-tedesca.

La pluripremiata Spa Acqua Minera

«Abbiamo una struttura molto grande ma non abbiamo numeri molto alti di famiglie con bambini, che comunque hanno diverse aree dell'hotel dedicate, e che possono accedere tutte le piscine interne ed esterne della struttura ad accezione della nuova sky pool panoramica. Abbiamo invece diverse richieste di spazi adults only, dove gli ospiti possono vivere un relax vero». Anche nella zona spa è stata realizzata una sala relax dove non è permesso nemmeno l'uso degli smartphone, per un silenzio autentico dove potersi rilassare.

La piscina di acqua salata della Spa Minera, accesso adults only

L’area acquatica invece, Acqua Minera, include una piscina interna lunga 20 metri, vasche relax che si aprono verso l’esterno, una piscina salata con idromassaggio riscaldata, ideale per essere utilizzata anche durante i mesi più freddi e un laghetto balneabile di acqua più fresca immerso nel verde, circondato da panorami che tolgono il fiato.

La piscina esterna riscaldata di Acqua Minera, ideale per tutte le stagioni

A completare il percorso ci sono i trattamenti personalizzati, che si basano sulle proprietà energetiche delle Alpi altoatesine e utilizzano linee cosmetiche di qualità come Biocosmetics Dottor Spiller e QMS! Medicosmetics. Ogni massaggio e ogni rituale sono pensati per unire scienza ed elementi naturali, creando un effetto che dura oltre la vacanza.

Aree relax confortevoli con vista sulla Val Ridanna alla Spa Minera del Plunhof

Cucina gourmet e la Cantina di Bacco

L’esperienza al Plunhof non si esaurisce con la Spa. Uno dei pilastri della filosofia dell’hotel è la cucina gourmet, che valorizza i prodotti locali e stagionali dell’Alto Adige. Gli chef, Egon e Peter Volgger, fratelli del titolare Thomas, reinterpretano le ricette tipiche con uno stile contemporaneo che sorprende e conquista, dando vita a piatti che parlano di montagna e di creatività. Non è mistero che una buona parte della clientela, dalla vicina Austria, scelga il Plunhof proprio per la sua cucina gustosa e raffinata.

Lo chef dell'Hotel Plunhof, Peter Volgger

Il ristorante, recentemente rinnovato, accoglie gli ospiti in ambienti dal design moderno, con tonalità rilassanti e nicchie accoglienti che creano un’atmosfera intima e raffinata. Anche la zona buffet è stata ripensata per offrire maggiore fluidità e un assortimento ancora più ricco, garantendo un’esperienza gastronomica completa.

L‘elegante sala del ristorante dell‘Hotel Plunhof

«Grazie al fatto che in cucina ci sono due membri della famiglia - continua Thomas Volgger la qualità resta sempre costante, senza rischi di cambiamenti legati agli chef. Puntiamo su una cucina internazionale, ma con un’attenzione costante all’eccellenza e ai prodotti del territorio».

La mis en place del ristorante dell‘Hotel Plunhof

A rendere la proposta enogastronomica ancora più esclusiva c’è la Cantina di Bacco, uno spazio suggestivo che custodisce etichette pregiate dell’Alto Adige, dell’Italia e del panorama internazionale. Degustare un calice di vino qui significa intraprendere un viaggio che accompagna i sapori dei piatti, esaltandoli e rendendoli indimenticabili.

Il ricco buffet di dolci home made del Plunhof

La ristorazione del Plunhof si regge sulla grande sala rinnovata dove vengono servite la colazione e la cena. Per la prima è a disposizione un ricchissimo buffet dolce-salato, con la possibilità di preparare uova gourmet in ogni forma al momento e a vista.

Uova fritte con spek e pomodorini, preparate al momento per la colazione

Durante la cena viene proposto ogni sera un menu a due portate principali più un dolce, cui si accompagna un ricchissimo buffet di verdure e soprattutto di formaggi, una vastissima scelta di prodotti del territorio e internazionali.

Zuppa "dashi" di verdure asiatiche

Un fine dining davvero di alto livello dove però c'è anche una forte impronta salutista, non foss'altro per la magnifica area benessere presente nella struttura. E così alla prima portata in brodo (abbiamo provato degli squisiti canederli di fegato e zuppa "dashi" di verdure asiatiche) c’è la possibilità di alternare dei particolari drink vitali, come quello di pera e Kalamansi o quello mango-frutto della passione e banana, energizzanti e salutari.

Canederli al fegato in brodo

Non manca però la qualità nei piatti principali proposti. Abbiamo provato un eccellente risotto zucca pancetta e radicchio, e come seconde portate un filetto di vitello ripieno di tartufo, topinambur e cavoletti di bruxelles impanati, un piatto vegetariano come medaglioni di quinoa con spaghetti al cetriolo e salsa al chili, un maialino arrosto croccante con salsa al cumino, erba di rafano e patate arrosto oppure ancora un filetto di orata al forno, salsa ai capperi e uvetta sultanina, con zucchine alla provenzale e patate.

Filetto di vitello ripieno di tartufo, topinambur e cavoletti di bruxelles impanati 1/6 Risotto zucca, pancetta e radicchio 2/6 Medaglioni di quinoa con spaghetti al cetriolo e salsa al chili 3/6 Filetto di orata al forno, salsa ai capperi e uvetta sultanina, con zucchine alla provenzale e patate 4/6 Maialino arrosto croccante con salsa al cumino, erba di rafano e patate arrosto 5/6 Sella di Maiale, crema di tonno, capperi e salsa di pomodoro 6/6 Previous Next

Di altissima qualità anche i dolci, anche questi preparati da un membro della famiglia Volgger. Un gelato al miele con crema di mela e Fava Tonka e un gelato al rosmarino con tortino di ricotta e frutti di bosco.

Gelato al miele con crema di mela e Fava Tonka 1/4 Gelato al rosmarino con tortino di ricotta e frutti di bosco 2/4 Omelette ripiena di verdure 3/4 Crepes ai frutti di bosco, preparata al momento durante le colazioni 4/4 Previous Next

L’hotel propone di base un servizio di mezza pensione colazione cena. Per chi desiderasse anche il pranzo, o comunque uno spuntino in altri orari, è a disposizione il rinnovato bar lounge dell’hotel. Qui, alcuni piatti sfiziosi, paste come panini e tost (memorabile il club sandwich con spek tirolese) sono preparati in una cucina a vista degli ospiti.

Club Sandwich del Plunhof, una gustosa variante per un pranzo veloce

Lusso sostenibile certificato

Il Plunhof è un eco-hotel certificato Klimahaus, capace di coniugare lusso e rispetto per l’ambiente. Ogni scelta architettonica e gestionale è guidata dall’attenzione alla sostenibilità: il legno e la pietra utilizzati provengono dal territorio, l’energia è prodotta da fonti rinnovabili, i materiali sono selezionati con cura e le materie prime della cucina arrivano da produttori locali.

Plunhof è un eco-hotel certificato e mette a disposizione una serie di prodotti naturali dedicati al benessere

La filosofia del Plunhof non è solo quella di offrire comfort, ma di farlo in armonia con la natura che lo circonda. Passeggiando nei giardini, rilassandosi accanto al laghetto naturale o respirando l’aria pura delle montagne, l’ospite percepisce che il vero lusso risiede nella possibilità di vivere un soggiorno senza lasciare tracce negative sull’ambiente.

Attività ed escursioni in Val Ridanna

Il soggiorno al Plunhof diventa ancora più ricco grazie alle numerose esperienze all’aperto che la Val Ridanna offre in autunno. I sentieri che si snodano tra boschi e pascoli permettono di scegliere tra passeggiate tranquille, adatte anche alle famiglie, ed escursioni più impegnative che conducono a rifugi d’alta quota. Uno degli itinerari più spettacolari è quello che porta al Rifugio Biasi al Bicchiere, il più alto dell’Alto Adige con i suoi 3.195 metri, raggiungibile dopo un percorso di circa sette ore che regala panorami emozionanti e un senso di conquista indimenticabile.

La chiesetta di Santa Maddalena, su una collina di fronte al Plunhof, raggiungibile con una bella passeggiata in Val Ridanna

Non mancano le esperienze culturali, come la visita al Mondo delle Miniere Monteneve, un viaggio nelle antiche gallerie che raccontano gli oltre ottocento anni di attività mineraria della zona. Le Cascate di Stanghe, poco distanti dall’hotel, offrono invece uno spettacolo naturale unico, con l’acqua che scava la roccia di marmo bianco creando gole spettacolari attraversate da passerelle di legno.

Natura incontaminata in Val Ridanna, nei pressi dell'Hotel Plunhof

Chi ama pedalare può noleggiare e-bike o mountain bike direttamente in hotel, che organizza quotidianamente visite ed escursioni e partire per tour panoramici, mentre i più avventurosi possono scegliere il parapendio o la pesca sportiva nei laghi alpini, guidati dagli esperti locali.

Vipiteno e dintorni: un borgo da scoprire

La posizione del Plunhof consente anche di scoprire il fascino di Vipiteno, una cittadina che conserva intatto il suo centro storico medievale, con le strade lastricate, le torri e le case colorate. Passeggiare sotto i portici o gustare un caffè nella piazza principale è un modo piacevole per completare una vacanza che alterna natura, relax e cultura. La vicinanza con Bolzano e Bressanone permette inoltre di organizzare escursioni giornaliere alla scoperta delle città più caratteristiche dell’Alto Adige.

Il centro storico di Vipiteno, con la celebre torre dell'orologio

Come arrivare in Val Ridanna

Raggiungere l’Hotel Plunhof è semplice e comodo. In auto, da Milano si impiegano poco più di tre ore e mezza percorrendo l’Autostrada del Brennero fino all’uscita di Vipiteno, per poi proseguire verso la Val Ridanna. Per chi preferisce il treno, da Milano partono collegamenti diretti per Bolzano e Bressanone, entrambi con fermata a Vipiteno. L’hotel mette a disposizione un servizio navetta che accompagna comodamente gli ospiti fino all’ingresso della struttura.

Lo storico cimitero di Ridanna con vista sulla valle

Tariffe e soggiorno

Le tariffe partono da 170 euro a notte a persona in camera doppia, comprensive di colazione e cena gourmet con menu da quattro o cinque portate. Un prezzo che rispecchia la qualità dei servizi offerti e la ricchezza di esperienze che l’hotel rende accessibili a ogni ospite.

Il lounge bar dell'Hotel Plunhof

Un autunno da vivere al Plunhof

L’Hotel Plunhof in Val Ridanna è più di un luogo dove soggiornare: è un rifugio che avvolge con il calore della sua ospitalità, con la forza rigenerante della sua Spa mineraria e con la raffinatezza della sua cucina gourmet. In autunno, quando la natura si accende di colori e l’aria invita alla contemplazione, diventa la destinazione ideale per ritrovare sé stessi. Qui ogni dettaglio è pensato per trasformare il tempo in un dono prezioso, da vivere lentamente tra le montagne dell’Alto Adige.

La cucina a vista del Lounge Bar dell'Hotel Plunhof, sempre pronta a preparare spuntini e primi piatti di qualità per gli ospiti

E quali sono le novità per il prossimo futuro? Così ancora Thomas Volgger: «Vogliamo aggiungere una sauna tessile, due nuove aree relax e una zona con piscine per bambini fino ai 5 anni. Nella Spa inoltre vogliamo realizzare dei nuovi spazi sauna riservati solo alle donne. Inoltre a Vipiteno, dove tre anni fa abbiamo acquistato un secondo hotel, il Parkhotel Engelsburg, stiamo progettando una piscina esterna in un parco di 6000 metri quadrati».

All'Hotel Plunhof l'autunno è una stagione tutta da vivere

In definitiva, perché scegliere il Plunhof in autunno, una stagione considerata “di mezzo”? «Per due motivi principali - conclude Volgger - la cucina e la nostra spa, che non dipende dal tempo metereologico e permette di godersi il soggiorno anche in caso di pioggia o neve. E poi l’autunno è perfetto per le escursioni sulle malghe, con sentieri splendidi e meno affollati».