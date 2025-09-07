Scoprire Lisbona dal Dom Pedro: eleganza e comfort nel cuore della capitale

A Lisbona, a due passi dall’Avenida da Liberdade e da Praça Marques de Pombal, si trova uno degli indirizzi che meglio raccontano l’anima elegante e internazionale della capitale portoghese: il Dom Pedro Lisboa Hotel. La posizione centrale, con le vedute che si aprono sul fiume Tago e sul Parco Eduardo VII, lo rende una base privilegiata tanto per chi viaggia per lavoro quanto per chi sceglie la città per un soggiorno di piacere. Da poco entrato a far parte del network Radisson Individuals, l’hotel coniuga la comodità degli spostamenti urbani con la possibilità di vivere un’esperienza raffinata, incastonata nel cuore di una metropoli che negli ultimi anni ha saputo imporsi tra le destinazioni più vivaci d’Europa.

La hall del Dom Pedro Lisboa Hotel

Camere ed eleganza senza eccessi

Il percorso degli ospiti inizia nelle camere, progettate per rispondere a diverse esigenze di soggiorno. Le dieci tipologie disponibili spaziano dalle Superior, con affacci spettacolari sul Tago, alle Family Rooms, che offrono la possibilità di camere comunicanti e garantiscono spazi ampi e funzionali. Ogni ambiente è pensato con cura, dai dettagli pratici come il set per tè e caffè, il Wi-Fi gratuito e la vasca da bagno, fino agli accappatoi e alle pantofole che restituiscono un senso di intimità.

Una delle camere del Dom Pedro Lisboa Hotel

Salendo di livello, le Premium Suites accolgono gli ospiti con un ingresso riservato, un soggiorno separato con tv, camera con letto king-size e cabina armadio, oltre all’accesso esclusivo alla Spa Aquae e alla Vip Lounge. All’apice dell’offerta, la Suite Presidenziale si estende su 420 metri quadrati e figura tra le più prestigiose del Portogallo: ascensore privato, atrio in marmo, saloni ampi per ricevere e pranzare, cucina attrezzata, tre terrazze panoramiche, giardino d’inverno e un bagno padronale che unisce doccia walk-in e vasca da bagno, restituendo l’immagine di un soggiorno fuori dall’ordinario.

Cucina e benessere tra piatti d’autore e spa

Chi sceglie il Dom Pedro Lisboa non trova solo camere, ma anche un’offerta gastronomica pensata per raccontare sapori diversi. Al ristorante Le Café si possono assaporare piatti autentici della cucina portoghese, con una proposta che include insalate fresche, opzioni vegetariane e senza glutine curate dallo Chef Gil Martins, in un contesto conviviale che richiama la quotidianità lisboeta. Per chi invece cerca un tocco d’Italia, Il Gattopardo propone un’esperienza di fine dining ispirata al Mediterraneo, con menu à la carte e degustazione che prendono spunto dai personaggi del celebre film di Visconti.

Il ristorante Il Gattopardo del Dom Pedro Lisboa Hotel

La cucina è guidata dallo chef Leandro Stenzel e accompagnata da una selezione di vini di livello. La giornata si può concludere al Champagne & Cocktail Bar, dove la musica dal vivo al pianoforte accompagna calici di champagne e cocktail d’autore, in un’atmosfera che si presta tanto a incontri informali quanto a occasioni mondane.

Uno dei piatti del ristorante Il Gattopardo

A completare il quadro, la Spa Aquae accoglie con trattamenti mirati - dai rituali viso ai massaggi come linfodrenaggio e riflessologia - oltre a piscina interna riscaldata, jacuzzi, sauna, bagno turco e una palestra attrezzata, diventando un punto di riferimento per chi vuole concedersi momenti di benessere tra una visita e l’altra.

La spa del Dom Pedro Lisboa Hotel

Eventi e spazi per ogni occasione

Non mancano infine gli spazi per meeting ed eventi: le 22 sale versatili dell’hotel si adattano a conferenze, banchetti ed esposizioni di varia portata. Il salone Verdi, il più ampio, ospita fino a 400 persone, mentre altre sale godono di luce naturale e tutte garantiscono climatizzazione autonoma e accessibilità, con servizi di catering personalizzati a supporto.

Lisbona a portata di mano

Scegliere il Dom Pedro Lisboa significa quindi vivere Lisbona con un’attenzione particolare al comfort, alla cucina e al relax. E basta uscire dall’hotel per avere a portata di mano i luoghi simbolo della città.

Vista panoramica sulla città di Lisbona

Dal fascino dell’Avenida da Liberdade con i suoi negozi alle vedute del Parco Eduardo VII, fino ai quartieri storici di Alfama e Bairro Alto, che con le loro strade e il loro ritmo lento continuano a raccontare l’anima autentica della capitale portoghese.