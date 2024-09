A Lisbona sulle tracce di Bacco: l'itinerario da seguire per gli amanti del vino

C'è un angolo di Portogallo dove il tempo sembra fermarsi, dove i vigneti si estendono a perdita d'occhio e il profumo dell'uva matura inebria i sensi. È qui, tra le colline di Lisbona, che nasce un nettare divino, capace di raccontare secoli di storia e tradizioni. Un viaggio alla scoperta dei vini portoghesi è un'esperienza indimenticabile, un percorso sensoriale che conduce attraverso paesaggi mozzafiato e sapori unici. Lisbona, con la sua anima multiculturale e il suo paesaggio variegato, è, infatti, molto più di una semplice capitale europea. È un mosaico di sapori, tradizioni e storie che si intrecciano per offrire un'esperienza unica agli amanti del vino. Le radici della viticoltura a Lisbona affondano nell'antichità. Fenici, Romani e Arabi hanno lasciato un'impronta indelebile sul territorio, introducendo vitigni e tecniche di vinificazione che si sono evolute nel corso dei secoli. Oggi, le denominazioni di origine controllata della regione (Alenquer, Arruda, Bucelas, Carcavelos, Colares, Encostas d'Aire, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras) custodiscono un patrimonio enologico inestimabile.

Lisbona e il Portogallo regalano un viaggio unico per gli amanti del vino

Percorso del vino, tre tappe da non perdere a Lisbona

Tra pianure, montagne e l'oceano Atlantico, i vigneti di Lisbona raccontano storie millenarie. Ogni sorso di vino è un viaggio nel tempo, un'esplorazione di tradizioni secolari e di un'innovazione costante. Tre sono le tappe imperdibili della Rota de Vinhos da Península de Setúbal

Un'esperienza unica che unisce la passione per il vino alla bellezza del paesaggio è quella del Vinha do Aeroporto. Immagina di degustare un calice di vino con lo sfondo del decollo di un aereo. Al Vinha do Aeroporto, questa realtà diventa possibile. Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, questo vigneto offre un'esperienza unica nel suo genere, combinando la passione per la viticoltura con una vista spettacolare sull'aeroporto Humberto Delgado. Tra i filari di viti che producono pregiate uve come Touriga Nacional, Tinta Roriz e Arinto, i visitatori possono immergersi in un percorso educativo che li porterà alla scoperta dei segreti della vinificazione e del profondo legame tra uomo e natura.

Garrafeira Nacional di Lisbona. Foto Facebok Garrafeira Nacional

Seconda tappa la Garrafeira Nacional, storica enoteca, situata nel cuore di Lisbona, un'istituzione nel cuore della città lusitana sin dal 1927, e un vero e proprio scrigno di tesori enologici. I sui scaffali, ricolmi di bottiglie risalenti a diverse epoche, invitano a un viaggio nel tempo attraverso i sapori più autentici del Portogallo. L'atmosfera, avvolta da un'aura di mistero e raffinatezza, trasporta i visitatori in un mondo fatto di aromi intensi e storie affascinanti. Qui, ogni bottiglia racconta una storia, un'annata, un'emozione.

Mercearia do Vinho di Lisbona. Foto: Facebook Mercearia do Vinho

Un'esperienza autentica aspetta gli amanti del vino anche alla Mercearia do Vinho, un'enoteca a conduzione familiare che ti accoglie come un amico. Qui si possono esplorare una curata selezione dei migliori vini portoghesi, dai rinomati Porto ai vini più innovativi delle Azzorre. L'atmosfera intima e accogliente invita a scoprire nuovi sapori e a condividere la passione per il vino con esperti del settore. Da non perdere una degustazione personalizzata e gli incontri con i produttori che rendono ogni visita un'esperienza indimenticabile.

A caccia del Moscatel, il vino più dolce di Lisbona, e di vini pregiati

Spostandoci di poco da Lisbona facciamo tappa a Setúbal, culla di tradizioni millenarie. La regione vanta un vino che ha conquistato palati reali e appassionati di tutto il mondo: il Moscatel. Questo nettare dorato, invecchiato in botti di rovere, inonda il palato con un'esplosione di aromi di fiori d'arancio e miele, lasciando un retrogusto dolce e persistente ed è un simbolo di eleganza e raffinatezza. Le sue note floreali e fruttate, unite alla dolcezza equilibrata, lo rendono il compagno perfetto per momenti speciali. Considerato “il vino più dolce di Lisbona”, il Moscatel è perfetto per accompagnare i dessert e regalare momenti di puro piacere sotto il sole. Da non perdere il Moscatel Roxo, una perla rara nel panorama dei vini dolci. Con i suoi intensi aromi di frutta secca e un tocco di spezie, questo vino è un'esperienza unica per il palato più esigente.

Moscatel, il vino più dolce di Lisbona. Foto: shutterstock

Proseguendo verso le colline di Carcavelos, si scopre un tesoro nascosto: il Vinho de Carcavelos. Prodotto con vitigni come Trincadeira e Negra Mole e invecchiato per anni in botti di legno, questo vino raro e complesso è un'esperienza unica per gli amanti dei vini fortificati. Da assaporare con calma, magari dopo una visita alla storica Confraria a Oeiras.

Nel cuore della regione, Bucelas custodisce un altro tesoro enologico: il vino bianco di Bucelas. Con oltre 2200 anni di storia, questo nettare è un testimone vivente delle antiche tradizioni vitivinicole portoghesi. Amato da poeti e scrittori del calibro di Shakespeare, Dickens e Byron, il vino di Bucelas ha incantato palati illustri per secoli. Un sorso di vino di Bucelas è un viaggio nel tempo. Questo bianco ancestrale, prodotto con il vitigno Arinto, porta con sé l'eredità di una civiltà che ha saputo valorizzare la terra e i suoi frutti.

Tappa al Museu da Vinha e do Vinho

Nel cuore della regione di Lisbona, immerso tra vigne rigogliose e antichi casali, sorge il Museu da Vinha e do Vinho. Un luogo dove la storia e la passione per il vino si intrecciano per offrire ai visitatori un'esperienza unica e indimenticabile per approfondire la storia e la cultura vitivinicola ed esplorare una selezione di vini locali attraverso una varietà di etichette della regione di Bucelas, vini rossi della regione di Lisbona e dalla Strada del Vino di Bucelas, Carcavelos e Colares.

Museu da Vinha e do Vinho Foto: Facebook Município de Loures

Dedicato interamente al mondo della viticoltura, il museo celebra in particolare il vitigno Arinto, emblema della regione dal 1911. Questo vitigno autoctono, dalle note agrumate e minerali, ha saputo conquistare il palato degli intenditori di tutto il mondo. Attraverso un percorso espositivo coinvolgente, il museo racconta la storia di questo vitigno e il suo legame indissolubile con il territorio. All'interno del museo, i visitatori possono ammirare antichi strumenti per la vinificazione, preziosi reperti archeologici e pannelli informativi che illustrano le diverse fasi della produzione del vino. Un'occasione unica per scoprire le tecniche tradizionali e le innovazioni che hanno caratterizzato la viticoltura portoghese nel corso dei secoli.

Oltre alle mostre permanenti, il museo ospita regolarmente esposizioni temporanee dedicate a tematiche specifiche legate al vino. Dalle opere d'arte ispirate al mondo della viticoltura alle mostre interattive che coinvolgono i visitatori in esperienze sensoriali uniche, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Per completare l'esperienza, il museo organizza degustazioni guidate di vini locali, un'opportunità per apprezzare la qualità e la diversità delle produzioni enologiche della regione.

Dal vigneto alla tavola: un'esperienza indimenticabile a Lisbona

Dai tour nelle antiche cantine alle degustazioni gourmet, passando per le vendemmie tradizionali, i dintorni di Lisbona offrono un'ampia gamma di esperienze per gli amanti del vino: tra tour di cantine storiche, degustazioni gourmet e vendemmie tradizionali, ogni attività è un invito a scoprire i segreti e le storie dietro ogni bottiglia, in un viaggio sensoriale indimenticabile.

Il vino Muscatel de Setubal in abbinamento al Pastel de nata. Foto: shutterstock

Si possono scoprire l'arte della vinificazione con un tour seguito da un picnic nelle tenute per assaporare delizie regionali come formaggi, salsicce, prosciutto, pane fresco e marmellate, il tutto accompagnato da una bottiglia di vino. E per mettere davvero le mani in pasta ci si può cimentare con la raccolta e la pigiatura delle uve. Immergiti nella storia della viticoltura portoghese, assaggia varietà uniche e scopri l'arte della vinificazione. Un viaggio indimenticabile tra le colline, i sapori e le tradizioni di questo affascinante paese.

Lisbona non solo vino: un paradiso per gli amanti del baccalà

E oltre al vino? Lisbona rappresenta una tappa imprescindibile per ogni foodie che si rispetti, perché è il luogo in cui ogni pasto diventa un'esperienza unica e memorabile, sia che si ami il salato, sia che si ami il dolce.

Il baccalà è un vero e proprio simbolo della cucina portoghese. Foto: shutterstock

Il baccalà è un vero e proprio simbolo della cucina portoghese. A Lisbona, ogni ristorante ha la sua ricetta segreta per preparare questo pesce. Dal più classico Bacalhau à Brás (con filetti di baccalà e patatine fritte tenuti insieme da uova, prezzemolo e cipolla), un piatto povero diventato un'icona della cucina nazionale, al più raffinato Bacalhau à Gomes de Sá (un filetto di baccalà cotto in casseruola con cipolle, patate e uova sode), una vera e propria opera d'arte culinaria. Per i più golosi da non perdere la ricetta Bacalhau com natas (Baccalà con Panna), una deliziosa fusione di panna e golosa besciamella avvolge il pesce in una cremosa miscela di patate e cipolla dorata. E per chi cerca un'esperienza più leggera, ci sono numerose varianti con verdure e patate. Non dimenticare di assaggiare i Pasteis de Bacalhau, delle deliziose crocchette di baccalà perfette per un aperitivo.

Dove dormire a Lisbona

Mama Shelter Lisbona: un mix di arte, design e ospitalità

Situato tra il quartiere Príncipe Real e Piazza Marchese di Pombal, il Mama Shelter Lisbona è un'oasi di creatività nel cuore di Lisbona. Le camere, decorate con gusto e personalità, sono un invito al relax. L'hotel, con le sue 130 camere colorate e piene di carattere, è un vero e proprio rifugio per i viaggiatori alla ricerca di un'esperienza autentica. Le piastrelle della storica azienda Viúva Lamego rivestono la facciata, mentre all'interno, le creazioni del ceramista Bordallo Pinheiro, ispirate al mare e ai pesci, creano un'atmosfera unica e divertente. La terrazza panoramica, con vista sul Castello di São Jorge e sul Tago, è il luogo ideale per rilassarsi sorseggiando un cocktail e ammirando la città.

Una delle colorate stanze di i Mama Shelter Lisbona. Foto: mamashelter.com 1/5 Uno dei balconi delle camere di i Mama Shelter Lisbona. Foto: mamashelter.com 2/5 Il ristorante di Mama Shelter Lisbona. Foto: mamashelter.com 3/5 Particolare del ristorante di i Mama Shelter Lisbona. Foto: mamashelter.com 4/5 La vista dalla terrazza di i Mama Shelter Lisbona. Foto: mamashelter.com 5/5 Previous Next

Lisbona è orgogliosa del suo patrimonio marittimo e Mama ha trovato un modo per celebrarlo nel suo ristorante, con una decorazione distintiva: una reinterpretazione portoghese di una brasserie francese. Pizza, tapas rivisitate e molti altri piatti deliziosi, sempre da condividere a Mama Lisboa. Il tetto ti offrirà una vista su Lisbona e sul Tago che non dimenticherai mai. L'hotel è un punto di riferimento per gli amanti del design, dell'arte e della musica, con concerti dal vivo, mostre e installazioni artistiche che si rinnovano continuamente.

Mama Shelter Lisboa | Rnet 10236, R. do Vale de Pereiro 19 - 1250-270 Lisbona (Portogallo) | Tel +351 21 054 9899