Non solo Venezia: i Carnevali italiani più autentici (e meno conosciuti) tra riti e tradizioni

Il Carnevale è uno dei pochi momenti dell’anno in cui l’Italia sembra concedersi una sospensione delle regole. Le città cambiano volto, i borghi si riappropriano delle piazze e le maschere diventano linguaggio collettivo. Dietro carri, costumi e sfilate si nasconde però molto più di una festa: il Carnevale nasce come rito di passaggio, legato al calendario agricolo, al ciclo delle stagioni e al bisogno di rovesciare, anche solo per pochi giorni, l’ordine quotidiano.

Non ovunque il Carnevale è spettacolo. In molte località italiane è ancora racconto condiviso, memoria tramandata, gesto simbolico che coinvolge l’intera comunità. Ci sono feste che non cercano palcoscenici internazionali, ma continuano a esistere perché hanno un significato preciso per chi le vive: maschere che non si limitano a sfilare, ma rappresentano ruoli, animali, figure arcaiche; riti che si ripetono da secoli; cucine che seguono stagioni e consuetudini più che mode, infatti il Carnevale è anche un momento di gusto e tradizione culinaria, con dolci tipici che cambiano da regione a regione e raccontano storie antiche: dalle frappe alle chiacchiere, dai sanguinacci alle frittelle, ogni territorio custodisce le proprie specialità.

Date dei principali Carnevali in Italia Carnevale Provincia Regione Acireale dal 31 gennaio al 17 febbraio Catania Sicilia Milano (Carnevale Ambrosiano) 21-feb Milano Lombardia Castelnuovo al Volturno 14 e 15 febbraio Isernia Molise Cento 1, 8, 15 e 21 febbraio e 1 marzo Ferrara Emilia-Romagna Fano dal 25 gennaio al 15 febbraio Pesaro Urbino Marche Ivrea dal 1 al 17 febbraio Torino Piemonte Madonna di Campiglio (Carnevale Asburgico) dal 15 al 20 febbraio Trento Trentino-Alto Adige Mamoiada 15 e 17 febbraio Nuoro Sardegna Offida dal 17 gennaio al 17 febbraio Ascoli Piceno Marche Oristano 15 e 17 febbraio Oristano Sardegna Putignano 1, 12, 15 e 17 febbraio Bari Puglia Ronciglione 1, 8 e 15 febbraio Viterbo Lazio Sciacca 14, 15, 20, 21 e 22 febbraio Agrigento Sicilia Tricarico dal 17 gennaio al 17 febbraio Matera Basilicata Venezia dal 31 gennaio al 17 febbraio Venezia Veneto Viareggio 1, 7, 12, 15, 17 e 21 febbraio Lucca Toscana

Accanto ai grandi eventi più conosciuti, esiste quindi un Carnevale meno visibile ma sorprendente, fatto di storie locali, di gesti antichi e di identità forti. È in questi luoghi che il Carnevale smette di essere solo una festa e diventa esperienza, capace di raccontare territori, comunità e un modo diverso di stare insieme. Da questa prospettiva nasce un itinerario tra alcuni dei Carnevali italiani più originali e identitari, meno noti al grande pubblico ma ancora profondamente legati a riti, storie e simboli che vale la pena conoscere.. e vivere!

Acireale: Carnevale barocco tra carri infiorati e maschere illuminate

Il Carnevale di Acireale (Ct), celebrato nella città barocca sul versante orientale della Sicilia, è uno dei più spettacolari d’Italia, noto per la sua fusione di arte, maschere e fiori. Si svolge nel centro storico di Acireale con un calendario nel 2026 dal 31 gennaio al 17 febbraio, e anima le piazze e le strade con eventi ogni giorno, dalle grandi sfilate pomeridiane ai cortei serali.

Uno dei carri allegorici durante il Carnevale di Acireale

La festa è scandita da diverse fasi: i carri allegorici sono strutture monumentali in cartapesta che rappresentano temi satirici, storie o personaggi, e sfilano lungo il percorso ufficiale accompagnati da bande musicali. I carri infiorati, invece, sono decorati con milioni di fiori freschi e trasformano la città in un giardino in movimento, richiamando la tradizione floreale di Acireale. Le maschere isolate sono personaggi singoli che passeggiano tra il pubblico, spesso ispirati a figure storiche, fiabesche o grottesche, creando momenti di interazione e spettacolo diffuso.

Uno dei carri infiorati durante il Carnevale di Acireale

Accanto alle sfilate, la manifestazione propone attività collaterali: concorsi, esibizioni teatrali itineranti, laboratori per bambini e spettacoli serali con luci e musica, che trasformano il Carnevale in un’esperienza completa tra arte, tradizione e partecipazione comunitaria.

Castelnuovo al Volturno: il Carnevale dell’Uomo Cervo

Nel borgo di Castelnuovo al Volturno (Is), nel Molise, il Carnevale prende vita in un rito unico e ancestrale che si svolge nell’ultima domenica di Carnevale, quest’anno nelle date del 14 e 15 febbraio.

turismoinmolise.com L'Uomo Cervo durante il Carnevale di Castelnuovo al Volturno

Al calar della sera, la piazza principale si anima di spettatori mentre prende forma la pantomima de “Gl’ Cierv”, protagonista della festa: l’Uomo Cervo, coperto di pelli e corna, accompagnato da una giovane mascherata, simula bramiti e agita campanacci in una danza selvaggia, simbolo della connessione tra uomo e natura e della rituale espulsione dell’alterità. Il suo arrivo è annunciato dal grido collettivo “Gl’ Cierv’!”, momento di grande tensione e coinvolgimento emotivo per il pubblico.

Le janare durante il Carnevale di Castelnuovo al Volturno

La scena è popolata da altre maschere: il Maone, stregone del folklore, e le janare, succhiatrici di bambini, introducono la narrazione con una coreografia rumorosa; villani, villane e zampognari, vestiti con costumi tradizionali e accompagnati dalla zampogna, scandiscono i momenti di tensione e silenzio quasi religioso. Martino, figura rassicurante simile a Pulcinella, doma l’Uomo Cervo e la compagna, mentre il cacciatore li “abbatte” e subito li risuscita, completando la pantomima in un crescendo di teatralità, suoni e simboli.

Cento - Carnevale d’Europa: tra carri giganti e ritmo brasiliano

Il Cento Carnevale d’Europa è una festa che trasforma il centro storico di Cento (Fe) in un grande palcoscenico di colori, musica e spettacolo, riconosciuta come uno dei carnevali storici più importanti dell’Emilia-Romagna e unico al mondo gemellato con il Carnevale di Rio de Janeiro, un legame che porta ritmo, samba e spettacoli brasiliani in un contesto europeo. Le celebrazioni si svolgono lungo cinque domeniche 1,8, 15 e 21 febbraio e l’1 marzo , con la sfilata dei carri allegorici e numerose iniziative collaterali.