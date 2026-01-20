Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 20 gennaio 2026  | aggiornato alle 13:44 | 116880 articoli pubblicati

Una cena speciale (con la pizza al centro) al ristorante dell’Hotel d’Inghilterra

Al Cafè Romano ha preso il via il ciclo di cene “Roma a 4 mani: racconti di gusto”: ospite della prima serata Alessandro Santilli che, insieme al resident chef Andrea Sangiuliano, ha firmato un menu tra pizza e focacce

di Mariella Morosi
 
20 gennaio 2026 | 12:30

Indice

Ad aprire il ciclo di cene a quattro maniRoma a 4 mani: racconti di gusto” al Cafè Romano, il ristorante dell’Hotel d’Inghilterra della collezione Starhotels, è stato l’elogio della pizza, cibo simbolo di unità e convivialità. È la storica struttura 5 stelle della Capitale, simbolo di accoglienza dal XIX secolo, che ha infatti ospitato un’amichevole competizione tra il resident chef Andrea Sangiuliano e il pluripremiato pizzaiolo Alessandro Santilli, patron di “Frumentario”.

Un dialogo a tavola tra pizza e cucina

In una partitura ben orchestrata, si sono alternate a tavola alcune interpretazioni dell’arte bianca proprio in omaggio alla settimana in corso del World Pizza Day. Visioni diverse, tra esecuzioni a due e performance di solisti con accostamenti arditi, hanno mostrato un percorso del gusto inedito in questo locale dall’eleganza senza tempo.

Che cosa sapere sull’Hotel d’Inghilterra e sul gruppo Starhotels

L’Hotel d’Inghilterra, che ha subìto di recente una lunga ristrutturazione con una nuova terrazza panoramica Bar, è il fiore all’occhiello di Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano, leader nell’ospitalità a 4 e 5 stelle. Il gruppo vanta 31 hotel per un totale di oltre 4.300 camere e residenze di lusso, situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane, oltre a Londra, Parigi e New York.

La pizza e le focacce sono state presentate e servite su tovagliati preziosi e con posate di design, ma non è mancata qualche piccola infrazione al galateo, osata dagli ospiti per meglio gustarne la consistenza e la fragranza. Alcune preparazioni sono state completate dagli chef dal vivo, tra i preziosi arredi d’epoca della residenza che alla sua apertura ospitò i numerosi viaggiatori del Gran Tour. Spesso erano artisti e intellettuali che, come è inciso sul marmo dell’ingresso, volevano conoscere la “grande Roma”.

Montasio Cattel

Sei interpretazioni tra antipasto e dolce

Sei le pizze e le focacce declinate tra antipasto e dolce, accompagnate da ottimi vini e dai drink di una lista firmata dal bar manager Angelo Di Giorgi. Erano "So quadro ajo e oio" (stracciatella, broccoli, alici di Anzio), "Visione Margherita" (la superclassica secondo Alessandro Santilli), "Zuccona" (variazione di zucca sormontata da puntarelle romane), "Cacao & Coda" (vaccinara scomposta con focaccia al cacao, coda e spuma di Caciocchiato di Formia), una croccante "Baciata" (ricotta, prosciutto di Bassiano affumicato e limone candito) e infine, intrigante sfida tra il dolce e il salato, la "Millefoglie di pizza cavolfiore e nocciole" (sfoglie di focaccia, declinazione di cavolfiore alla vaniglia e nocciole caramellate).

La classica Margherita di Alessandro Santilli
La classica Margherita di Alessandro Santilli

I protagonisti e la visione dell’hotel

Andrea Sangiuliano, cresciuto a Roma nel ristorante di famiglia e poi formatosi in prestigiose cucine europee di ristoranti e alberghi, tra cui il Beau Rivage di Losanna e l’Hotel De Russie a Roma, nel suo menu stagionale propone piatti strettamente connessi alla tradizione romana e laziale, ma con un competente tocco creativo. «Con grande piacere - ha detto - ho accolto nella mia cucina questo primo ospite della serie di cene a quattro mani che proseguiranno per molti mesi con ospiti sempre diversi». L’hotel, soprattutto dopo la complessa e rispettosa ristrutturazione, vuole sempre più aprirsi al pubblico romano. «Abbiamo ampliato l’offerta ristorativa per i nostri ospiti - ha detto il direttore Massimo Colli, anima dell’accoglienza dal 2002 - con un’idea di cucina fondamentalmente tradizionale e territoriale».

L'esterno dell'Hotel di Inghilterra
L'esterno dell'Hotel di Inghilterra

Alessandro Santilli è titolare di Frumentario, una pizzeria situata a Roma in zona San Giovanni che in soli due anni ha conquistato molti allori, imponendosi nell’affollato panorama della pizza con ricette e topping studiati e ultimati sul bancone, come avviene con la cucina gourmet, che del resto conosce bene per la frequentazione di cucine stellate. A settembre 2024, a un anno dall’apertura del suo locale in zona San Giovanni, ha conquistato i primi riconoscimenti, come le due Rotelle (che diventeranno tre l’anno dopo) e il premio speciale Pizza dell’anno secondo la guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso 2025. Poi è in prima posizione per Fior di Teglia 2024 con la sua Visione di Margherita e primo premio anche per il Giro d’Italia in un fritto 2025 con il suo Saltimbocca alla romana da passeggio. Nel 2025, infine, è in vetta alla classifica di 50 Top Pizza In Viaggio 2025.

Cafè Romano (c/o Hotel d’Inghilterra)
Via Borgognona 4M 00187 Roma
Tel +39 06 69981700
Lun-Dom 07:30-22:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cafè Romano Roma ristorante Hotel d'Inghilterra Starhotels pizzaAndrea Sangiuliano Alessandro Santilli Massimo Colli
 
