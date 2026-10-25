Nel Veronese c'è un hotel dove l'autunno si vive tra rituali botanici e sauna alle erbe

L'autunno a Villa Cordevigo, hotel cinque stelle lusso di Cavaion Veronese, è dedicato al benessere, con una serie di trattamenti che prendono spunto dalla tradizione ayurvedica e dai cambiamenti della natura. Nella Essentia Spa della tenuta, il programma stagionale comprende due rituali botanici per il corpo e per il viso, basati sull'utilizzo di oli ed estratti vegetali, ai quali si affianca una biosauna che impiega erbe aromatiche raccolte ogni mattina nel parco della proprietà. Le proposte seguono una concezione del benessere legata alla stagionalità, con particolare attenzione alla cura della pelle dopo i mesi estivi e al rapporto tra gli ambienti della spa e il paesaggio circostante.

La facciata di Villa Cordevigo

Villa Cordevigo, una dimora del Settecento tra ospitalità e alta cucina

Situata nel territorio veronese, a poca distanza dal lago di Garda, Villa Cordevigo è un'antica dimora patrizia risalente al XVIII secolo, immersa in una tenuta che conserva i caratteri architettonici delle ville venete. La proprietà sorge nella località, appunto, di Cordevigo, un antico insediamento romano, e si distingue per il rapporto fra gli edifici storici e il paesaggio circostante. Oggi ospita l'hotel cinque stelle lusso, appartenente al circuito Relais & Châteaux, con 40 camere e suite distribuite tra il corpo principale della villa e le ali laterali, denominate barchesse. Gli interni conservano diversi elementi d'epoca, tra cui i soffitti in legno, affiancati da arredi contemporanei e bagni in marmo o terracotta.

Una delle camere di Villa Cordevigo

L'offerta gastronomica comprende inoltre due ristoranti, entrambi guidati dall'executive chef Marco Marras: l'Oseleta, premiato con una stella Michelin, e il Ristorante Cordevigo, che propone una cucina maggiormente legata alla tradizione del territorio. Entrambi utilizzano anche materie prime provenienti dall'orto della proprietà e da produttori della zona, secondo una filosofia che privilegia il rapporto con le risorse locali. A completare l'ospitalità della tenuta è proprio la Essentia Spa, che per la stagione autunnale ha sviluppato un programma di trattamenti dedicato al passaggio dall'estate ai mesi più freddi.

Alcuni dei tavoli del ristorante Oseleta, una stella Michelin

I rituali autunnali della Essentia Spa ispirati all'Ayurveda

Il punto di partenza è l'Ayurveda, la tradizione indiana che interpreta il benessere attraverso il rapporto tra organismo, ambiente e cambiamenti della natura. Secondo questa concezione, il passaggio dall'estate all'autunno coincide con una fase nella quale alle caratteristiche calde della stagione precedente subentrano condizioni più fredde e secche, associate a Vata, uno dei tre principi fondamentali della disciplina. Da qui deriva l'attenzione riservata agli oli, impiegati nei trattamenti per nutrire la pelle e favorire una sensazione di distensione.

Nella pratica ayurvedica, questi preparati prendono il nome di Tailam e vengono ottenuti attraverso lavorazioni che prevedono l'impiego di ingredienti botanici. La loro preparazione richiede diversi passaggi, durante i quali le componenti vegetali vengono incorporate nella base oleosa. A Villa Cordevigo costituiscono, come detto, il punto di partenza dei trattamenti autunnali, sviluppati attorno alle esigenze della pelle dopo i mesi estivi, quando l'esposizione al sole e agli agenti esterni può rendere particolarmente importante prestare attenzione all'idratazione e al mantenimento dell'elasticità cutanea.

I rituali ayurvedici utilizzano oli botanici e impacchi vegetali per nutrire la pelle

Su questi principi si basano le due proposte della Essentia Spa, il “Rituale botanico” e il “Botanical Face Ritual”, pensate rispettivamente per il corpo e per il viso. Pur condividendo l'utilizzo di preparazioni di origine vegetale, i trattamenti seguono procedure differenti e prevedono l'impiego di prodotti specifici. Nello specifico, il Rituale Botanico comincia con un massaggio corporeo eseguito utilizzando gli oli botanici VedaElements, arricchiti con un concentrato di Ashwagandha, pianta impiegata da lungo tempo nella tradizione ayurvedica. Successivamente viene applicato un impacco preparato al momento con polvere di triphala e un decotto ricavato da piante ayurvediche. Il trattamento è studiato per lasciare la pelle morbida, idratata e tonificata e, durante il tempo di posa dell'impacco, prevede anche un intervento personalizzato dedicato al viso.

A quest'ultimo è riservato un percorso specifico, il Botanical Face Ritual, che concentra l'attenzione sulle esigenze della pelle del volto. La proposta comprende preparazioni botaniche utilizzate nell'ambito di un trattamento cosmetico con finalità tonificanti e antiossidanti, orientato a preservare l'elasticità e la luminosità cutanea. La scelta di dedicare un rituale distinto al viso risponde alla volontà di adattare le pratiche di cura ai cambiamenti che interessano la pelle durante l'anno, senza ricorrere a un'unica procedura per tutte le stagioni.

La biosauna con le erbe aromatiche raccolte nel parco

Accanto ai trattamenti a base di oli, una parte del percorso di Essentia Spa è legata direttamente alla vegetazione della tenuta. È il caso della biosauna alle erbe aromatiche, che funziona a una temperatura di circa 70 °C, con un'umidità leggermente superiore rispetto a quella delle saune tradizionali. La particolarità riguarda soprattutto le essenze utilizzate, che vengono selezionate in base alla stagione e provengono dagli spazi verdi della proprietà. Ogni mattina, infatti, il personale raccoglie nel parco rosmarino, lavanda, menta, verbena e fiori, destinati alla preparazione della miscela aromatica impiegata durante la giornata. Le piante vengono collocate su una piastra in acciaio posizionata sopra il braciere della sauna e, grazie al calore, rilasciano progressivamente i propri profumi. La composizione può quindi variare nel corso dell'anno, seguendo la disponibilità delle diverse specie vegetali.

La biosauna utilizza erbe aromatiche raccolte ogni mattina nel parco della tenuta

Questo utilizzo delle erbe crea un collegamento diretto tra gli ambienti della spa e il paesaggio esterno. Il parco di Villa Cordevigo, caratterizzato dalla presenza di alberi secolari e olivi, entra così nella proposta di benessere attraverso ingredienti raccolti sul posto. Anche il percorso negli spazi verdi della tenuta accompagna l'esperienza, con la possibilità di trascorrere del tempo all'aperto e osservare i cambiamenti della vegetazione nel corso della stagione.

Una vasca dell'Essentia Spa di Villa Cordevigo

Dall'orto biologico ai pannelli fotovoltaici: le scelte sostenibili della tenuta

La scelta di utilizzare risorse presenti nella proprietà, del resto, riguarda anche altre attività dell'hotel e trova un'applicazione particolarmente concreta nella gestione della ristorazione. Come anticipato, Villa Cordevigo porta infatti avanti da tempo una politica di valorizzazione delle produzioni locali, con particolare attenzione all'approvvigionamento delle materie prime destinate alle cucine. Oltre la metà degli ingredienti utilizzati nei due ristoranti proviene dal territorio, attraverso rapporti con aziende agricole, casari, coltivatori e allevatori attivi nella zona.

I vigneti di Villa Cordevigo