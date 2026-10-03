Firenze amplia la propria offerta gastronomica con Dosirak, un locale dedicato alla cucina coreana che apre nel quartiere di San Lorenzo. Il progetto nasce con l'obiettivo di portare in città una parte della cultura dello street food della Corea del Sud, attraverso piatti preparati espressi e un servizio informale. Il nome del locale richiama il dosirak, il tradizionale pranzo al sacco coreano, paragonabile per funzione alla nostra schiscetta o al bento giapponese. È una modalità di consumo legata alla quotidianità, nella quale riso, verdure, carne e altri ingredienti vengono riuniti nello stesso contenitore.

Dosirak: lo street food coreano sbarca a Firenza

Dal lunch box di Squid Game allo street food coreano

Il dosirak è diventato riconoscibile anche al pubblico internazionale grazie alla cultura pop coreana e, in particolare, alla serie Netflix Squid Game, dove compare nella forma di un semplice lunch box. A Firenze il concetto viene utilizzato come punto di partenza per proporre una cucina coreana pensata per essere consumata in modo semplice e veloce, senza separarla dalle ricette tradizionali. «Vogliamo offrire ai fiorentini e ai turisti un'esperienza autentica, capace di raccontare la Corea attraverso il cibo», spiega l'imprenditore coreano che ha ideato il progetto. L'obiettivo dichiarato è ricreare l'atmosfera dello street food del Paese, mantenendo l'attenzione sulle materie prime e sulle preparazioni tradizionali.

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Gimbap, pollo fritto e tteokbokki

La proposta comprende alcuni dei piatti più conosciuti della cucina coreana, ma anche preparazioni meno familiari al pubblico italiano. Tra queste c'è il gimbap, rotolo di riso avvolto nell'alga e farcito con diversi ingredienti, considerato uno dei classici dello street food coreano. Ci sono poi il pollo fritto alla coreana, caratterizzato da una panatura croccante e da condimenti speziati, e i tteokbokki, gnocchi di riso dalla consistenza elastica saltati con una salsa piccante. Il menu comprende inoltre ravioli e corn dog, mentre una parete del locale è dedicata alle diverse varietà di noodles, disponibili anche da portare a casa. La proposta è quindi costruita attorno a preparazioni che possono essere consumate durante una pausa pranzo, una cena informale o uno spuntino, con una parte dell'offerta rivolta anche a chi non conosce ancora la cucina coreana.

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A Firenze cresce l'interesse per la Corea

L'apertura di Dosirak si inserisce in un interesse più ampio per la cultura sudcoreana, che negli ultimi anni ha coinvolto musica, cinema, moda e gastronomia. Anche la cucina contribuisce così alla diffusione di una cultura che arriva in Italia attraverso linguaggi diversi. Per Firenze, il locale rappresenta soprattutto un nuovo indirizzo dedicato alla cucina coreana quotidiana, lontana dall'impostazione del ristorante tradizionale e più vicina alle modalità dello street food. Il riferimento al dosirak sintetizza proprio questa scelta: un contenitore semplice, una varietà di ingredienti e una cucina pensata per essere consumata nella vita di tutti i giorni.