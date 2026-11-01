L'atollo di Gaafu Dhaalu, nell'estremo sud dell'arcipelago maldiviano a poca distanza dall'Equatore, accoglie il Nilaa Coral Island Maldives. Situata a circa 340 chilometri da Malé, la struttura rappresenta il debutto nell'Oceano Indiano di Holding Carisma, gruppo d'impresa della famiglia Cagnoli. Il progetto introduce una visione del soggiorno di lusso fondata sulla privacy assoluta, su ritmi svincolati dalle consuete logiche alberghiere e su una collocazione geografica caratterizzata da un clima stazionario con notti tranquille e monsoni attenuati.

Valentina Sommariva La zona centrale del resort con la piscina affacciata sull'Oceano Indiano, affiancata da aree relax e sormontata dalla terrazza panoramica con scala a chiocciola

Architettura sostenibile e design italiano nel perimetro dell'isola

L'impianto architettonico del resort è stato curato dallo studio hus, fondato da Maria Cagnoli, Francesco Borromeo ed Emilio Trevisiol. La scelta progettuale ha previsto la costruzione di tutte le strutture esclusivamente sulla terraferma, evitando le palafitte sul mare per preservare i movimenti delle correnti, la spiaggia e l'ecosistema della barriera corallina.

Valentina Sommariva Valentina Sommariva Dettaglio dell'area outdoor di una villa, con doccia all'aperto, lavabi scultorei su misura e finiture materiche integrate nella natura tropicale Valentina Sommariva La zona living interna della villa si sviluppa in continuità con la loggia coperta, la piscina privata e il panorama sull'oceano Valentina Sommariva Vista dalla loggia della villa: grandi altezze e strutture geometriche rigide incorniciano il soggiorno riparato e la vista sulla spiaggia riservata Valentina Sommariva Gli interni delle camere combinano rivestimenti in legno, arredi dal design contemporaneo e ampie vetrate a tutta altezza rivolte verso il mare ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Dettaglio dell'area outdoor di una villa, con doccia all'aperto, lavabi scultorei su misura e finiture materiche integrate nella natura tropicale La zona living interna della villa si sviluppa in continuità con la loggia coperta, la piscina privata e il panorama sull'oceano Vista dalla loggia della villa: grandi altezze e strutture geometriche rigide incorniciano il soggiorno riparato e la vista sulla spiaggia riservata Gli interni delle camere combinano rivestimenti in legno, arredi dal design contemporaneo e ampie vetrate a tutta altezza rivolte verso il mare

Le sette ville private sono integrate nella vegetazione tropicale lungo il perimetro dell'isola. La struttura delle residenze si sviluppa attorno a moduli geometrici definiti wishbone ("ossa dei desideri"), orientati verso l'orizzonte marino. Questi elementi sostengono coperture che raggiungono i 10 metri di altezza. Ogni residenza include un'ampia loggia coperta sul mare che ospita un soggiorno all'aperto, l'area pranzo e la piscina privata.

Mila Zegna Cagnoli, membro della famiglia proprietaria, precisa come l'intento principale fosse quello di trasmettere «la sensazione di essere a casa, non in un hotel», assicurando a ogni ambiente una precisa individualità.

Valentina Sommariva Vista dall'acqua delle ville del Nilaa Coral Island

Interni sartoriali e servizi su misura con personal butler

Negli ambienti interni, l'organizzazione degli spazi ruota attorno al modulo strutturale anemone. Per le rifiniture sono stati impiegati travertino e marmi colorati, le cui combinazioni cromatiche differenziano ciascuna villa determinando la tonalità delle soglie, dei dettagli decorativi e della piscina. L'esperienza degli ospiti è affiancata dalla presenza costante del personal butler, un servizio dedicato ideato per gestire ogni necessità logistica e personalizzare i ritmi della permanenza.

Le esperienze acquatiche del resort includono uscite per immersioni e snorkeling guidati per esplorare la barriera corallina dell'atollo

Gastronomia al tramonto, benessere e attività acquatiche

L'offerta gastronomica si concentra nel ristorante all'estremità occidentale dell'isola. L'edificio, sormontato da una grande copertura circolare, comprende il Pool Bar e la Sunset Terrace, con un tavolo semicircolare disposto radialmente verso il tramonto e una scala a chiocciola che conduce al belvedere superiore.

Arianna Roda La spaziosa area ristorazione all'aperto, con l'ampio tavolo semicircolare affacciato sulla vegetazione tropicale e sull'Oceano Indiano

Le esperienze acquatiche fanno capo al Diving Center locale, che coordina sessioni di snorkeling sulla barriera corallina, immersioni guidate, pesca d'altura e uscite in barca al tramonto. L'area wellness propone trattamenti ayurvedici ed estetici fruibili sia all'interno della SPA dedicata, sia in riva al mare o nella loggia della propria villa. L'intero complesso è inoltre disponibile per la prenotazione in formula isola in uso esclusivo.

Un'impronta residenziale che ridefinisce l'hotellerie maldiviana

L'apertura del Nilaa Coral Island evidenzia un'evoluzione nelle dinamiche dell'ospitalità di alto livello alle Maldive. Scegliere di rinunciare alle tradizionali overwater villas a favore di un'architettura integrata nel suolo risponde a un preciso criterio di tutela ambientale, posizionando il progetto in una nicchia di turismo d'élite consapevole. Il valore aggiunto dell'iniziativa risiede nell'integrazione tra la manifattura materica italiana e la riservatezza geografica dell'atollo di Gaafu Dhaalu, offrendo un modello d'accoglienza improntato sulla dimensione abitativa privata piuttosto che sulla fruizione standardizzata dei servizi resort.