VISTA MARE
Sembra uno yacht, ma è un hotel cinque stelle: il Principessa di Forte dei Marmi
Principessa Forte dei Marmi, boutique hotel 5 stelle firmato Autograph Collection, propone un soggiorno autunnale incentrato sul quiet luxury e sulla scoperta del territorio. L'offerta combina 36 sistemazioni dall'architettura ispirata al mondo dello yachting, i piatti di mare del ristorante Marias guidato dall'Executive Chef Giorgio Cicero e percorsi privati tra le cave di marmo di Carrara, la caccia al tartufo e le grandi tenute vitivinicole toscane
Indice
- 1Camere e Suite: residenze private tra vista mare e Alpi Apuane
- 2Servizi esclusivi dell'hotel: comfort e assistenza personalizzata a pochi passi dal mare
- 3Ristorante Marias: la gastronomia di mare firmata Jason Atherton e Giorgio Cicero
- 4Escursioni private tra cave di Carrara, San Gimignano e grandi tenute toscane
- 5Un modello d'accoglienza che valorizza la Versilia destagionalizzata
L'L'autunno lungo il litorale toscano disvela un’atmosfera intima, lontana dai ritmi della stagione estiva. In questo contesto si inserisce il Principessa Forte dei Marmi, Autograph Collection, boutique hotel affacciato sul mare a breve distanza dallo storico club La Capannina. La struttura si distingue per un disegno architettonico contemporaneo che evoca la silhouette di uno yacht di lusso, integrando elementi strutturali leggeri e ampie vetrate proiettate sull'orizzonte Tirrenico. Gli interni, curati nei minimi dettagli da maestranze e artigiani locali, vedono protagonisti marmi pregiati e finiture su misura, affiancati da firme d'eccellenza per la cura delle atmosfere, tra cui le fragranze d'ambiente realizzate in esclusiva dalla maison Bugetti.
Camere e Suite: residenze private tra vista mare e Alpi Apuane
L'offerta ricettiva si declina in 35 camere e suite panoramiche, concepite come eleganti residenze private saturate di luce naturale e dotate di ampi spazi esterni vivibili. La proposta spazia dalle camere Deluxe e Superior, caratterizzate da un design essenziale con letti King Size, bagni in marmo con docce a pioggia e terrazze private, fino alle camere situate ai piani alti dell'edificio con affacci diretti sulla costa.
A queste si affiancano le Junior ed Executive Suite, sistemazioni di metratura generosa con zona giorno separata, salottini panoramici e terrazze prive di introspezione proiettate tra l'azzurro del mare e i profili delle Alpi Apuane. Tutte le sistemazioni dispongono di bagni in marmo con docce a pioggia o vasca, postazione caffè in camera, Wi-Fi ad alta velocità,Digital Key via app Marriott Bonvoy e servizio di pulizia giornaliero.
Servizi esclusivi dell'hotel: comfort e assistenza personalizzata a pochi passi dal mare
L'hotel completa la propria proposta con dotazioni pensate per garantire il massimo del comfort in ogni momento della giornata. Gli ospiti hanno a disposizione una piscina esterna stagionale riservata alla clientela, circondata da lettini solarium e cabanas, e un Fitness Center h24 con attrezzature per l'allenamento quotidiano.
L'offerta comprende l'accesso riservato al beach club convenzionato nei mesi d'apertura, oltre a servizi di concierge dedicati per l'organizzazione di trasferimenti privati e noleggi, reception attiva 24 ore su 24, servizio di lavanderia rapida in giornata e una politica d'accoglienza pet-friendly per gli animali domestici.
Ristorante Marias: la gastronomia di mare firmata Jason Atherton e Giorgio Cicero
La proposta gastronomica trova il suo fulcro nel ristorante Marias, spazio aperto tutto l'anno sia agli ospiti della struttura sia alla clientela esterna. Il concept culinario nasce dalla collaborazione con lo chef Jason Atherton, il cui approccio è declinato operativamente dall'Executive Chef Giorgio Cicero attraverso il reperimento quotidiano di materie prime al mercato ittico di Livorno.
La carta d'autunno accosta preparazioni strutturate a ingredienti del territorio toscano. Come evidenziato dalla brigata di cucina, l'obiettivo è «valorizzare il pescato del Tirreno e i prodotti della terra toscana mantenendo un profilo aromatico nitido, senza sovraccaricare la materia prima». La proposta spazia dagli scampi di Viareggio con maionese all'aglio e limone agli gnocchi di zucca con polpo, fino alla bistecca alla fiorentina e alle pizze artigianali. Il percorso si chiude con un amaro digestivo a base di erbe delle Alpi Apuane.
Da ottobre a dicembre la struttura introduce inoltre il format Saturday at Marias, un brunch a sabati alterni organizzato tra le 13:00 e le 16:00. L'appuntamento unisce portate à la carte, un banco del ghiaccio dedicato a ostriche e crudi di pesce, e un'area pasticceria curata con cannoli siciliani farciti al momento e selezioni di macaron.
Escursioni private tra cave di Carrara, San Gimignano e grandi tenute toscane
Il soggiorno al Principessa Forte dei Marmi è strutturato per agevolare l'esplorazione dell'entroterra toscano attraverso itinerari personalizzati e trasferimenti dedicati:
- Cave di marmo di Carrara: tour guidati tra i bacini estrattivi delle Alpi Apuane alla scoperta delle tecniche di scultura, con la possibilità di allestire degustazioni private tra i blocchi di pietra.
- Caccia al tartufo a San Gimignano: uscite nei boschi al seguito di tartufai esperti e cani addestrati, concluse con un picnic gourmet a base di prodotti locali.
- Botteghe artigiane a Pietrasanta: percorsi tra i laboratori di scultura, le gallerie d'arte e gli atelier del centro storico, integrati da workshop privati di ceramica e gioielleria.
- Itinerari enologici nei Cru toscani: visite su prenotazione presso storiche aziende vinicole, tra cui Antinori e Petra, focalizzate sul legame tra architettura ipogea, viticoltura d'autore e degustazione delle etichette rappresentative.
Un modello d'accoglienza che valorizza la Versilia destagionalizzata
L'apertura annuale del Principessa Forte dei Marmi e la strutturazione di un'offerta fortemente legata alle eccellenze artigianali e culinarie locali dimostrano come la costa versiliese possa esprimere un valore attrattivo elevato anche nei mesi autunnali e invernali. Lo spostamento dell'attenzione dai servizi meramente balneari a un'esperienza di viaggio focalizzata su cultura, enogastronomia e privacy risponde a una domanda turistica internazionale sempre più orientata alla fruizione consapevole dei territori.