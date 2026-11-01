L'L'autunno lungo il litorale toscano disvela un’atmosfera intima, lontana dai ritmi della stagione estiva. In questo contesto si inserisce il Principessa Forte dei Marmi, Autograph Collection, boutique hotel affacciato sul mare a breve distanza dallo storico club La Capannina. La struttura si distingue per un disegno architettonico contemporaneo che evoca la silhouette di uno yacht di lusso, integrando elementi strutturali leggeri e ampie vetrate proiettate sull'orizzonte Tirrenico. Gli interni, curati nei minimi dettagli da maestranze e artigiani locali, vedono protagonisti marmi pregiati e finiture su misura, affiancati da firme d'eccellenza per la cura delle atmosfere, tra cui le fragranze d'ambiente realizzate in esclusiva dalla maison Bugetti.

La hall del Principessa Forte dei Marmi

Camere e Suite: residenze private tra vista mare e Alpi Apuane

L'offerta ricettiva si declina in 35 camere e suite panoramiche, concepite come eleganti residenze private saturate di luce naturale e dotate di ampi spazi esterni vivibili. La proposta spazia dalle camere Deluxe e Superior, caratterizzate da un design essenziale con letti King Size, bagni in marmo con docce a pioggia e terrazze private, fino alle camere situate ai piani alti dell'edificio con affacci diretti sulla costa.

Una delle 35 sistemazioni dell'hotel, progettata come una residenza privata con scrittoio centrale e dettagli in legno Camera con affaccio esterno, illuminata da ampie vetrate a tutta altezza e definita da arredi su misura e tonalità naturali Una terrazza privata affacciata sul verde e sul litorale versiliese ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle 35 sistemazioni dell'hotel, progettata come una residenza privata con scrittoio centrale e dettagli in legno Camera con affaccio esterno, illuminata da ampie vetrate a tutta altezza e definita da arredi su misura e tonalità naturali Una terrazza privata affacciata sul verde e sul litorale versiliese

A queste si affiancano le Junior ed Executive Suite, sistemazioni di metratura generosa con zona giorno separata, salottini panoramici e terrazze prive di introspezione proiettate tra l'azzurro del mare e i profili delle Alpi Apuane. Tutte le sistemazioni dispongono di bagni in marmo con docce a pioggia o vasca, postazione caffè in camera, Wi-Fi ad alta velocità,Digital Key via app Marriott Bonvoy e servizio di pulizia giornaliero.

Servizi esclusivi dell'hotel: comfort e assistenza personalizzata a pochi passi dal mare

L'hotel completa la propria proposta con dotazioni pensate per garantire il massimo del comfort in ogni momento della giornata. Gli ospiti hanno a disposizione una piscina esterna stagionale riservata alla clientela, circondata da lettini solarium e cabanas, e un Fitness Center h24 con attrezzature per l'allenamento quotidiano.

Il Fitness Center dell'hotel

L'offerta comprende l'accesso riservato al beach club convenzionato nei mesi d'apertura, oltre a servizi di concierge dedicati per l'organizzazione di trasferimenti privati e noleggi, reception attiva 24 ore su 24, servizio di lavanderia rapida in giornata e una politica d'accoglienza pet-friendly per gli animali domestici.

Ristorante Marias: la gastronomia di mare firmata Jason Atherton e Giorgio Cicero

La proposta gastronomica trova il suo fulcro nel ristorante Marias, spazio aperto tutto l'anno sia agli ospiti della struttura sia alla clientela esterna. Il concept culinario nasce dalla collaborazione con lo chef Jason Atherton, il cui approccio è declinato operativamente dall'Executive Chef Giorgio Cicero attraverso il reperimento quotidiano di materie prime al mercato ittico di Livorno.

La sala interna del ristorante Marias

La carta d'autunno accosta preparazioni strutturate a ingredienti del territorio toscano. Come evidenziato dalla brigata di cucina, l'obiettivo è «valorizzare il pescato del Tirreno e i prodotti della terra toscana mantenendo un profilo aromatico nitido, senza sovraccaricare la materia prima». La proposta spazia dagli scampi di Viareggio con maionese all'aglio e limone agli gnocchi di zucca con polpo, fino alla bistecca alla fiorentina e alle pizze artigianali. Il percorso si chiude con un amaro digestivo a base di erbe delle Alpi Apuane.

Un piatto di spaghetti al pomodoro firmato Marias La pizza artigianale del ristorante Marias La proposta della prima colazione al ristorante Marias Un momento dedicato all'aperitivo e alla mixology negli spazi outdoor dell'hotel ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Un piatto di spaghetti al pomodoro firmato Marias La pizza artigianale del ristorante Marias La proposta della prima colazione al ristorante Marias Un momento dedicato all'aperitivo e alla mixology negli spazi outdoor dell'hotel

Da ottobre a dicembre la struttura introduce inoltre il format Saturday at Marias, un brunch a sabati alterni organizzato tra le 13:00 e le 16:00. L'appuntamento unisce portate à la carte, un banco del ghiaccio dedicato a ostriche e crudi di pesce, e un'area pasticceria curata con cannoli siciliani farciti al momento e selezioni di macaron.

Escursioni private tra cave di Carrara, San Gimignano e grandi tenute toscane

Il soggiorno al Principessa Forte dei Marmi è strutturato per agevolare l'esplorazione dell'entroterra toscano attraverso itinerari personalizzati e trasferimenti dedicati:

Cave di marmo di Carrara : tour guidati tra i bacini estrattivi delle Alpi Apuane alla scoperta delle tecniche di scultura, con la possibilità di allestire degustazioni private tra i blocchi di pietra.

: tour guidati tra i bacini estrattivi delle Alpi Apuane alla scoperta delle tecniche di scultura, con la possibilità di allestire degustazioni private tra i blocchi di pietra. Caccia al tartufo a San Gimignano : uscite nei boschi al seguito di tartufai esperti e cani addestrati, concluse con un picnic gourmet a base di prodotti locali.

: uscite nei boschi al seguito di tartufai esperti e cani addestrati, concluse con un picnic gourmet a base di prodotti locali. Botteghe artigiane a Pietrasanta : percorsi tra i laboratori di scultura, le gallerie d'arte e gli atelier del centro storico, integrati da workshop privati di ceramica e gioielleria.

: percorsi tra i laboratori di scultura, le gallerie d'arte e gli atelier del centro storico, integrati da workshop privati di ceramica e gioielleria. Itinerari enologici nei Cru toscani: visite su prenotazione presso storiche aziende vinicole, tra cui Antinori e Petra, focalizzate sul legame tra architettura ipogea, viticoltura d'autore e degustazione delle etichette rappresentative.

Cave di marmo di Carrara: tour guidati tra i bacini estrattivi delle Alpi Apuane alla scoperta delle tecniche di scultura, con la possibilità di allestire degustazioni private tra i blocchi di pietra. Caccia al tartufo a San Gimignano: uscite nei boschi al seguito di tartufai esperti e cani addestrati, concluse con un picnic gourmet a base di prodotti locali. Botteghe artigiane a Pietrasanta: percorsi tra i laboratori di scultura, le gallerie d'arte e gli atelier del centro storico, integrati da workshop privati di ceramica e gioielleria. Itinerari enologici nei Cru toscani: visite su prenotazione presso storiche aziende vinicole, tra cui Antinori e Petra, focalizzate sul legame tra architettura ipogea, viticoltura d'autore e degustazione delle etichette rappresentative.

Un modello d'accoglienza che valorizza la Versilia destagionalizzata