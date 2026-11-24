DAL 26 NOVEMBRE
Non solo arrosticini: la cucina abruzzese di Coce arriva a Milano
Coce, trattoria abruzzese nata a Pescara nel 2022, apre il primo ristorante fuori regione a Milano, in zona Darsena. Dal 26 novembre porta in Corso di Porta Ticinese arrosticini, pallotte cacio e ovo e cucina alla brace, mantenendo lo stesso menu della sede d'origine. La proposta valorizza le materie prime regionali, dalla manzetta abruzzese ai salumi di maialino nero, con una carta di circa 100 vini abruzzesi
Arrosticini, pallotte cacio e ovo, primi della tradizione e carni alla brace: dal 26 novembre la cucina abruzzese arriva in zona Darsena, a Milano, con l'apertura di Coce - Brace & Cucina d'Abruzzo. Il ristorante, già presente nel centro di Pescara dal 2022, inaugura il suo primo locale fuori regione in Corso di Porta Ticinese 106, con servizio tutti i giorni a pranzo e a cena.
Da Pescara a Milano, la cucina resta la stessa
L'apertura milanese segna il primo passo fuori dall'Abruzzo per Coce, nato con l'obiettivo di valorizzare le ricette regionali e le materie prime del territorio. Il progetto punta a trasferire in un contesto urbano una proposta legata alla cucina domestica e alla cultura gastronomica abruzzese, senza modificarne l'impostazione per adattarla alla nuova piazza. Anche il nome richiama le origini: in dialetto abruzzese coce significa «scotta», un riferimento diretto alla brace e alla cucina che caratterizza il locale.
La brace a vista e i piatti della tradizione
Nel ristorante milanese la brace a vista occupa una posizione centrale nella sala ed è il fulcro della proposta gastronomica. Gli spazi accolgono circa 80 coperti, tra tavoli per due e tavolate, con una formula pensata per il pranzo e soprattutto per la cena. L'ambiente combina una mise en place curata con un servizio informale, ispirato all'accoglienza delle trattorie abruzzesi.
Il menu riprende quello della sede di Pescara, dagli antipasti ai primi fino alle preparazioni alla brace. Tra i piatti ci sono gli arrosticini, le pallotte cacio e ovo realizzate secondo una ricetta di famiglia risalente all'Ottocento e il sugo alle tre carni, legato alla tradizione del pranzo domenicale. Completano la proposta i formaggi di pecora, i salumi di maialino nero abruzzese e la manzetta abruzzese, marchio registrato e protagonista delle preparazioni alla brace. In chiusura c'è il parrozzo artigianale, preparato seguendo la ricetta della nonna.
Materie prime e vini raccontano l'Abruzzo
La selezione dei prodotti è uno degli elementi centrali del progetto. Prima dell'apertura a Pescara, il gruppo ha attraversato la regione per conoscere produttori e assaggiare le specialità locali, costruendo una rete di fornitori che comprende piccole realtà tra borghi, uliveti, vigneti e campi di grano. Anche a Milano, l'offerta tradizionale si basa su una selezione di materie prime abruzzesi e locali, sia per la cucina sia per la carta dei vini.
Quest'ultima comprende circa 100 etichette provenienti dall'Abruzzo, tra vitigni autoctoni e varietà internazionali coltivate nella regione. Accanto a Montepulciano e Trebbiano trovano spazio anche varietà meno diffuse, come Cococciola e Maiolica, recuperate negli ultimi anni. La proposta mantiene anche sul mercato milanese una politica di prezzo improntata all'accessibilità, in linea con la formula della sede pescarese. L'obiettivo è rivolgersi a un pubblico ampio, dalle famiglie ai gruppi di amici, senza allontanarsi dal modello di trattoria che caratterizza il progetto.