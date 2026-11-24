Arrosticini, pallotte cacio e ovo, primi della tradizione e carni alla brace: dal 26 novembre la cucina abruzzese arriva in zona Darsena, a Milano, con l'apertura di Coce - Brace & Cucina d'Abruzzo. Il ristorante, già presente nel centro di Pescara dal 2022, inaugura il suo primo locale fuori regione in Corso di Porta Ticinese 106, con servizio tutti i giorni a pranzo e a cena.

Coce - Brace & Cucina d'Abruzzo aprirà a Milano il 26 novembre

Da Pescara a Milano, la cucina resta la stessa

L'apertura milanese segna il primo passo fuori dall'Abruzzo per Coce, nato con l'obiettivo di valorizzare le ricette regionali e le materie prime del territorio. Il progetto punta a trasferire in un contesto urbano una proposta legata alla cucina domestica e alla cultura gastronomica abruzzese, senza modificarne l'impostazione per adattarla alla nuova piazza. Anche il nome richiama le origini: in dialetto abruzzese coce significa «scotta», un riferimento diretto alla brace e alla cucina che caratterizza il locale.

Gli arrosticini sono un must da Coce - Brace & Cucina d'Abruzzo

La brace a vista e i piatti della tradizione

Nel ristorante milanese la brace a vista occupa una posizione centrale nella sala ed è il fulcro della proposta gastronomica. Gli spazi accolgono circa 80 coperti, tra tavoli per due e tavolate, con una formula pensata per il pranzo e soprattutto per la cena. L'ambiente combina una mise en place curata con un servizio informale, ispirato all'accoglienza delle trattorie abruzzesi.

Alcuni dei primi piatti tipici di Coce - Brace & Cucina d'Abruzzo

Il menu riprende quello della sede di Pescara, dagli antipasti ai primi fino alle preparazioni alla brace. Tra i piatti ci sono gli arrosticini, le pallotte cacio e ovo realizzate secondo una ricetta di famiglia risalente all'Ottocento e il sugo alle tre carni, legato alla tradizione del pranzo domenicale. Completano la proposta i formaggi di pecora, i salumi di maialino nero abruzzese e la manzetta abruzzese, marchio registrato e protagonista delle preparazioni alla brace. In chiusura c'è il parrozzo artigianale, preparato seguendo la ricetta della nonna.

Materie prime e vini raccontano l'Abruzzo

La selezione dei prodotti è uno degli elementi centrali del progetto. Prima dell'apertura a Pescara, il gruppo ha attraversato la regione per conoscere produttori e assaggiare le specialità locali, costruendo una rete di fornitori che comprende piccole realtà tra borghi, uliveti, vigneti e campi di grano. Anche a Milano, l'offerta tradizionale si basa su una selezione di materie prime abruzzesi e locali, sia per la cucina sia per la carta dei vini.

Dalla carne al vino: l'offerta si basa su materie prime abruzzesi e locali