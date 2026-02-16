Alla scoperta del Garda fuori stagione con i pacchetti di un hotel vista lago

Con l’avvio della bassa stagione, il Quellenhof Luxury Resort Lazise offre la possibilità di esperienze più intime e concentrate. Affacciato sul versante veronese del Lago di Garda, il resort integra ospitalità, cucina e benessere, proponendo soggiorni brevi, pacchetti midweek e programmi stagionali pensati per chi desidera combinare relax e scoperta del territorio.

Il Quellenhof Luxury Resort Lazise (foto Alexander Haiden)

Pacchetti midweek e soggiorni brevi

Tra le formule più richieste, l’offerta midweek consente di soggiornare da domenica a martedì o mercoledì con uno sconto sul prezzo del soggiorno. In alcune settimane selezionate, viene incluso un voucher spa, permettendo di combinare l’accesso all’Onda Spa con le piscine, il bagno turco e le saune del resort. La proposta offre più notti in suite con mezza pensione gourmet, ideale per chi vuole assaporare il lago e il territorio senza fretta.

Quellenhof Luxury Resort Lazise: le offerte attive Offerta midweek (da domenica a martedì o mercoledì) in una forma speciale o Oltre al 20% di sconto, gli ospiti ricevono anche un buono spa del valore di 100 €. o Business & Relax da domenica a lunedì o Pacchetti classici (sono disponibili tutto l’anno): o I nostri “special” – “Vi regaliamo un giorno” (4=3, 5=4, 7=6, 8=6) o Relax Days o Detox Days Midweek -20% Febbraio, 3 notti: o L’offerta midweek è disponibile anche oltre questo periodo; tuttavia, solo nel mese di febbraio include un buono spa da 100 €. o 3 notti a partire da 878 € a persona, inclusa la mezza pensione gourmet, in una splendida Suite Oliva. Business & Relax – dalla domenica al lunedì, 1 notte o Non è previsto un prezzo speciale fisso. In date selezionate, prenotando dalla domenica al lunedì, gli ospiti ricevono vantaggi esclusivi, ad esempio la colazione gratuita il giorno di arrivo (per 1 notte, da domenica a lunedì). o In una delle date indicate, 1 notte, da domenica a lunedì: a partire da 335 € a persona, inclusa la mezza pensione gourmet, in una splendida Suite Oliva.

I menu degustazione partono da circa 95 euro a persona, con possibilità di abbinamento vini; la carta consente una spesa media tra 70 e 110 euro, a seconda delle scelte. La colazione, inclusa per gli ospiti del resort, è disponibile anche per esterni su prenotazione, con un costo indicativo intorno ai 35 euro, e comprende showcooking di uova, crêpes e pancakes serviti al tavolo. Il pane arriva ogni giorno da un piccolo panificio di Bressanone.

La formula Business & Relax, invece, è pensata per soggiorni di una sola notte da domenica a lunedì. Include vantaggi dedicati, come colazione anticipata o servizi extra, e permette di vivere in pieno i percorsi gastronomici e benessere anche in tempi ridotti. Accanto a queste proposte, restano disponibili durante tutto l’anno i pacchetti “special”, con la formula “Vi regaliamo un giorno” (4=3, 5=4, 7=6 o 8=6 notti), oltre ai programmi Relax Days e Detox Days, studiati per integrare soggiorno, cucina e spa in una soluzione completa.

Gastronomia e cucina stagionale

In bassa stagione il ristorante mantiene la propria attività con menù articolati in tre carte: una più territoriale, dedicata ai piatti tipici del lago; una ai classici italiani stagionali; e una che cambia quotidianamente, combinando ingredienti locali e influenze internazionali. Lo chef Georg Costabiei guida una brigata giovane e dinamica, valorizzando tecniche come cotture a bassa temperatura e sottovuoto. L’approccio predilige consistenze differenti e accostamenti tra dolce e salato, con materie prime selezionate giornalmente al mercato di Verona e integrate dall’orto interno del resort, in continua espansione.

Lo chef Georg Costabiei

La carta dei vini, con circa 900 etichette, valorizza le denominazioni gardesane e propone anche annate più mature, per accompagnare le proposte culinarie con abbinamenti calibrati. Il servizio al calice tramite Coravin consente degustazioni mirate senza compromettere la conservazione delle bottiglie, mentre le serate di mercoledì e venerdì offrono percorsi enogastronomici su vini e prodotti locali, un’opportunità per vivere il Garda in chiave esperienziale anche nei mesi più tranquilli.

Relax e spa tutto l'anno

La struttura wellness si sviluppa su oltre 2.000 metri quadrati e include quattro piscine, saune e aree relax. L’Onda Spa propone percorsi basati sui quattro stadi delle onde, offrendo esperienze personalizzate di Detox, Energizing, Resilience e Relaxation, con ambienti dal design curato e luci soffuse, pensati per favorire equilibrio e rigenerazione. In bassa stagione, la fruizione è più riservata, permettendo di godere degli spazi in tranquillità, senza il sovraffollamento tipico dei mesi estivi.