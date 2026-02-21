Orio al Serio, arriva un altro hotel da 260 camere firmato Hampton by Hilton

Sono entrati in funzione nelle scorse settimane i primi mezzi per la realizzazione del nuovo hotel a marchio Hampton by Hilton che sorgerà in via Portico, a Orio al Serio (Bg), in posizione strategica tra il polo commerciale e lo scalo aeroportuale. La struttura, classificata quattro stelle, dovrebbe essere completata entro circa un anno e andrà ad ampliare l’offerta ricettiva a servizio dell’aeroporto Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. L’intervento interessa un’area rimasta inutilizzata per quasi vent’anni e rappresenta il passaggio conclusivo di una vicenda urbanistica avviata nei primi anni Duemila, quando era già prevista la realizzazione di una struttura alberghiera mai concretizzata a causa del fallimento del soggetto originario.

Il nuovo hotel Hampton by Hilton andrà ad ampliare l'offerta ricettiva a servizio dell'aeroporto

Investimento e tecniche costruttive accelerate

Il progetto prevede un investimento complessivo di 33,8 milioni di euro e la realizzazione di un edificio articolato su quattro o cinque piani, con circa 260 camere. La proprietà ha scelto una modalità costruttiva basata su moduli prefabbricati: le camere e i blocchi bagno vengono realizzati esternamente e successivamente assemblati all’interno della struttura portante. Una soluzione pensata per ridurre i tempi di cantiere e garantire standard omogenei. L’area è stata acquisita dalla società Podona e successivamente rilevata da Apex Bergamo Srl, controllata dal gruppo internazionale Apex Alliance Hotel Management Group, attivo nello sviluppo e nella gestione di strutture alberghiere in diversi Paesi europei.

Un distretto ricettivo in crescita

Il nuovo hotel si inserisce in un contesto di forte evoluzione dell’offerta hospitality legata allo scalo bergamasco. A breve distanza è infatti in costruzione anche il Hilton Garden Inn Bergamo Airport, progetto promosso da Sacbo lungo l’asse dell’autostrada A4.

Il rendering del Centro servizi aeroportuali di Orio (che includerà l'hotel Hilton)

La concentrazione di nuove strutture conferma il ruolo dell’area come hub per il traffico business e leisure, alimentato dal costante incremento dei flussi aeroportuali e dalla presenza del vicino polo commerciale.

Riqualificazione urbana e nuove infrastrutture

L’apertura del cantiere contribuisce a un più ampio processo di trasformazione urbana che interessa via Portico e le aree limitrofe. Oltre al recupero di spazi rimasti a lungo inutilizzati, il progetto è accompagnato da interventi sulla mobilità e sulle opere di urbanizzazione. La viabilità è stata riorganizzata con un nuovo senso unico verso il centro commerciale e con una variante di collegamento a via Cremasca.È stata inoltre completata una pista ciclopedonale che collega la zona al sottopasso dell’A4 in direzione dell’aeroporto.

Il sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta, ha sottolineato come l’operazione rappresenti «un intervento di sviluppo senza nuovo consumo di suolo, con ricadute positive sia sul piano economico sia sulla valorizzazione dell’area».