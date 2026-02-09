Il ristorante milanese che fa tornare in città i sapori di una volta

In Via Vincenzo Monti, zona residenziale di Milano, ha recentemente aperto gennaio la Trattoria La Sciura, un nuovo indirizzo dedicato alla cucina tipica milanese, pensato per inserirsi nel ritmo quotidiano del quartiere. Un luogo dove tornare spesso, con piatti chiari, ingredienti selezionati e un’atmosfera naturale e accogliente.

La Sciura, una trattoria dove ritrovare la vera cucina milanese

La filosofia e il concept di Trattoria La Sciura

Il progetto porta la firma di Fabrizio Casolo, che ha costruito il locale osservando attentamente la zona: residenziale, elegante, abitata stabilmente, dove mancava un luogo in cui pranzare o cenare senza occasioni particolari ma ritrovando sapori familiari e riconoscibili.

Anche il nome del locale, La Sciura, riflette una milanesità vera e familiare

Anche il nome del locale racconta subito il concept. “Sciura” appartiene al lessico milanese, usato con affetto e ironia per le signore attente alla qualità e sempre presenti nel vicinato. Un termine immediato e simpatico, che ha fatto subito breccia tra i residenti suscitando curiosità e riconoscimento già dall’affissione dell’insegna.

Un piccolo salotto verde salvia

La Sciura conta 34 coperti interni e circa 30 posti nel dehors, mantenendo volutamente una dimensione raccolta e accogliente. L’ambiente dialoga con l’immaginario cittadino senza indulgere nella nostalgia: fotografie in bianco e nero della città, richiami discreti agli anni Settanta, alla Galleria Vittorio Emanuele e alle sciure.

La sala de La Sciura, decorata in verde salvia in due tonalità

Il pantone verde salvia è declinato in due tonalità, più chiaro sulle superfici principali e più intenso nella boiserie; divani in velluto verde e sedute in legno testa di moro definiscono uno spazio curato ed elegante, pensato per essere vissuto con naturalezza. Un ambiente intimo ma vivace, perfetto sia per pranzi che per cene informali. Il dehors, leggermente separato dalla strada, permette di godere dell’aria aperta senza perdere la sensazione di privacy, rendendo il locale un luogo che invita a tornare.

Un trionfo di cucina milanese e lombarda per antipasti e primi piatti

La cucina si muove nel solco della tradizione milanese e lombarda con un approccio diretto e riconoscibile: pochi passaggi, materia prima selezionata e rispetto delle ricette tipiche. Gli antipasti introducono così il registro della proposta: la degustazione del salumificio Gamba, accompagnata da giardiniera fatta in casa e focaccia calda, i nervetti di vitello all’agro, i mondeghili con salsa tartara, la lingua salmistrata con bagnetto verde e il soffice di porcini con salsa di Grana Padano e nocciole. Piatti dai sapori definiti e riconoscibili, eseguiti con precisione.

I Mondeghili, le tipiche polpette milanesi preparate col recupero del bollito I nervetti, altra grande specialità tradizionale lombarda Una degustazione di prodotti del salumificio Gamba come antipasto

Il risotto alla milanese è uno dei cardini della cucina del locale, disponibile anche in versione “di mezzo” con ossobuco in gremolada, pensata per chi desidera un piatto completo senza percorsi lunghi. Tra i primi piatti altri classici: risotto ai funghi porcini, pizzoccheri valtellinesi, pappardelle al cinghiale e gnocchetti di patate con fonduta di formaggi, tutti preparati con attenzione alla cottura e alla qualità delle materie prime.

Coerenza e gusto di secondi e dessert

Nei secondi, la Cotoletta de La Sciura è proposta in versione di vitello con un prezzo accessibile, riflettendo l’idea di una cucina pensata per tornare spesso. Completano la carta la guancetta di manzo brasata al vino rosso con polenta, la tartare di vitella Varzese con tuorlo fritto, senape leggera e gremolada, oltre a piatti stagionali come la vellutata di zucca con fondutina di gorgonzola.

La cotoletta, emblema di milanesità a tavola, e uno dei piatti forti de La Sciura

Contorni e dolci mantengono la stessa coerenza: patate arrosto, polenta e spinaci al burro; tra i dessert, tiramisù tradizionale, panna cotta alla vaniglia in diverse declinazioni, pere al vino rosso e sbrisolona con salsa al mascarpone e cannella.

Vini selezionati per accompagnare i piatti

La carta dei vini è concentrata prevalentemente su Lombardia e Nord Italia, con una selezione contenuta e ragionata, costruita per accompagnare la cucina senza sovrapporsi, con attenzione alla correttezza dei prezzi.