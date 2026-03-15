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domenica 15 marzo 2026  | aggiornato alle 11:47 | 117993 articoli pubblicati

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Dormire tra i vigneti: 153 cantine italiane nella guida “Camera con Vigna”

Dormire tra i filari, svegliarsi con vista sui vigneti e vivere la cantina come un luogo di ospitalità oltre che di produzione. Il libro “Camera con Vigna” di Vincenzo D’Antonio racconta 153 strutture in tutta Italia dove il vino diventa esperienza di viaggio tra territorio, cucina e cultura.

di Alberto Lupini
direttore
15 marzo 2026 | 08:30
Dormire tra i vigneti: 153 cantine italiane nella guida “Camera con Vigna”
Dormire tra i vigneti: 153 cantine italiane nella guida “Camera con Vigna”

Dormire tra i vigneti: 153 cantine italiane nella guida “Camera con Vigna”

Dormire tra i filari, svegliarsi con vista sui vigneti e vivere la cantina come un luogo di ospitalità oltre che di produzione. Il libro “Camera con Vigna” di Vincenzo D’Antonio racconta 153 strutture in tutta Italia dove il vino diventa esperienza di viaggio tra territorio, cucina e cultura.

di Alberto Lupini
direttore
15 marzo 2026 | 08:30
 

Fra i tanti, troppi, libri dedicati al vino, alle cantine o ai territori vitivinicoli, ne mancava uno che affrontasse davvero un tema ormai centrale nel turismo del vino: dormire in cantina. Non una visita veloce con degustazione finale, ma un’esperienza completa di soggiorno immerso tra i filari.

A colmare questo vuoto ci ha pensato Vincenzo D’Antonio, storica firma di Italia a Tavola, con il volume Camera con Vigna, una guida che censisce 153 cantine italiane dove è possibile soggiornare tra i vigneti. Strutture diverse per dimensioni e stile, ma unite da un’idea comune: trasformare la cantina in un luogo di ospitalità autentica, capace di raccontare il territorio attraverso il vino.

Il libro è organizzato per regioni e propone una mappa inedita dell’enoturismo italiano, con indirizzi selezionati in tutta la penisola, dalle grandi denominazioni più note fino a territori meno esplorati ma ricchi di fascino.

Cantine che diventano destinazioni di viaggio

Il fenomeno non è marginale. Negli ultimi anni sempre più cantine hanno iniziato ad affiancare alla produzione di vino un’offerta di ospitalità diffusa, trasformando le aziende agricole in vere destinazioni di viaggio.

Dormire tra i vigneti significa vivere un’esperienza che va oltre la degustazione. Il soggiorno può includere colazioni con prodotti locali, degustazioni guidate, eventi culturali, concerti all’aperto, reading e attività gastronomiche legate ai prodotti Dop del territorio.

In questo modo la cantina diventa un luogo di incontro tra vino, cultura e paesaggio, dove il turista non è più soltanto un visitatore di passaggio ma un ospite che entra in contatto con l’identità del territorio.

Camera con Vigna: il libro di Vincenzo D‘Antonio
Camera con Vigna: il libro di Vincenzo D‘Antonio

Dal turismo del vino al turismo dei territori

Il libro racconta anche l’evoluzione dell’enoturista contemporaneo. Oggi chi viaggia per il vino non cerca solo etichette o degustazioni tecniche, ma un’esperienza complessiva del territorio.

È qui che l’enoturismo si intreccia con quello che viene definito turismo Dop, cioè la scoperta delle filiere agroalimentari locali: formaggi, salumi, olio, prodotti agricoli certificati che raccontano la cultura gastronomica di una zona.

Non a caso la prefazione del volume è firmata da Roberta Garibaldi, tra le principali studiose internazionali del turismo enogastronomico, che inquadra questo fenomeno come una delle trasformazioni più interessanti del turismo rurale contemporaneo.

In questo contesto il vino smette di essere una materia tecnica per appassionati e torna a essere uno strumento di convivialità e di scoperta dei luoghi, recuperando il suo ruolo più autentico.

Le regole per una vera “camera con vigna”

Uno degli aspetti più interessanti della guida riguarda i criteri con cui sono state selezionate le strutture.

Per essere considerata una vera “camera con vigna”, una cantina deve rispettare alcuni parametri precisi. In primo luogo il numero di camere: non meno di due e non più di dodici. Un limite pensato per garantire che l’ospitalità resti parte integrante dell’esperienza vitivinicola, senza trasformarsi in un albergo vero e proprio.

Accanto al criterio quantitativo c’è poi un lavoro di verifica diretto. L’autore ha infatti contattato personalmente le cantine per raccogliere informazioni sull’offerta enoturistica e validare i dati presenti nel volume.

Il risultato è una guida che non si limita a elencare indirizzi, ma propone una selezione ragionata di luoghi dove il vino e l’ospitalità dialogano davvero.

Dove sono le 153 camere con vigna

Le 153 proposte di Vincenzo D’antonio sono sparse in tutte le regioni e non hanno un equilibrio geografico da politicamente corretto, ma nascono sulla base di verifiche dirette e dalla disponibilità di informazioni precise (cosa che a volte manca su molti siti delle strutture in Italia).

 

Abruzzo 7

Basilicata 3

Calabria 3

Campania 14

Emilia Romagna 4

Friuli Venezia Giulia 16

Lazio 2

Liguria 3

Lombardia 10

Marche 6

Molise 1

Piemonte 21

Puglia 2

Sardegna 5

Sicilia 7

Trentino Alto Adige 4

Toscana 25

Umbria 7

Valle d’Aosta 2

Veneto 11

Quando il vino diventa esperienza di vita

Dietro l’idea di Camera con Vigna c’è una visione precisa: il futuro dell’enoturismo passa dalla capacità delle cantine di diventare luoghi dove si vive, non solo dove si produce.

Dormire tra i filari significa rallentare, osservare il paesaggio, conoscere chi il vino lo produce e scoprire la cultura gastronomica del territorio. È un modo di viaggiare che mette al centro l’identità dei luoghi e il rapporto diretto con chi li abita.

Ed è proprio questa dimensione autentica che oggi rappresenta una delle chiavi del turismo enogastronomico.

Dormire tra i filari significa rallentare tra vino, territorio e cultura gastronomica
Dormire tra i filari significa rallentare tra vino, territorio e cultura gastronomica

Perché senza il legame con i territori, con le persone e con le storie che stanno dietro a una bottiglia, anche il grande racconto della cucina italiana ricosciuto dall’Unesco rischierebbe di trasformarsi in poco più di un marchio da vendere, una patacca svuotata della sua vera cultura.

Un lavoro, ne siamo certi, vista la fertile creatività di Vicenzo d’Antonio, a cui seguiranno altre pubblicazioni analoghe per offrire una possibilità di scelta e di organizzare un viaggio per ritrovare un po’ l’identità dei territori. Il libro (piattaforma YOUCANPRINT) è in vendita in libreria oppure online su Amazon a 25 euro. 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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