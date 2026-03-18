Cascina Bricco San Pietro: ospitalità tra vigneti e opere d’arte nelle Langhe

La famiglia Abbona ha radici profonde nel territorio di Dogliani (Cn), legato storicamente al vitigno Dolcetto (citato già nel 1593). Negli anni '60, mentre molti abbandonavano l’agricoltura, la famiglia scelse di continuare l’attività agricola. Dal 1989, Anna Maria Abbona e il marito Franco hanno preso in mano l’azienda, oggi gestita anche dai figli Federico e Lorenzo.

www.annamariabbona.it I vigneti che circondano Cascina Bricco San Pietro

I vigneti che circondano Cascina Bricco San Pietro

La filosofia produttiva punta su vini di forte identità, vinificati in purezza, con attenzione al legame tra vitigno e territorio. I vigneti sono situati sopra i 500 metri slm, su terreni calcarei, ideali per vini freschi e bevibili. Da oltre 20 anni la coltivazione è sostenibile: niente diserbanti chimici, trattamenti solo con rame e zolfo. L’impianto fotovoltaico è attivo dall’anno 2011. L’ambiente agricolo, onde favorire un ecosistema naturale, include anche boschi, noccioleti e prati.

Il Vino Smart Buy: Dolcetto di Dogliani Superiore Docg Maioli

Smart buy è Dogliani Superiore Docg Maioli, ottenuto da sole uve dolcetto. Lo abbiniamo voluttuosamente ad una saporita lasagna cui non difettano le polpettine nel ripieno e, a seguire, ad una vera e ben fatta costoletta alla milanese.

www.annamariabbona.it Dolcetto di Dogliani Superiore Docg Maioli di Anna Maria Abbona

Dolcetto di Dogliani Superiore Docg Maioli di Anna Maria Abbona

L’Ospitalità della Cascina Bricco San Pietro

La squisita ospitalità è abilitata dalla sapiente ristrutturazione della Cascina Bricco San Pietro a Monforte d’Alba (Cn) con quattro alloggi indipendenti costituiti da tre appartamenti e una camera. Si è fatto uso mirato di materiali naturali ed ecologici per valorizzare la casa ottocentesca e offrire un’esperienza autentica e sostenibile. Anna Maria, rinomata produttrice vinicola ma anche appassionata di antiquariato e oggetti da collezione, ha personalmente curato ogni dettaglio, scegliendo materiali e pezzi originali per trasformare ogni stanza in un’opera d’arte.

Una delle stanze degli appartamenti di Cascina Bricco San Pietro Una delle cucine degli appartamenti di Cascina Bricco San Pietro La sala degustazioni di Cascina Bricco San Pietro ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle stanze degli appartamenti di Cascina Bricco San Pietro Una delle cucine degli appartamenti di Cascina Bricco San Pietro La sala degustazioni di Cascina Bricco San Pietro

Si viene qui per godersi il relax, per passeggiare e per degustare i prestigiosi vini fatti in azienda.

Potrai goderti il relax, organizzare passeggiate, attività o farti guidare nella degustazione dei vini prodotti dall’azienda, tutti interpretazioni straordinarie dei vari aspetti del territorio.

Dal terrazzo ci si immerge nella vigna, così vivendo una deliziosa esperienza emozionale.

Tutte le soluzioni godono di una bellissima vista sulle Langhe.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica