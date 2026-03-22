Corciano e i Casali del Toppello: 8 ettari di vigneti da scoprire in Umbria

Prima di dire nello specifico e con esattezza dove siamo, diciamo a quanto si dista, in auto da città come Perugia (5 minuti), Lago Trasimeno (un quarto d’ora), Assisi (mezz’ora), Gubbio (un’ora). Ecco, siamo in uno dei borghi più belli d’Italia. Siamo a Corciano, ai Casali del Toppello. 8 gli ettari di vigneti di proprietà, ricadenti nella Doc Colli del Trasimeno e comprendenti le varietà Sangiovese (clone grosso), Merlot e Cabernet Sauvignon per la produzione dei nostri rossi, Gamay del Trasimeno per il rosato, e Chardonnay, Grechetto e Trebbiano toscano per il bianco.

Casali del Toppello

Casali del Toppello

I vini smart buy

Cornaletto Igt Rosato dell'Umbria è ottenuto da sole uve Trasimeno Gamay . Si presenta di un colore rosa antico molto luminoso, con profumi intensi di piccoli frutti rossi, piacevolmente persistente nel gusto, con un’ acidità e una sapidità perfettamente equilibrate. Lo abbiniamo al risotto con i gamberi .

è ottenuto da sole uve . Si presenta di un colore rosa antico molto luminoso, con di piccoli frutti rossi, piacevolmente persistente nel gusto, con un’ e una perfettamente equilibrate. Lo abbiniamo al . Frammento Doc Colli del Trasimeno Cabernet Sauvignon è ottenuto da sole uve Cabernet Sauvignon . Il colore è rosso rubino con intensi sentori di confettura di piccoli frutti rossi . Molto gradevole al palato, lo abbiniamo alle salsicce al forno con patate .

è ottenuto da sole uve . Il colore è rosso rubino con intensi sentori di . Molto gradevole al palato, lo abbiniamo alle . X /Šar/ Spumante metodo classico Doc Colli del Trasimeno è ottenuto da sole uve Chardonnay. È un ottimo Brut: va forte come aperitivo e con plateau di frutti di mare.

Cornaletto Igt Rosato dell'Umbria Frammento Doc Colli del Trasimeno Cabernet Sauvignon X /Šar/ Spumante metodo classico Doc Colli del Trasimeno ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Cornaletto Igt Rosato dell'Umbria Frammento Doc Colli del Trasimeno Cabernet Sauvignon X /Šar/ Spumante metodo classico Doc Colli del Trasimeno

Ospitalità per wine lovers

Per l’ospitalità dei wine lovers ci sono sei appartamenti, tutti dotati di cucina o angolo cottura.

Le camere hanno soffitti a volta e muri in pietra in faccia a vista. Gli arredi ispirati alla tradizione umbro-toscana privilegiano lo spazio ed il comfort senza tralasciare il gusto per il particolare: letti in ferro battuto, mobili di epoca in legno massiccio e ceramiche di Deruta.

Uno degli appartamenti di Casali del Toppello Un dettaglio di uno degli appartamenti di Casali del Toppello Una delle stanze degli appartamenti di Casali del Toppello ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Uno degli appartamenti di Casali del Toppello Un dettaglio di uno degli appartamenti di Casali del Toppello Una delle stanze degli appartamenti di Casali del Toppello

I sei appartamenti sono: Dolce Agogia, Frantoio, Leccino, Muraiolo (dove alloggiammo, che bella la terrazza!), Sagrantino, San Felice. Accoglie gli ospiti, con schietta simpatia e tanta professionalità, il patron Alessandro Basini. Si sconsiglia soggiorno breve!

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica