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domenica 22 marzo 2026  | aggiornato alle 15:21 | 118137 articoli pubblicati

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Corciano e i Casali del Toppello: 8 ettari di vigneti da scoprire in Umbria

Casali del Toppello si trova a Corciano, borgo tra i più belli d’Italia. 8 ettari di vigneti Doc Colli del Trasimeno e sei appartamenti con arredi in stile umbro-toscano per un soggiorno autentico tra vino, gusto e relax

di Vincenzo D’Antonio
 
22 marzo 2026 | 11:30

Corciano e i Casali del Toppello: 8 ettari di vigneti da scoprire in Umbria

Casali del Toppello si trova a Corciano, borgo tra i più belli d’Italia. 8 ettari di vigneti Doc Colli del Trasimeno e sei appartamenti con arredi in stile umbro-toscano per un soggiorno autentico tra vino, gusto e relax

di Vincenzo D’Antonio
22 marzo 2026 | 11:30
 

Indice dei Contenuti

Prima di dire nello specifico e con esattezza dove siamo, diciamo a quanto si dista, in auto da città come Perugia (5 minuti), Lago Trasimeno (un quarto d’ora), Assisi (mezz’ora), Gubbio (un’ora). Ecco, siamo in uno dei borghi più belli d’Italia. Siamo a Corciano, ai Casali del Toppello. 8 gli ettari di vigneti di proprietà, ricadenti nella Doc Colli del Trasimeno e comprendenti le varietà Sangiovese (clone grosso), Merlot e Cabernet Sauvignon per la produzione dei nostri rossi, Gamay del Trasimeno per il rosato, e Chardonnay, Grechetto e Trebbiano toscano per il bianco.

Casali del Toppello
Casali del Toppello

I vini smart buy

  • Cornaletto Igt Rosato dell'Umbria è ottenuto da sole uve Trasimeno Gamay. Si presenta di un colore rosa antico molto luminoso, con profumi intensi di piccoli frutti rossi, piacevolmente persistente nel gusto, con un’acidità e una sapidità perfettamente equilibrate. Lo abbiniamo al risotto con i gamberi.
  • Frammento Doc Colli del Trasimeno Cabernet Sauvignon è ottenuto da sole uve Cabernet Sauvignon. Il colore è rosso rubino con intensi sentori di confettura di piccoli frutti rossi. Molto gradevole al palato, lo abbiniamo alle salsicce al forno con patate.
  • X /Šar/ Spumante metodo classico Doc Colli del Trasimeno è ottenuto da sole uve Chardonnay. È un ottimo Brut: va forte come aperitivo e con plateau di frutti di mare.

Ospitalità per wine lovers

Per l’ospitalità dei wine lovers ci sono sei appartamenti, tutti dotati di cucina o angolo cottura.
Le camere hanno soffitti a volta e muri in pietra in faccia a vista. Gli arredi ispirati alla tradizione umbro-toscana privilegiano lo spazio ed il comfort senza tralasciare il gusto per il particolare: letti in ferro battuto, mobili di epoca in legno massiccio e ceramiche di Deruta.

I sei appartamenti sono: Dolce Agogia, Frantoio, Leccino, Muraiolo (dove alloggiammo, che bella la terrazza!), Sagrantino, San Felice. Accoglie gli ospiti, con schietta simpatia e tanta professionalità, il patron Alessandro Basini. Si sconsiglia soggiorno breve!

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica

Casali del Toppello
Via Toppello, 5/7 06037 Corciano (Pg)
Tel +39 335 6170584

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cameraconvigna Casali del Toppello Corciano vino umbria
 
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