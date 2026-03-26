Radisson cresce anche in Italia: nuove aperture tra lago di Como, Roma e Firenze

Nel 2025, Radisson Hotel Group ha consolidato la leadership di Radisson Blu, confermandolo come il più grande marchio upper-upscale in Europa, con una presenza in 154 città. Il brand ha guidato il segmento resort nel continente, con strutture in 27 destinazioni chiave, e in Italia rafforza la sua presenza con tre strutture di pregio a Roma, Firenze e Como.

Il nuovo Palazzo San Gottardo Lake a Como

Parallelamente, il Gruppo ha rafforzato le collaborazioni con partner strategici, tra cui The Medlock presso il Radisson Blu Hotel all’Etihad Stadium del Manchester City, oltre alle partnership con MIMCO Group per “The Butler” e con Byron Gestion per il Radisson Hotel Cannes Seaside.Il 65% dei partner detiene più strutture all’interno del Gruppo, consolidando la fiducia e la continuità delle collaborazioni.

Crescita del Gruppo in Italia con nuove aperture di pregio

In Italia, il Gruppo ha ampliato la propria presenza nel Nord e Centro Italia. Tra le aperture principali sotto il brand Radisson Collection figurano Palazzo San Gottardo Lake Como e Palazzo Sanzio Rome, mentre a Firenze è stato inaugurato il Radisson Blu Hotel Florence, rafforzando l’offerta nei mercati urbani e turistici di alta gamma.

Il Radisson Blu Hotel Florence di Firenze

Sostenibilità e hotel Net Zero per una strategia responsabile

La sostenibilità rimane un pilastro della strategia di lungo termine del Radisson Hotel Group. Nel 2025, il Gruppo ha inaugurato i primi due hotel Net zero del settore: il Radisson Hotel Manchester City Centre e il Radisson RED Oslo City Centre, entrambi certificati Verified Net Zero. Queste strutture stabiliscono nuovi standard per le conversioni sostenibili, riducendo l’impatto ambientale e rafforzando il valore futuro degli asset.

Elie Younes, Executive Vice President e Global Chief Development Officer di Radisson

Elie Younes, Executive Vice President e Global Chief Development Officer, sottolinea: «La fiducia dei nostri proprietari nei nostri brand e nel nostro team è per noi fondamentale. Continuiamo a creare valore e opportunità per investitori e ospiti in tutti i segmenti e mercati, dal midscale al lifestyle, dal lusso ai resort, fino a nuovi segmenti alternativi. Lo slancio degli ultimi anni, insieme alla competenza e alla determinazione dei nostri team, ci consentirà di rafforzare crescita, resilienza e opportunità nel 2026 e oltre».

Risultati EMEA e focus su resort e destinazioni chiave

Nell’area EMEA, Radisson Hotel Group ha registrato circa 70 firme e aperture, con particolare attenzione a Europa meridionale, Regno Unito, Francia, Germania e Polonia. Tra le nuove strutture figurano: The Medlock Radisson Blu Hotel, Banke Opera Paris Radisson Collection, Radisson RED Bucharest Old Town, Radisson Serviced Apartments COY Sheikh Zayed City e Prize by Radisson Osnabrück, il primo hotel Prize con il nuovo concept di interior design. Anche Radisson Oriente Hotel Barcelona conferma l’espansione in città chiave.

L'interno del Banke Opera Paris Radisson Collection

L’espansione guidata dal leisure ha visto il portafoglio resort superare le 160 strutture, includendo Atiara Ubud Bali Radisson Collection Resort, Radisson Blu Resort & Spa Çesme e un urban resort a Bruxelles, Radisson Collection The National Hotel.

Crescita strategica in Cina e India

In Cina, il Gruppo ha firmato e aperto 170 hotel, portando il portafoglio a quasi 300 strutture. La crescita si è concentrata nei segmenti midscale e upper midscale, trainata da Country Inn & Suites by Radisson, oggi il brand a più rapida espansione nel Paese.

Il Radisson Blu Resort & Spa di Çesme a Smirne

L’India ha confermato la sua posizione come mercato strategico, superando i 200 hotel tra operativi e in sviluppo. La combinazione di solide basi economiche, domanda crescente di viaggi domestici e fiducia dei proprietari rende il Paese un pilastro della strategia di crescita a lungo termine del Gruppo.