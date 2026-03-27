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CAMERA CON VIGNA

Vigneti biologici e suites immerse nella Val di Noto: l’esperienza di Riofavara

Vini unici come Moscato di Noto Notissimo, Nsajàr Vigna Miucia e Rosè di Riofavara 2023. Esperienza con soggiorno nelle suites del Riofavara Relais, prima colazione bio, terrazzo panoramico e biciclette per esplorare i vigneti

di Vincenzo D’Antonio
 
27 marzo 2026 | 07:30

Vigneti biologici e suites immerse nella Val di Noto: l’esperienza di Riofavara

Vini unici come Moscato di Noto Notissimo, Nsajàr Vigna Miucia e Rosè di Riofavara 2023. Esperienza con soggiorno nelle suites del Riofavara Relais, prima colazione bio, terrazzo panoramico e biciclette per esplorare i vigneti

di Vincenzo D’Antonio
27 marzo 2026 | 07:30
 

Siamo ad Ispica (Rg), in Val di Noto, Patrimonio Unesco. Siamo in quel fatato lembo di terra all’estremo sud della fascinosa Sicilia. A Ispica, in contrada Favara, c’è l’azienda vitivinicola Riofavara, di cui è patron Massimo Padova. 16 ettari di vigneti divisi in due tenute: Favara Cozzo Campana e Contrada Miucia. La produzione è biologica. Gli smart buys sono tre: Moscato di Noto Notissimo Vendemmia Tardiva, Nsajàr Vigna Miucia, Rosè di Riofavara 2023.

Il wine relais Riofavara
Il wine relais Riofavara

I vini di Riofavara: tradizione e biodiversità

Il Moscato di Noto Notissimo Vendemmia Tardiva è ottenuto da uve Moscato Bianco e Moscatella. Lo Nsajàr Vigna Miucia è ottenuto da uve recunu, cutrera e rucignola. Sono vitigni la cui presenza in Sicilia viene fatta risalire alla metà del XIX secolo e di cui si era persa traccia in quanto poco produttivi. In particolare, il Rucignola è stato ritrovato e selezionato nell’areale di Ispica.

Il Rosè di Riofavara 2023 è un rosato ottenuto da uve Nero d’Avola su suoli calcareo - argillosi. Vinificato in acciaio, con una breve macerazione sulle bucce, si mantiene intatta la freschezza aromatica del vitigno. Questo rosato presenta un’acidità davvero notevole e al contempo un grande equilibrio ed uno spettro aromatico ampio ed elegante.

Riofavara Relais: suites immerse nei vigneti

Le camere con vigna, ma è appropriato denominarle suites, sono tre e costituiscono il Riofavara Relais, la piccola struttura ricettiva all’interno dell’azienda vitivinicola. Le camere, con ingresso autonomo, sono dotate di verande e portico.

L’accoglienza è curata da Clementina Padova. A disposizione degli ospiti un ampio terrazzo di cui una parte è adibita a solarium, mentre l’altra è zona relax. La squisita prima colazione è costituita da prodotti locali, biologici e naturali.
Vi è anche la disponibilità di biciclette.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica

Riofavara
Contrada Favara 97014 Ispica (Rg)
Tel +39 0932 705130

© Riproduzione riservata STAMPA

 
camera con vigna riofavara Ispica val di noto
 
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