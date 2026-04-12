Ad Andria il borgo diffuso dove si dorme tra case del ‘500 e campi bio

Siamo in quella graziosa frazioncina di Andria (Bt) denominata Montegrosso. In alto, maestosa e misteriosa, quella corona ottagonale di Puglia che Federico II, lo stupor mundi, volle a testimonianza del suo potere e del suo sapere. Qui i paesaggi sono assolati e qui lavora e vive Pierluigi Bonizio, le cui mani custodiscono l'eredità di generazioni.

L'agriturismo Bio Bonizio

L'agriturismo Bio Bonizio

La presenza dei Bonizio sul territorio risale al 1824 quando il quadrisnonno del titolare attuale faceva il pane per il Duca del Belgioioso Pierluigi Bonizio, l'agricoltura biologica, di cui è pioniere non l'ha semplicemente abbracciata come pratica; l'ha trasformata in uno stile di vita che intreccia intricatamente i fili della terra, della storia e della cultura. Tra i campi ondulati e i vigneti che si estendono a perdita d'occhio, il viaggio di Pierluigi non è solo un viaggio di abilità agricola; è una narrazione che riflette un profondo impegno per l'anima stessa del territorio.

Agricoltura biologica e stile di vita

Per la famiglia Bonizio, l'agricoltura biologica non si limita ai campi, bensì permea ogni aspetto della vita. Dalla cucina alla cantina, dalla tavola di famiglia agli eventi comunitari, l'etica del vivere biologico è uno stile di vita in armonia con i ritmi della natura.

L'olio Evo di Bonizio

L'olio Evo di Bonizio

L'olio d'oliva, estratto dalle olive coltivate nei frutteti biologici di famiglia, non è solo un condimento, ma un'ode liquida alle pratiche sostenibili. I vini che impreziosiscono la tavola, prodotti da uve coltivate con cura biologica, non sono semplici bevande, ma contenitori che racchiudono l'essenza di un terroir fedele ai principi della viticoltura biologica.

Terra, memoria e tradizione agricola

Per Pierluigi Bonizio, la terra non è solo un appezzamento da coltivare; è una tela che dipinge la storia e la cultura della Puglia. Gli ulivi, alcuni antichi e nodosi, sussurrano storie di resilienza, mentre i vigneti, con i loro filari ordinati, incarnano una tradizione tramandata di generazione in generazione. Gli ulivi che si ergono alti e i vigneti che ondeggiano al vento sono capitoli di una storia che intreccia passato, presente e futuro.

I vigneti di Bonizio

I vigneti di Bonizio

Nei campi dorati della Puglia, dove il sole tramonta su un paesaggio testimone di secoli di fatica, l'odissea biologica di Pierluigi Bonizio è un faro di ispirazione. Il suo impegno nel trasformare l'agricoltura biologica in uno stile di vita autentico ci ricorda che la terra, la storia e la cultura sono fili di uno stesso arazzo. Quando il sole sorge sui campi Bonizio ogni mattina, illumina non solo i raccolti, ma un'eredità coltivata con duro lavoro, dedizione e profondo amore per la terra.

Smart buy: Fiano Puglia Igp Bio

Smart buy è Pozzo Sorgente Fiano Puglia Igp Bio, da sole uve Fiano da agricoltura biologica. Ha colore giallo paglierino carico. Al naso si presenta intenso ed elegante. Gradevole in bocca il sapore equilibrato con note di frutta secca.È ottimo già da solo come aperitivo. E poi lo abbiniamo a un dovizioso plateau di frutti di mare.

Pozzo Sorgente Fiano Puglia Igp Bio

Pozzo Sorgente Fiano Puglia Igp Bio

Ospitalità diffusa tra country house e borgo storico

L’ospitalità è eclettica in quanto si articola in 7 camere di cui 2 alloggi indipendenti con bagni; country house indipendente con due camere; casa indipendente con 2 stanze nel borgo del ‘500. Si sconsiglia vivamente il soggiorno di una sola notte.

Una delle stanze di dell'agritursmo Bio Bonizio

Una delle stanze di dell'agritursmo Bio Bonizio

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica