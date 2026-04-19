Dormire tra i vigneti del Falerno: il wine resort dove il vino diventa esperienza

Villa Matilde Avallone è tra i principali produttori di vini di qualità della Campania con focus sulla rinascita e valorizzazione di vitigni e vini dell’antichità, come il Falerno bevuto da Giulio Cesare e da Cleopatra e le diverse tipologie dei più importanti vini autoctoni ottenuti da uve coltivate nelle loro bellissime vigne.

Una vista serale di Villa Matilde Avallone

Una vista serale di Villa Matilde Avallone

La zona principale di produzione è ubicata a Cellole / Sessa Aurunca (CE) alle falde del vulcano di Roccamonfina, nel cuore della terra del Falerno del Massico, con oltre 70 ettari di vigneti.

Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci, Rosso Vigna Camarato e Mata Brut Rosé, etichette smart buy e profilo sensoriale

Gli smart buy sono tre: Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci 2021, Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2015, Mata Metodo Classico Brut Rosè. Il Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci 2021 è ottenuto da uve falanghina. Ha colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati, profumi di fiori di limone, mela annurca e frutta esotica. Il gusto è di suadente sapidità, che si distende in un sorso, pieno, vellutato e persistente. Lo abbiniamo agli spaghetti alle vongole.

Tre etichette di Villa Matilde Avallone: Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci 2021, Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2015, Mata Metodo Classico Brut Rosè.

Tre etichette di Villa Matilde Avallone: Falerno del Massico Bianco Vigna Caracci 2021, Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2015, Mata Metodo Classico Brut Rosè.

Il Falerno del Massico Rosso Vigna Camarato Riserva 2015 è ottenuto da uve aglianico (80%) e piedirosso (20%). Ha bel colore granato; al naso si propone con un profumo intenso di marasche. Al palato è di lunghissima persistenza. Lo abbiniamo a sontuose grigliate di carni. Il Mata Metodo Classico Brut Rosè è ottenuto da uve aglianico in purezza. Nel calice ha colore rosa tenue, perlage fine e persistente, note floreali di glicine e violetta, profumi intensi di fragoline di bosco. In bocca è fresco e avvolgente, piacevolmente sapido, setoso, dal finale lungo e con retrogusto di piccoli frutti. Azzardiamo l’abbinamento: da tutto pasto se è pasto tutto con piatti di pesce.

Wine resort Villa Matilde Avallone e ospitalità tra vigneti e natura

Nel centro aziendale, tra vigneti, frutteti ed uliveti, da oltre 40 anni sorge la Locanda del Falerno, wine resort composto da alcune camere e appartamenti, tra cui la vip suite Torre Falerno, utilizzate per ospitare i wine lovers e quanti desiderano trascorrere qualche giorno a pieno contatto con il mondo del vino. Le accoglienti camere sono arredate con cura e tutte con vista sui vigneti o i giardini che circondano la casa.

La Locanda del Falerno, wine resort con camere e appartamenti, tra cui la vip suite Torre Falerno Una stanza della Locanda Falerno Un comodo idromassaggio nei bagni delle stanze del Wine Resort Locanda del Falerno ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La Locanda del Falerno, wine resort con camere e appartamenti, tra cui la vip suite Torre Falerno Una stanza della Locanda Falerno Un comodo idromassaggio nei bagni delle stanze del Wine Resort Locanda del Falerno

Ad esclusivo utilizzo degli ospiti ci sono ampi giardini, aree relax, piscina e bar. Al ristorante la Taverna del Falerno si vive deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale e ci sono intriganti proposte di wine pairing.

La sala del ristorante la Taverna del Falerno

La sala del ristorante la Taverna del Falerno

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.