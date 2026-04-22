Cantine Chiarlo e Palás Cerequio: viaggio tra vino e relax nella terra del Barolo

Le Cantine Michele Chiarlo rappresentano un autentico tempio del vino italiano, situate a Calamandrana (At), nel cuore del Piemonte. Fondate da uno dei padri nobili dell’enologia italiana, Michele Chiarlo, scomparso nel 2023, queste cantine continuano a rappresentare la sua visione: vini di grande eleganza che si distinguono per espressività del vitigno e dei terroirs di provenienza, che parlano al cuore e alla memoria. Ne scaturiscono vini dalla grande longevità e dalla poderosa struttura.
Le due etichette di Michele Chiarlo da non perdere
Gli smart buy sono due: Barolo Docg Cerequio 2021 e Moscato d'Asti Docg Nivole:
- il Barolo Docg Cerequio 2021 è ottenuto da sole uve nebbiolo. Il colore è rosso rubino granato; il profumo è ampio, di grande carattere, con note di frutti maturi. Al palato manifesta una trama fitta di tannini fini. Si raccomanda di servirlo a 18°, ma non di meno (soprattutto in inverno). Lo abbiniamo al brasato di vitello al Barolo e al Castelmagno Dop.
- Il Moscato d'Asti Docg Nivole è ottenuto da sole uve moscato bianco. Il colore è giallo paglierino. Il profumo è floreale, con aromi tipici del moscato e note di pesca e albicocca. Il gusto è cremoso.
La sosta a Palás Cerequio (La Morra)
L’ospitalità è a Palás Cerequio, a La Morra (Cn), ideale per un soggiorno immersivo tra i crus di Barolo. Il relais di charme ha undici suite, ognuna dedicata a un cru del Barolo: quattro del passato (nella palazzina del ’700 di stile barocco) e sette del futuro, con grandi vetrate e materiali naturali.
C’è anche la piscina. All’interno della struttura si trovano il ristorante fine dining La Corte, il Cerequio Skybar con terrazza con vista emozionante sui vigneti e sui borghi del Barolo e un’enoteca con caveau ricca di più di 600 etichette dei migliori produttori di Langa, nazionali e internazionali. Al ristorante si consiglia di scegliere il menu degustazione. Una visita alle Cantine Michele Chiarlo non è solo un viaggio nel vino, ma un’esperienza culturale e sensoriale che rende omaggio all’eredità di un grande maestro, hic et nunc.
Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.
Borgata Cerequio 18 12064 La Morra (Cn)