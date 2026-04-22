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mercoledì 22 aprile 2026  | aggiornato alle 11:19 | 118771 articoli pubblicati

Castel Firmian
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camera con vigna

Cantine Chiarlo e Palás Cerequio: viaggio tra vino e relax nella terra del Barolo

Fra Calamandrana (At) e La Morra (Cn), un percorso che unisce degustazioni mirate e soggiorni tra i vigneti, con ristorante fine dining, wine caveau e vista sui paesaggi vitivinicoli più iconici del Piemonte

di Vincenzo D’Antonio
 
22 aprile 2026 | 08:30

Cantine Chiarlo e Palás Cerequio: viaggio tra vino e relax nella terra del Barolo

Fra Calamandrana (At) e La Morra (Cn), un percorso che unisce degustazioni mirate e soggiorni tra i vigneti, con ristorante fine dining, wine caveau e vista sui paesaggi vitivinicoli più iconici del Piemonte

di Vincenzo D’Antonio
22 aprile 2026 | 08:30
 

Le Cantine Michele Chiarlo rappresentano un autentico tempio del vino italiano, situate a Calamandrana (At), nel cuore del Piemonte. Fondate da uno dei padri nobili dell’enologia italiana, Michele Chiarlo, scomparso nel 2023, queste cantine continuano a rappresentare la sua visione: vini di grande eleganza che si distinguono per espressività del vitigno e dei terroirs di provenienza, che parlano al cuore e alla memoria. Ne scaturiscono vini dalla grande longevità e dalla poderosa struttura.

Vista sui vigneti di Michele Chiarlo
Vista sui vigneti di Michele Chiarlo

Le due etichette di Michele Chiarlo da non perdere

Gli smart buy sono due: Barolo Docg Cerequio 2021 e Moscato d'Asti Docg Nivole:

  • il Barolo Docg Cerequio 2021 è ottenuto da sole uve nebbiolo. Il colore è rosso rubino granato; il profumo è ampio, di grande carattere, con note di frutti maturi. Al palato manifesta una trama fitta di tannini fini. Si raccomanda di servirlo a 18°, ma non di meno (soprattutto in inverno). Lo abbiniamo al brasato di vitello al Barolo e al Castelmagno Dop.
  • Il Moscato d'Asti Docg Nivole è ottenuto da sole uve moscato bianco. Il colore è giallo paglierino. Il profumo è floreale, con aromi tipici del moscato e note di pesca e albicocca. Il gusto è cremoso.

Barolo Docg Cerequio 2021 e Moscato d'Asti Docg Nivole
Barolo Docg Cerequio 2021 e Moscato d'Asti Docg Nivole

La sosta a Palás Cerequio (La Morra)

L’ospitalità è a Palás Cerequio, a La Morra (Cn), ideale per un soggiorno immersivo tra i crus di Barolo. Il relais di charme ha undici suite, ognuna dedicata a un cru del Barolo: quattro del passato (nella palazzina del ’700 di stile barocco) e sette del futuro, con grandi vetrate e materiali naturali.

Una delle camere di Palás Cerequio
Una delle camere di Palás Cerequio

C’è anche la piscina. All’interno della struttura si trovano il ristorante fine dining La Corte, il Cerequio Skybar con terrazza con vista emozionante sui vigneti e sui borghi del Barolo e un’enoteca con caveau ricca di più di 600 etichette dei migliori produttori di Langa, nazionali e internazionali. Al ristorante si consiglia di scegliere il menu degustazione. Una visita alle Cantine Michele Chiarlo non è solo un viaggio nel vino, ma un’esperienza culturale e sensoriale che rende omaggio all’eredità di un grande maestro, hic et nunc.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.

Palás Cerequio
Borgata Cerequio 18 12064 La Morra (Cn)
Tel +39 0173 50657

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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