Dal takoyaki al ramen: i ristoranti giapponesi che non ti aspetti a Torino

La cucina giapponese non è più un semplice fenomeno di nicchia: negli ultimi anni ha conquistato il gusto degli italiani con un’espressione che va ben oltre il classico sushi. Già, la scena si è evoluta: oggi più che mai, oltre ai ristoranti di sushi tradizionale, nelle grandi città italiane hanno aperto numerosi locali che propongono esperienze diverse della cucina giapponese, come izakaya, ramen bar o formule omakase, che richiamano i modelli più autentici e contemporanei della tradizione culinaria nipponica. Anche a Torino è corsa al giapponese, dove la curiosità per vivere vere e proprie esperienze lontane sta esplodendo con aperture e progetti molto diversi tra loro.

Wasabi lo storico giapponese a Torino, rinato con lo chef Masanori Tezuka

Entrare da Wasabi è come partire senza muoversi, affidandosi a un viaggio fatto di gesti, silenzi e parole scelte con cura. Non a caso, lo chef Masanori Tezuka ci ha parlato di Omotenashi, la parola che indica l’arte giapponese dell’ospitalità sincera, disinteressata e minuziosa; familiare ma mai invasiva. Ancora, sulla prima pagina del menu è spiegata la parola Itadakimasu, che va oltre il semplice “buon appetito”, ma è un profondo ringraziamento per il cibo, la natura e chi lo ha preparato. Esattamente questa è l’atmosfera.

La sala interna di Wasabi

La sala interna di Wasabi

In un ambiente tipicamente giapponese, con un tatami su cui si sale senza scarpe (ci sono ciabatte a disposizione) o tavolini riservati e in penombra divisi da splendidi separè in legno che crea giochi di luce, a tavola arrivano piatti che parlano di stagionalità, qualità e ascolto degli ingredienti. Il nigiri di ventresca di tonno è puro equilibrio, dove tutti i gusti si percepiscono in modo chiaro e compensano; la zucca con tofu è confortante e delicata; il fegato d’anatra alternato a daikon e yuzu su salsa ponzu gioca con contrasti netti ma armoniosi. L’ombrina cotta con koji - un lievito di riso che regala profondità, umami e sorprendente digeribilità - è accompagnata da una crema di cime di rapa e pinoli che lega mari e terre, vicine e lontane, con naturalezza.

Lo chef Masanori Tezuka

Lo chef Masanori Tezuka

Tezuka però non ama parlare di fusion: preferisce raccontare un dialogo tra ingredienti giapponesi e locali, scelti con l’unico obiettivo di valorizzare i sapori. Non possono mancare i mochi con salsa di fagioli neri o bianchi agrumati, rivisitati nella forma ma puntuali nel gusto. Il sake, proposto in abbinamento, completa il viaggio grazie alla sapienza della ragazza in sala, Akemi Kato, che guida la degustazione con gentilezza nipponica.

Il nigiri di ventresca di tonno L’ombrina cotta con koji I mochi con salsa di fagioli neri o bianchi agrumati Akemi Kato ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il nigiri di ventresca di tonno L’ombrina cotta con koji I mochi con salsa di fagioli neri o bianchi agrumati Akemi Kato

I piatti cambiano con le stagioni, sempre nella ricerca forsennata di una materia prima di qualità. A pranzo, dal lunedì al venerdì, c’è anche un menu veloce che permette di avvicinarsi a questo mondo con ramen, udon, curry giapponese, sushi, sashimi o proposte vegetariane. La sera, invece, si può scegliere tra il menu Wasabi o affidarsi completamente allo chef con l’omakase, “mi affido a te”, che è forse la definizione più azzeccata di ciò che succede varcata la soglia di Wasabi.

Wasabi Corso Francesco Ferrucci, 72 10138 Torino Tel +39 011 4473812

Lo street food di Osaka da Takoyaki Minamoto

Il Takoyaki Minamoto, in via Bogino 17D, è nato nel 2019 nel pieno boom della passione per il japan food, con l'obiettivo di creare un luogo di cucina giapponese che non fosse solo ed esclusivamente sushi. Il locale è pensato fin da subito di piccole dimensioni e per proposte veloci, anche per i giapponesi residenti a Torino, un po' in onore allo street food del Paese del Sol Levante, un po' per dare seguito alla tradizione e all'esperienza di Koji Shirai bambino nei chioschetti di Osaka. All'apertura, otto anni fa, nel pieno boom della cucina giapponese in Italia, erano due i piatti offerti: i Takoyaki e le ali di pollo fritte.

Gli interni di Takoyaki Minamoto

Gli interni di Takoyaki Minamoto

Con il tempo e il passaparola il menu si è ampliato, per dare una maggiore varietà di piatti e sapori, sempre nel rispetto della tradizione della regione del Kansai e in una concezione “smart”. Oggi Takoyaki Minamoto propone - a pranzo, a cena e take away - piatti unici, menu composti (come il Teishoku, tipico set menu giapponese, un vassoio con piatto principale, riso bianco, zuppa di miso con alghe e tofu, sottaceti giapponesi, fagiolini al sesamo e uovo cotto a bassa temperatura) e degustazioni varie, anche di Sake.

Takoyaki fatti artigianalmente dallo chef

Takoyaki fatti artigianalmente dallo chef

Tra fumetti, disegni e decorazioni che rendono il pasto ancora più immersivo, qui si possono assaggiare gli squisiti Takoyaki fatti artigianalmente dallo chef, dalla pastella alle salse di condimento, sulla piastra arrivata direttamente dal Giappone a vista dalla piccola sala.

Takoyaki Ali di pollo fritte Teishoku Mochi in spiedino ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Takoyaki Ali di pollo fritte Teishoku Mochi in spiedino

Nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio è curato con cura e passione: gli origami che contengono le bacchette, i set di ciotole, tazze e teiere, le istruzioni che nel sacchetto per l'asporto spiegano come abbinare salse e pietanze. Si consiglia di prenotare perché lo spazio a disposizione è poco; ma soprattutto si consiglia di andare, assaggiare i Takoyaki e il pollo fritto, per concludere con i Mochi in spiedino, esattamente come si mangiano per strada a Osaka.

Takoyaki Minamoto Via Giambattista Bogino, 17/D 10123 Torino Tel +39 011 1906748

Oinos, il “susciliano” che unisce due mondi

Il viaggio nella cucina giapponese a Torino passa anche da Oinos, nato nel 2012 da una passione dichiarata per la cultura del cibo, in particolare quella siciliana. Alla guida una proprietà tutta al femminile, che nel tempo ha dato forma a un’identità originale e riconoscibile. Lo spazio, che in passato ospitava un sushi bar, non ha mai rinnegato quella traccia: l’ha trasformata. Così prende forma il “susciliano”, cifra distintiva del locale, dove la tecnica giapponese incontra i sapori mediterranei, con un risultato che non è una fusione forzata, ma un dialogo in estremo equilibrio.

Un dettaglio degli interni di Oinos

Un dettaglio degli interni di Oinos

Sushi e sashimi diventano allora esercizi di stile, con una tecnica pulita che si apre a contaminazioni precise e inaspettate. Nei roll si trovano combinazioni articolate, come lo Special Crispy Jurassic, con salmone sockeye, tonno rosso, gambero cotto, avocado, salsa teriyaki, spicy e fragole, chiuso da briciole di tempura; oppure il Pink Roll, dove gambero cotto e tonno rosso incontrano la salsa Oinos e una nota croccante. Nei nigiri e nelle preparazioni più essenziali (ma non semplici) emerge invece il lato mediterraneo: tonno rosso con basilico, mandorle e olio agli agrumi, o gambero di Mazara del Vallo con basilico e olio extravergine.

I crudi di Oinos

I crudi di Oinos

Per orientarsi nella scoperta, le degustazioni sono la scelta ideale: si va dal Susciliano 6 o 10 pezzi, con selezioni di nigiri e roll, fino a percorsi più completi come il Susciliano e sashimi (20 pezzi) o il Menu Oinos, che unisce sushi classico e susciliano con chiusura dolce. Non mancano varianti dedicate, come le selezioni di gunkan - anche vegetariani - e i roll in formato degustazione, pensati per condividere.

I nigiri di Oinos I roll di Oinos Gli uramaki di Oinos Il sushi di Oinos ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I nigiri di Oinos I roll di Oinos Gli uramaki di Oinos Il sushi di Oinos

Una delle sorprese più incredibili? Qui la salsa di soia si mescola all’olio extravergine d’oliva, in un accostamento profondo e deciso; e persino i dolci, grandi classici siciliani, sono presentati in forme ridotte e quasi geometriche. Il locale, in via della Rocca, è intimo, elegante e curato, e l’accoglienza di Francesca, in sala, tiene insieme il calore della Sicilia e la delicatezza della cultura giapponese.

Oinos Via della Rocca 39/g 10123 Torino Tel +39 011 835084

L’Izakaya inclusivo dei MagazziniOz

Ai MagazziniOz la cucina diventa un’opportunità. Nel centro storico di Torino, all’interno di un palazzo settecentesco con uno splendido cortile, questo spazio - che è ristorante, caffetteria ed emporio - porta avanti da anni un’idea precisa di ristorazione, capace di unire qualità e inclusione.

Rossella Donderi Gli interni dell'Izakaya dei MagazziniOz

Gli interni dell'Izakaya dei MagazziniOz

Il punto di forza del progetto è proprio accogliere e raccogliere tutte le diversità, specificità e unicità delle persone e delle cucine: la ristorazione diventa l’occasione per relazionarsi con il “diverso da sé” e il lavoro in cucina e sala è strumento di formazione e autonomia per giovani con disabilità, persone migranti e in situazione di fragilità. Così il cliente si mette in gioco e alla prova, anche con ricette a cui non è abituato.

Rossella Donderi Lo chef Luca Marin

Lo chef Luca Marin

Anche il menu dell’Osteria Globale guarda alla varietà di gusti e sapori, ai piatti del mondo e alla specificità di ogni cucina, con un particolare amore proprio per il Giappone. Nel format serale ispirato all’Izakaya, il tipico locale informale giapponese dove si beve e si condividono piccoli piatti sentendosi davvero se stessi, la visione dello chef Luca Marin costruisce un incontro tra suggestioni nipponiche e ingredienti locali.