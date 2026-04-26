Fuga nel Sannio tra vino e relax: l’esperienza Mustilli da non perdere

Mustilli è tradizione di famiglia da 500 anni. Originari di Ravello (Sa) all’inizio del XVI secolo, gli antenati Mustilli decisero di trasferirsi nel borgo medievale di Sant’Agata de’ Goti (Bn), ai piedi del Monte Taburno, per coltivare le terre del Sannio. Sant’Agata de’ Goti è considerato uno dei borghi più belli d’Italia, nonché bandiera arancione del Touring Club Italiano. Negli anni ’70, l’ingegnere Leonardo Mustilli decise di reimpiantare le vecchie vigne e fece un’approfondita e lunga ricerca sulle colline sannite per capire quali fossero le varietà autoctone.

I vigneti di Mustilli

I vigneti di Mustilli

Dalla riscoperta della Falanghina alla “Vigna Segreta”

Furono trovate e raccolte 18 varietà diverse, tra cui il Greco, l’Aglianico, il Piedirosso e la Falanghina (all’epoca in via di estinzione). Colpito dalla sua eleganza, Leonardo Mustilli, nell’anno 1979, fu il primo a vinificare e ad imbottigliare la Falanghina in purezza. Oggi le figlie gestiscono l’azienda di famiglia e si prendono cura della cantina: Paola si occupa di tutti gli aspetti commerciali e dell’ospitalità, mentre Anna Chiara si occupa dei vigneti, della vinificazione e del controllo qualità. Ogni anno, da tutto il mondo, migliaia di persone e appassionati di vino visitano le storiche cantine scavate nel tufo, a 16 metri sotto il palazzo di famiglia, dove si trova anche il wine bar presso il quale si svolgono le degustazioni.

Il wine bar di Mustilli

Il wine bar di Mustilli

Lo smart buy è Vigna Segreta Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Doc 2022, ottenuta da sole uve Falanghina. Parliamo di un bianco fresco e avvolgente, con gradevoli note floreali. Lo abbiniamo volentieri alla Mozzarella di Bufala Campana Dop e al vitello tonnato.

Il Vigna Segreta Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Doc 2022

Il Vigna Segreta Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Doc 2022

Il soggiorno a Palazzo Rainone Mustilli

Poco distante dalle cantine storiche sorge Palazzo Rainone Mustilli, dimora storica del ’600, dove la patronne Paola, con garbo gioioso e sorriso solare, accoglie gli ospiti che vogliono soggiornare nel cuore del centro storico del borgo medievale. Sono disponibili quattro camere e una suite, in cui è possibile vivere il fascino di un palazzo del XVII secolo.

Trip.com Una delle camere di Palazzo Rainone Mustilli

Una delle camere di Palazzo Rainone Mustilli

E, se viene voglia di gelato, ma quello buono, andiamo alla Gelateria Perna, dove tra i gusti è possibile assaporare quello alla Falanghina, mentre alla Gelateria Normanno si può degustare l’Annurcamela, realizzato con le mele di varietà annurca; da provare anche il Normangelo, con pan di Spagna, amarena, gianduia e crema, dalla tipica forma a mattonella.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.