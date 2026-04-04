Locanda Sandi: camere tra i vigneti del Prosecco e cucina che sa di territorio

Inserita armoniosamente nel dolce paesaggio delle colline trevigiane, Villa Sandi rappresenta il legame con la storia e la tradizione del luogo. Un luogo che è stato “il Giardino di Venezia” nei secoli della Repubblica Serenissima e che ancora oggi porta i segni di questo splendore nelle ville venete che, numerose, vi si trovano in questo territorio fatato. Villa Sandi è una di queste splendide ville venete e si trova a Crocetta del Montello. Villa Sandi è tra le più rappresentative aziende della galassia Prosecco e ha da sempre saputo coniugare esperienza e tradizione con anelito all’innovazione e vivace, ancorché saggia, neofilia.

La facciata di Villa Sandi

La facciata di Villa Sandi

Grazie ai vigneti in tutte le aree della denominazione, dalla pianeggiante area della Doc alle morbide colline dell’Asolo, dai ripidi pendii del Valdobbiadene fino al cru del Cartizze, Villa Sandi è in grado di interpretare ed offrire le diverse sfumature di ciascuna area, nel rispetto della tipicità varietale e dell’identità territoriale. Il piacere della condivisione di un patrimonio di tradizioni, di bellezze storiche e naturali e di esperienza nella produzione vinicola si traduce in un ventaglio di visite e degustazioni guidate che comprende la selezione di bollicine di Prosecco nelle diverse denominazioni, fino alla visita nei vigneti.

Due etichette da non perdere

Visitare Villa Sandi comporta vivere una deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale, abilitata da storia, arte, paesaggi, vigneti, cultura del vino e del cibo. Due gli smart buy: Asolo Prosecco Superiore Docg Brut e Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg La Rivetta.

Asolo Prosecco Superiore Docg Brut: l’area di produzione del vino Docg “Asolo Prosecco” si trova nella regione Veneto, a nord di Venezia, in provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti. Le uve provengono dalle tenute certificate secondo lo standard Biodiversity Friend. Premesso che è ottimo come aperitivo, lo abbiniamo alla Casatella Trevigiana Dop. E, a proposito di questo vino, è interessante la visita della tenuta Villa Sandi a Nervesa della Battaglia.

Asolo Prosecco Superiore Docg Brut e Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg La Rivetta

Asolo Prosecco Superiore Docg Brut e Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg La Rivetta

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg La Rivetta: l’area di produzione del Cartizze Docg è la piccola area collinare di circa 106 ettari di vigneto, compresa tra le frazioni di Santo Stefano e S. Pietro di Barbozza del comune di Valdobbiadene. Un vero e proprio cru che nasce da una perfetta combinazione fra un microclima dolce e un terreno antichissimo, con morene, arenarie e argille. Il vigneto di Villa Sandi è nella Tenuta La Rivetta, che ha superficie di 1,5 ettari. Circa l’abbinamento, stante la sua duttilità, azzarderei, posta l’assenza di portate di carne, un caleidoscopico tutto pasto. Linguine con peperoncini e alici, frittura di paranza, formaggi freschi. Che goduria!

Locanda Sandi: ospitalità e cucina del territorio

A Valdobbiadene, in un anfiteatro naturale, la viticoltura è un’arte antica di almeno tre secoli. I filari si rincorrono su colline dove la passione e la tenacia hanno reso possibile la coltivazione anche nelle zone più impervie. Gesti antichi che hanno modellato il paesaggio e lo stile di vita degli abitanti. Per la speciale interazione uomo/ambiente e per il lavoro in armonia con la natura, queste colline sono state proclamate Patrimonio Culturale dell’Umanità Unesco. Ed è in questo territorio fiabesco che Villa Sandi ha allocato la sua struttura di ospitalità: Locanda Sandi, un’oasi di serenità nel verde dei vigneti di Villa Sandi, certificati “Biodiversity Friend”. L’atmosfera è quella delle locande di un tempo. Dal recupero di una preesistente casa colonica, nel rispetto della struttura e del carattere originari, la Locanda Sandi accoglie gli ospiti in sei camere, con arredi e colori diversi, nello stile della campagna veneta di inizio Novecento.

L’esterno della Locanda Sandi La sala del ristorante della Locanda Sandi La cucina del ristorante è quella della tradizione locale Una delle camere da letto della Locanda Sandi ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L’esterno della Locanda Sandi La sala del ristorante della Locanda Sandi La cucina del ristorante è quella della tradizione locale Una delle camere da letto della Locanda Sandi

La cucina è quella della tradizione locale. Il piatto più particolare della Locanda sono le lumache: un tegamino sorprendente con 20 diversi ingredienti ed aromi, rigorosamente custoditi nel segreto delle cucine. I piatti vengono serviti anche su un suggestivo soppalco in legno, dominato dall’imponente camino in maiolica, e nella veranda che si apre sul giardino interno e sull’orto delle erbe. Un ambiente raffinato ed accogliente e, d’intorno, vigneti a perdita d’occhio sulle colline del Prosecco. Si suggerisce vivamente che la durata del soggiorno non sia brevissima. Suvvia, almeno, e si sottolinea almeno, tre notti, onde fruire di due giorni pieni pieni.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.