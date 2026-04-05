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camera con vigna

Tra mare e montagna, l’Abruzzo autentico da vivere alla Masseria del Vino

Un casale ottocentesco restaurato tra vigne e ulivi, ospitalità familiare, colazioni fatte in casa e spazi pensati per il relax: un luogo dove rallentare e leggere il territorio attraverso vino, silenzi e stagioni

di Vincenzo D’Antonio
 
05 aprile 2026 | 17:30

Tra mare e montagna, l’Abruzzo autentico da vivere alla Masseria del Vino

Un casale ottocentesco restaurato tra vigne e ulivi, ospitalità familiare, colazioni fatte in casa e spazi pensati per il relax: un luogo dove rallentare e leggere il territorio attraverso vino, silenzi e stagioni

di Vincenzo D’Antonio
05 aprile 2026 | 17:30
 

Indice

Siamo in uno di quei luoghi del nostro Bel Paese dove, se ci portassero bendati e poi ci togliessero la benda e ci chiedessero “dove sei?”, di sicuro sapremmo rispondere: siamo in terra d’Abruzzo. E per forza. Ad oriente il mare, ad occidente, maestosa, la vetta del Gran Sasso. E la Masseria del Vino, antico casale dell’800 sapientemente ristrutturato, circondato dai vigneti e uliveti dell’azienda agricola Ciavolich, sorge proprio qui, sulle verdi colline dell’entroterra abruzzese. Ci accoglie, solare il sorriso e schietta la gentilezza, la signora Paola.

Il paesaggio che circonda la Masseria del Vino
Erwin Benfatto
Il paesaggio che circonda la Masseria del Vino

Ospitalità, ambienti e quotidianità

Ambienti rustici ma ricercati evocano uno stile di vita antico e ormai perduto, dove il tempo si è fermato per donarci una libertà genuina e il gusto della tradizione. La struttura dispone di quattro camere deluxe e un appartamento con due camere, ricavate dagli ambienti rurali della Masseria, procedendo con un attento restauro per valorizzare gli antichi materiali presenti: legno, pietra e mattone. Gli alloggi sono arredati con una combinazione di mobili d’epoca e servizi moderni, garantendo all’ospite relax, fascino e curiosità.

Una delle camere della Masseria del Vino
Donatella Mancini
Una delle camere della Masseria del Vino

Al mattino il risveglio precede il momento cruciale della Colazione Agricola, per tradizione uno dei pasti più importanti della giornata. Dal dolce al salato, un ventaglio di profumi e deliziose pietanze realizzate in Masseria. Nella bella stagione, la colazione è servita sul terrazzo panoramico. Durante il periodo estivo è possibile accedere al giardino segreto con vasche jacuzzi, immerse nella naturale bellezza di una vegetazione mediterranea. Nei mesi invernali, grandi scoppiettanti camini riscaldano le sale comuni, dove ci si rilassa sorseggiando un calice di vino della Cantina Ciavolich. Suvvia, anche più d’uno.

Il vino: identità e degustazione

Tutti i vini sono, se così ci si può esprimere, signature wine, nel senso che vi è in essi una vistosa connotazione identitaria. Il nostro smart buy è Fosso Cancelli Montepulciano d’Abruzzo Dop 2019, ottenuto da sole uve Montepulciano, ben poderoso con i suoi 14°.

Una bottiglia di Fosso Cancelli Montepulciano d’Abruzzo Dop 2019
Una bottiglia di Fosso Cancelli Montepulciano d’Abruzzo Dop 2019

Il colore è intenso, rosso con lievi riflessi granata. Piacevoli gli aromi di amarena, sottobosco e resina; intriganti i sentori al gusto di confettura e liquirizia. Lo abbiniamo a un sontuoso risotto con porcini e salsiccia.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica

Masseria del Vino
Contrada Salmacina 11 65014 Loreto Aprutino (Pe)
Tel +39 085 828 9002
Lun-Ven 09:00-18:00; Sab 09:00-13:00

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Abruzzo Ciavolich colazione vino cantina relax agriturismo
 
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