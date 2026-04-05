Tra mare e montagna, l’Abruzzo autentico da vivere alla Masseria del Vino

Siamo in uno di quei luoghi del nostro Bel Paese dove, se ci portassero bendati e poi ci togliessero la benda e ci chiedessero “dove sei?”, di sicuro sapremmo rispondere: siamo in terra d’Abruzzo. E per forza. Ad oriente il mare, ad occidente, maestosa, la vetta del Gran Sasso. E la Masseria del Vino, antico casale dell’800 sapientemente ristrutturato, circondato dai vigneti e uliveti dell’azienda agricola Ciavolich, sorge proprio qui, sulle verdi colline dell’entroterra abruzzese. Ci accoglie, solare il sorriso e schietta la gentilezza, la signora Paola.

Erwin Benfatto Il paesaggio che circonda la Masseria del Vino

Il paesaggio che circonda la Masseria del Vino

Ospitalità, ambienti e quotidianità

Ambienti rustici ma ricercati evocano uno stile di vita antico e ormai perduto, dove il tempo si è fermato per donarci una libertà genuina e il gusto della tradizione. La struttura dispone di quattro camere deluxe e un appartamento con due camere, ricavate dagli ambienti rurali della Masseria, procedendo con un attento restauro per valorizzare gli antichi materiali presenti: legno, pietra e mattone. Gli alloggi sono arredati con una combinazione di mobili d’epoca e servizi moderni, garantendo all’ospite relax, fascino e curiosità.

Donatella Mancini Una delle camere della Masseria del Vino

Una delle camere della Masseria del Vino

Al mattino il risveglio precede il momento cruciale della Colazione Agricola, per tradizione uno dei pasti più importanti della giornata. Dal dolce al salato, un ventaglio di profumi e deliziose pietanze realizzate in Masseria. Nella bella stagione, la colazione è servita sul terrazzo panoramico. Durante il periodo estivo è possibile accedere al giardino segreto con vasche jacuzzi, immerse nella naturale bellezza di una vegetazione mediterranea. Nei mesi invernali, grandi scoppiettanti camini riscaldano le sale comuni, dove ci si rilassa sorseggiando un calice di vino della Cantina Ciavolich. Suvvia, anche più d’uno.

Il vino: identità e degustazione

Tutti i vini sono, se così ci si può esprimere, signature wine, nel senso che vi è in essi una vistosa connotazione identitaria. Il nostro smart buy è Fosso Cancelli Montepulciano d’Abruzzo Dop 2019, ottenuto da sole uve Montepulciano, ben poderoso con i suoi 14°.

Una bottiglia di Fosso Cancelli Montepulciano d’Abruzzo Dop 2019

Una bottiglia di Fosso Cancelli Montepulciano d’Abruzzo Dop 2019

Il colore è intenso, rosso con lievi riflessi granata. Piacevoli gli aromi di amarena, sottobosco e resina; intriganti i sentori al gusto di confettura e liquirizia. Lo abbiniamo a un sontuoso risotto con porcini e salsiccia.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica