Cucina stellata, spa, mixology e cultura: il Grand Hotel Fasano apre fino a gennaio

Un grande albergo storico che guarda a una stagione più lunga per riproporsi come lo storia lo aveva creato: un polo del turismo luxury. Sul Lago di Garda esistono luoghi che non sono semplicemente hotel, ma veri capitoli della storia dell’ospitalità europea. Il Grand Hotel Fasano, cinque stelle lusso di Gardone Riviera (Bs), appartiene a questa categoria. La stagione 2026 si aperta poco prima di Pasqua (il 27 marzo) con una novità significativa: per la prima volta la struttura resterà aperta anche nei mesi autunnali e invernali fino al 6 gennaio 2027, permettendo agli ospiti di vivere il lago anche nel periodo di Natale e Capodanno. Un vero salto di qualità a livello organizzativo e una destinazione in più per chi, anche in bassa stagione, cerca l'eccellenza sul lago.

Grand Hotel Fasano

Grand Hotel Fasano

È una scelta che indica bene l’evoluzione dell’hotel, sempre più orientato a diventare una destinazione lifestyle, capace di offrire esperienze lungo tutto l’anno e non soltanto nella stagione estiva.

La piscina del Grand Hotel Fasano

La piscina del Grand Hotel Fasano

La storia del Grand Hotel Fasano contribuisce del resto alla sua identità. L’edificio nacque infatti come residenza di caccia della famiglia imperiale degli Asburgo. E ancora oggi, passeggiando tra i saloni e le terrazze affacciate sull’acqua, si percepisce il fascino di un luogo che nel tempo ha accolto viaggiatori, aristocratici e personalità della cultura europea. E nonostante tutti i servizi più moderni a disposizione, questo fascino lo si avverte ancora. Certo, oggi invece di divise e abiti da sera è più facile trovare gli ospiti in accappatoio vista giordino direttamente sul lago e l'attrezzata Spa. Cambiamo gli stili e gli abbigliamenti, ma non il livello dell'ospitalità.

Suite Executive Lake View - Grand Hotel Fasano

Suite Executive Lake View - Grand Hotel Fasano

Oggi la proprietà è della famiglia Mayr, che lo gestisce direttamente e ne ha guidato la trasformazione in un resort di lusso contemporaneo, capace di unire eleganza storica e servizi moderni. Il risultato è un hotel dove la memoria del passato convive con una proposta di ospitalità completa: “gastronomia, benessere, mixology e cultura”, diventano parti di un’unica esperienza. Un poker d'assi che in pochi possono offrire sul lago.

Suite Lake View - Grand Hotel Fasano

Suite Lake View - Grand Hotel Fasano

La gastronomia come cuore dell’esperienza con la stella del Fagiano

Uno dei pilastri dell’offerta del Grand Hotel Fasano è senz'altro la cucina. L’esperienza gastronomica si articola in tre ristoranti con identità diverse, pensati per accompagnare gli ospiti in momenti differenti della giornata e del soggiorno. Il fiore all’occhiello è Il Fagiano, ristorante che ha conquistato una stella Michelin nel 2024. Qui la cucina porta la firma dello chef Maurizio Bufi, interprete di una gastronomia mediterranea contemporanea che unisce radici italiane e precisione tecnica moderna. Una mano che si sente anche nella gestione della prima colazione, all'insegna di un buffet fra i pià ricchi della categoria e con lavorazioni di piatti al tavola decisamente gustosi e interiganti, degni di un 5 stelle. Cosa che non è sempre facile trovare in verità. Buona anche la proposta dei tè.

Maurizio Bufi - Ristorante Il Fagiano

Maurizio Bufi - Ristorante Il Fagiano

Il suo stile si fonda su alcuni principi chiave: stagionalità, sostenibilità e grande attenzione alla materia prima. I piatti sono costruiti per valorizzare l’essenza degli ingredienti, con tecniche raffinate ma mai invadenti. Il risultato è una cucina caratterizzata da sapori chiari, leggerezza ed eleganza, dove ogni elemento del piatto trova un equilibrio preciso. Negli ultimi anni lo chef ha sviluppato anche una particolare attenzione verso la cucina vegetale, affrontata non come moda ma come parte di una riflessione gastronomica più ampia sulla materia prima. E i risultati sono più che ottimi: gusto e piacere anche con ingredienti che singolarmente potrebbero non essere ricercati.

Amouse bouche - Ristorante Il Fagiano Amouse bouche - Ristorante Il Fagiano Amouse bouche - Ristorante Il Fagiano Scampo, lumache, peperoni e prezzemolo - Ristorante Il Fagiano Plin di capretto, funghi shitake, yogurt e miso d'orzo - Ristorante Il Fagiano Sogliola, bietola e bottarga - Ristorante Il Fagiano Salanova, polline e miele - Ristorante Il Fagiano Rabarbaro, squacquerone e fragole - Ristorante Il Fagiano ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Amouse bouche - Ristorante Il Fagiano Amouse bouche - Ristorante Il Fagiano Amouse bouche - Ristorante Il Fagiano Scampo, lumache, peperoni e prezzemolo - Ristorante Il Fagiano Plin di capretto, funghi shitake, yogurt e miso d'orzo - Ristorante Il Fagiano Sogliola, bietola e bottarga - Ristorante Il Fagiano Salanova, polline e miele - Ristorante Il Fagiano Rabarbaro, squacquerone e fragole - Ristorante Il Fagiano

Il ristorante propone sia percorsi degustazione (ME morie , CONNESSIONI e DALLA TERRA) sia un menu à la carte, offrendo agli ospiti la possibilità di esplorare la cucina dello chef in modo più libero o attraverso itinerari gastronomici completi. Un ottimo aiuto nella scelta dei piatti, con grande garbo e precisoione, è fornito dal maitre Nicola Filippello. C'è anche un menu di cocktail pairing a bassa gradazione alcolica di Rama Redzepi.

La sala del ristorante Il Fagiano

La sala del ristorante Il Fagiano

Fra i piatti più interessanti, dopo lo Scampo, lumache, peperoni e prezzemolo, delicato quanto interessante, i Plin di capretto, funghi Shitake, yogurt e miso d'orzo sono assolutamente imperdibili. Si tratta di una preparazione e di un gusto in sè tradizionali, ma con una tecnica per amalgare fra loro i diversi ingredienti davvero degna di nota. Un altro piatto equilibratissimo è lo Spaghetto, ostrica e lampone, che fa poi da apripi per una Sogliola, bietola e bottarga dove all'insegna di un'armonia quasi impensabile. E lo stesso si può dire per Salanova, polline e miele che porta poi a un dessert e cui ingredienti potrebbero scoraggiare, ma che si rivela davvero buono: Rabarbaro, squacquerone e fragole.

La filosofia di Maurizio Bufi: radici del Sud e sguardo contemporaneo

Alla base della cucina di Maurizio Bufi c’è un percorso personale che parte dalle tradizioni del Sud Italia. Lo chef racconta spesso come le sue radici affondino «nel mare e nella terra di una città del Sud», tra la semplicità e la varietà delle materie prime e quei sapori antichi che rappresentano la base della sua memoria gastronomica Nel corso della sua carriera, viaggi, esperienze e confronti hanno arricchito questo patrimonio, trasformandolo in una cucina che cerca un equilibrio tra memoria e contemporaneità. Per Bufi la cucina nasce dall’incontro tra ciò che stimola la mente e ciò che il palato riconosce come autentico.

La brigata de Il Fagiano

La brigata de Il Fagiano

Da qui deriva una gastronomia che punta alla chiarezza del gusto, alla precisione tecnica e alla centralità dell’ingrediente. Un altro elemento fondamentale della sua visione è il lavoro di squadra: lo chef considera la cucina come un patrimonio condiviso con collaboratori e ospiti, dove attenzione ai dettagli, accoglienza e rispetto delle materie prime diventano parte integrante dell’esperienza.

Osteria Il Pescatore, cucina mediterranea sul lago

Accanto al fine dining, il Grand Hotel Fasano propone un’esperienza più informale ma altrettanto curata con l’Osteria Il Pescatore, guidata dallo chef Valerio Dallamano, new entry per la stagione 2026. La terrazza affacciata sul lago è uno dei luoghi più suggestivi della struttura. Qui la cucina prende vita soprattutto la sera, al lume di luna, accompagnata dal ritmo lento dell’acqua del Garda.

Valerio Dallamano

Valerio Dallamano

La proposta gastronomica si muove tra tradizione bresciana e cucina mediterranea, reinterpretate con uno sguardo contemporaneo e con influenze internazionali. “Il calore della tradizione bresciana” è in menu degustazione fra tinca e casoncelli ed altri piatti tipici. Mentre 16 piatti alla carta sono una proposta molto interessante.

Sole, terra e mare - Osteria Il Pescatore Capretto da latte - Osteria Il Pescatore Ovetto morbido di montagna - Osteria Il Pescatore Spaghetti Martelli aglio olio e peperoncino - Osteria Il Pescatore Risotto al pesce persico reale di lago - Osteria Il Pescatore Triglia - Osteria Il Pescatore Isole di tartufo e cacao - Osteria Il Pescatore ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Sole, terra e mare - Osteria Il Pescatore Capretto da latte - Osteria Il Pescatore Ovetto morbido di montagna - Osteria Il Pescatore Spaghetti Martelli aglio olio e peperoncino - Osteria Il Pescatore Risotto al pesce persico reale di lago - Osteria Il Pescatore Triglia - Osteria Il Pescatore Isole di tartufo e cacao - Osteria Il Pescatore

La Magnolia, il bistrot nel parco storico

Sempre sotto la guida di Valerio Dallamano c'è anche La Magnolia, il ristorante per il lunch immerso nel grande parco del Grand Hotel Fasano. Il locale prende il nome dalle due magnolie secolari che dominano quest’area verde e che creano un’atmosfera particolarmente rilassata.

facebook.com/grandhotelfasanoen Il ristorante Magnolia

Il ristorante Magnolia

La Magnolia si presenta come un bistrot contemporaneo, dove la cucina valorizza le eccellenze locali e italiane con uno stile semplice ma curato. È uno spazio pensato per momenti più informali della giornata, perfetto per un pranzo all’aperto o una pausa gastronomica immersa nel verde.

Il Rama’s Lounge Bar e i cocktail dedicati al Lago di Garda

L’esperienza gastronomica dell'hotel comprende anche al mondo della mixology. Il Rama’s Lounge Bar è il salotto dedicato alla miscelazione d’autore ed è uno dei punti di incontro più vivaci dell’hotel. Il nome rende omaggio al bar manager Rama Redzepi, figura centrale nella storia recente del bar dell’hotel. La drink list 2026, intitolata “The Seven Wonders of Lake Garda”, è un omaggio ai luoghi più iconici del lago.

Rama Redzepi - Rama’s Lounge Bar

Rama Redzepi - Rama’s Lounge Bar

Ogni cocktail è ispirato a una località diversa e cerca di trasformare il paesaggio gardesano in un’esperienza sensoriale:

Tramonto Tassoni - Meraviglia di Salò

Luce di Limone - Meraviglia di Limone del Garda

Oro di Riva - Meraviglia di Riva del Garda

Terre di Malcesine - Meraviglia di Malcesin

Il Rosso di Bardolino - Meraviglia di Bardolino

La Perla del Garda - Meraviglia di Sirmione

Il Rosa di Moniga - Meraviglia del Lago di Garda

Accanto ai cocktail, la terrazza vista lago propone durante tutta la giornata un menu leggero con assaggi dalla cucina, bevande calde e fredde, vini e drink. Da non perdere glki incontri, fra fomazione e degustazione, che Rama tine sul mondod el gino, di cui è uno dei massimi esperti.

Aqva Spa, il tempio del benessere

Il benessere è uno dei pilastri dell’esperienza al Grand Hotel Fasano. Aqva Spa - The Wellness Centre è uno spazio dedicato alla cura del corpo e al relax, progettato per offrire un ambiente di quiete in cui luce, acqua e silenzio accompagnano il soggiorno degli ospiti. PIscine inerne ed esterne, idromassaggi, tre bagni turchi e due saune sono a disposizione in un ambiente rilassato con spazi raccolti. Il design della spa è pensato per creare un’atmosfera raffinata e rilassante, mentre la proposta dei trattamenti è sviluppata in collaborazione con la maison parigina Sothys, marchio storico della cosmetica professionale.