Filodivino, il buen retiro marchigiano dove il vino incontra l’ospitalità

Così giovane e già così avanti nella competenza (il talento è innato e la passione è evergreen), in Filodivino, con le sue 10 stagioni di ospitalità e 10 vendemmie di passione. Siamo a San Marcello (An), oasi vocata al benessere e all’autenticità, tra le colline marchigiane, a pochi chilometri dal borgo di Morro d’Alba e non lontano dal mare Adriatico. Filodivino, a dirla in sintesi, è punto di riferimento per chi cerca bellezza autentica, natura, vino e benessere. Filodivino è il sogno divenuto realtà di Alberto Gandolfi e sua moglie Alida.

Vista dall’alto su Filodivino

Vista dall’alto su Filodivino

Vigneti, cantina e identità enologica

Filodivino coltiva 20 ettari di vigneti che abbracciano la cantina e il resort: vigne che maturano affacciate sui monti Sibillini e sul mare Adriatico. La firma enologica è quella di Luca D’Attoma, tra i più apprezzati enologi italiani, noto per la sua attenzione all’equilibrio tra innovazione e rispetto del territorio. La cantina, spettacolare a vedersi ed interessante, nonché piacevole da visitare, è ipogea; è stata progettata dall’architetto Cristiana Dell’Acqua. Ipogea per ridurre l’impatto ambientale, la volta a botte, le linee essenziali e i materiali naturali la rendono un esempio perfetto di integrazione tra architettura, paesaggio e funzione produttiva.

Le etichette della cantina Filodivino

Le etichette della cantina Filodivino

Sviluppata su due livelli, ospita nella parte superiore la zona degustazione con vista sulla barricaia e sulla sala di affinamento, dove anfore, ovetti di cemento e barrique accolgono le uve selezionate con cura e lavorate con delicatezza per rispettarne l’integrità. Dai due vitigni simbolo delle Marche - Verdicchio dei Castelli di Jesi e Lacrima di Morro d’Alba - nascono una decina di etichette, tutte certificate biologiche. Lo smart buy è il Diana Lacrima di Morro d’Alba Doc, ottenuto da sole uve Lacrima. Intrigante alla vista il suo colore rosso intenso. Note di violetta all’olfatto. Avvolgente in bocca, con tannini morbidi. Lo abbiniamo alla costoletta alla milanese, quella vera.

L’ospitalità di Filodivino

Avete ancora l’orologio al polso? Ecco, lasciatelo in camera! Filodivino è anche un wine resort con sette stanze: camere arredate con materiali naturali e design essenziale, una piscina a sfioro sospesa tra i filari, una spa panoramica che affaccia sulle vigne e un ristorante che celebra le eccellenze del territorio. La cucina propone percorsi enogastronomici sia in cantina sia in veranda, che interpretano con rispetto e inventiva i sapori autentici marchigiani.

Una delle camere del wine resort di Filodivino

Una delle camere del wine resort di Filodivino

Luminose e riservate, le sette Dimore Filodivino hanno in comune un design semplice e pulito e uno standard elevato di comfort e funzionalità. Ognuna ha il proprio spazio esterno privato in cui godere del paesaggio in assoluto relax. Ogni dettaglio è scelto o realizzato su misura per garantire la massima accoglienza: dal lino dei corredi al teak recuperato degli arredi, dalle stoffe dei tendaggi alla doccia esterna. Per la precisione, delle sette dimore, tre sono camere e quattro sono miniappartamenti. Accoglie gli ospiti, con solare sorriso ed elevata professionalità, la signora Daniela.

Eventi ed esperienze

Negli anni è nato anche il Wine Club, pensato per gli appassionati che desiderano rimanere in contatto con il mondo di Filodivino e accedere in anteprima a novità, eventi e selezioni speciali. Durante tutto l’anno, la cantina ospita eventi a tema e serate di degustazione, tra cui l’amatissimo appuntamento Wine & Jazz, che unisce il piacere del vino al fascino della musica dal vivo, in un contesto intimo e suggestivo tra botti, anfore e tramonti.

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica