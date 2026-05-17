Creta cambia volto nel turismo di lusso: apre Ikos Kissamos sul mare incontaminato

Il gruppo Ikos Resorts annuncia l’apertura di Ikos Kissamos, segnando il debutto del brand sull’isola di Creta. Questo progetto rappresenta uno degli sviluppi più rilevanti nel panorama dell’hotellerie di lusso nel Mediterraneo, consolidando la presenza del gruppo tra Grecia e Spagna. Situato lungo 600 metri di costa incontaminata nella baia di Kissamos, vicino a Chania, il resort si inserisce in un contesto naturale ancora poco esplorato, offrendo un’esperienza immersiva tra paesaggi autentici, cultura locale e servizi di alta gamma.

Ikos Kissamos affacciato sulla baia incontaminata della costa nord-occidentale di Creta

Ikos Kissamos affacciato sulla baia incontaminata della costa nord-occidentale di Creta

Architettura sostenibile e integrazione con il paesaggio

Il progetto si estende su oltre 53 acri tra giardini curati e area costiera protetta. L’architettura valorizza materiali naturali come legno, pietra e fibre intrecciate, con edifici a bassa altezza perfettamente integrati nell’ambiente. Particolare attenzione è dedicata alla tutela del territorio, con iniziative per la conservazione delle dune e percorsi educativi sulla natura, a conferma di un approccio orientato alla sostenibilità ambientale.

Materiali naturali e design integrato nel paesaggio mediterraneo

Materiali naturali e design integrato nel paesaggio mediterraneo

Offerta gastronomica stellata e cucina locale

Il cuore dell’esperienza è il concetto di Luxury All-Inclusive, reinterpretato con una forte connessione al territorio. Il resort ospita sette ristoranti con menu firmati da chef stellati Michelin. Tra le novità spicca il ristorante Kriti, dedicato alla valorizzazione della cucina cretese attraverso ingredienti locali e stagionali. Oltre il 70% delle materie prime proviene dall’isola, grazie alla collaborazione con produttori e artigiani locali.

Dentro il nuovo resort Ikos a Creta: come sono le camere di Ikos Kissamos

Dentro il nuovo resort Ikos a Creta: come sono le camere di Ikos Kissamos

Esperienze autentiche tra mare, cultura e territorio

Il programma Local Discovery consente di esplorare Creta in modo flessibile e autentico, grazie all’accesso a una MINI Countryman, a esperienze culturali selezionate e al servizio Dine Out in ristoranti locali. Tra le mete più suggestive rientrano Gramvousa, conosciuta come “isola dei pirati”, la spiaggia di Falassarna celebre per i suoi tramonti, e la laguna di Balos, considerata una delle più iconiche del Mediterraneo.

Acque turchesi e scenari iconici a pochi passi dal resort

Acque turchesi e scenari iconici a pochi passi dal resort

Completano l’esperienza il centro storico di Chania e il porto di Kissamos. Anche le aree più remote dell’isola offrono scenari di grande valore paesaggistico, come la gola di Samaria e la spiaggia di Preveli, dove fiume, palmeti e mare si incontrano in un ecosistema unico.

Impegno concreto per la sostenibilità

Lo sviluppo segue il programma Ikos Green, che prevede un percorso strutturato verso la riduzione delle emissioni fino al raggiungimento del net zero entro il 2030, l’eliminazione della plastica monouso e l’azzeramento dei rifiuti destinati alla discarica.

Tramonti spettacolari a Creta

Tramonti spettacolari a Creta

A questo si aggiungono il riutilizzo completo delle risorse idriche e il compostaggio dei rifiuti organici, con l’obiettivo di rafforzare un modello di turismo responsabile. Il resort punta inoltre alla certificazione LEED Gold, consolidando un approccio orientato alla tutela della biodiversità e al coinvolgimento della comunità locale.