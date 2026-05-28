Un buen retiro in Umbria? La tenuta tra le vigne voluta da Ferruccio Lamborghini

Siamo in Umbria, tra il versante sud del lago Trasimeno e il bellissimo borgo medievale di Panicale (Pg), al confine con la Toscana; Cortona e la Val di Chiana distano solo poche decine di chilometri. Insomma, siamo alla Tenuta Lamborghini.

La Tenuta Lamborghini sorge tra il lago Trasimeno e il borgo di Panicale, in Umbria

La Tenuta Lamborghini sorge tra il lago Trasimeno e il borgo di Panicale, in Umbria

Ferruccio Lamborghini e la nascita della Tenuta

La Tenuta è stata fondata da Ferruccio Lamborghini (il creatore delle famose auto Lamborghini e, prima ancora, dei famosi trattori Lamborghini), il quale, in viaggio in queste zone, si innamorò di questo paesaggio fatato che sa essere al contempo aspro e dolcissimo. Ferruccio, da giovane, non aveva voluto fare l'agricoltore, nonostante il padre avesse un'azienda agricola e lo volesse fortemente a lavorare con lui. No, Ferruccio aveva “idee di invenzioni” e una grande passione per la meccanica.

Wikipedia Ferruccio Lamborghini

Ferruccio Lamborghini

Mai ostacolare le visioni, le passioni e le ambizioni e, cosa sia poi accaduto, lo sappiamo bene tutti noi. Dopodiché, i ghirigori dei sentimenti e delle radici. Fatto è che, dopo aver acquistato la Tenuta, Ferruccio sentì il richiamo fortissimo verso la terra e si rese conto di essere tornato alle origini, all’agricoltura. Da quel momento, abbandonata la celebre attività automobilistica, ha lavorato personalmente e senza sosta nella Tenuta, ingrandendola, piantando vigneti e ristrutturando i casali vocati all’ospitalità, facendola diventare una delle più moderne aziende vitivinicole umbre.

I due smart buy della Tenuta Lamborghini

I vitigni a bacca nera sono Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon. Il prevalente vitigno a bacca bianca è il Grechetto. Due gli smart buy: Umbria Rosso Campoleone e Umbria Rosso Trescone.

Campoleone Igt Umbria Rosso è il vino più rappresentativo dell’azienda. È composto da 50% Sangiovese e 50% Merlot. Il colore è un impenetrabile rosso violaceo cupo. Al palato, piacevoli sensazioni di caffè e tabacco. In recente degustazione, nonostante un iniziale e malaccorto scetticismo, lo abbiamo apprezzato con scaglie di cioccolato fondente.

Campoleone Igt Umbria Rosso e Trescone Umbria Igt

Campoleone Igt Umbria Rosso e Trescone Umbria Igt

Trescone Umbria Igt è ottenuto da uve Sangiovese 50%, Merlot 30%, Cabernet Sauvignon 20%. Quanto sa essere dolcemente insidioso il Merlot! Mai avremmo detto che è presente solo al 30%, per quanto, senza prepotenza ma delicatamente, si palesi la sua confettura rossa. Sorso voluttuoso, rotondo, avvolgente. Abbinamento gagliardo con una ben fatta frittura di pesce di paranza. A proposito, ma perché il nome Trescone? Il Trescone è un ballo umbro che si svolge durante la vendemmia.

L’ospitalità della Tenuta Lamborghini

L’ospitalità consta in 4 appartamenti e 8 tra confortevoli camere, suite e family room recentemente ristrutturate. A disposizione degli ospiti anche due piscine, un campo da tennis e l’accesso gratuito al campo pratica del golf. I nomi delle dodici dimore sono: Fiordaliso, Fresia, Geranio, Lavanda (dove alloggiammo, dacché eravamo in quattro), Lilla, Margherita, Mimosa, Mughetto, Papavero, Tulipano, Viola. Gli ospiti sono bene accolti dalla bravissima signora Alessandra.

Una delle camere della Tenuta Lamborghini

Una delle camere della Tenuta Lamborghini

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.