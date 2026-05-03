Cinque alloggi immersi nella natura tra Sarzana e i Colli di Luni

L'azienda vitivinicola Il Monticello dei Fratelli Neri di Sarzana (Sp) nasce dalla passione dell'ingegner Pier Luigi Neri, il quale ereditata una casa ottocentesca e un terreno sui Colli di Luni decide di dedicarsi all'agricoltura. Dall’anno 1994 l'azienda è guidata dai figli Alessandro e Davide. I 15 ettari di terreno coltivati a regime biologico danno vita a vini d'eccellenza.

Il Monticello dei Fratelli Neri

Il Monticello dei Fratelli Neri

Groppolo Doc Colli di Luni Vermentino

Smart buy è il Groppolo Doc Colli di Luni Vermentino. Ha colore giallo paglierino luminoso e vivace. Sprigiona intensi profumi di frutta a polpa bianca e gialla, agrumi maturi con note floreali. Caratterizzato da una spiccata ma elegante acidità, lo abbiniamo al tortino di acciughe e alle linguine alle vongole.

Groppolo Doc Colli di Luni Vermentino

Groppolo Doc Colli di Luni Vermentino

Hospitality e soggiorno tra vigneti e oliveti

Per un soggiorno immerso nella natura, ci sono cinque alloggi (due camere, due monolocali e un bilocale) circondati da vigneti e oliveti con panorama mozzafiato su Sarzana e sui Colli di Luni. La persona di riferimento per hospitality ed experience è il signor Gian Paolo.

Uno degli appartamenti de Il Monticello dei Fratelli Neri

Uno degli appartamenti de Il Monticello dei Fratelli Neri

Questa esperienza è inclusa nella guida Camera con Vigna di Vincenzo D’Antonio, che racconta 153 cantine italiane dove il vino diventa viaggio tra territorio, ospitalità e cultura gastronomica.