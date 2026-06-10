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arte aperitivo

All’Excelsior Hotel Gallia l’aperitivo si fa con montanarine e vista sulla città

L’aperitivo a Milano trova una delle sue espressioni più eleganti alla Terrazza Gallia dell’Excelsior Hotel Gallia. Vista sullo skyline, finger food d’autore e una selezione di vini guidata dal sommelier Paolo Porfidio

di Carlo Vischi
food&beverage advisor
 
10 giugno 2026 | 17:32

All’Excelsior Hotel Gallia l’aperitivo si fa con montanarine e vista sulla città

L’aperitivo a Milano trova una delle sue espressioni più eleganti alla Terrazza Gallia dell’Excelsior Hotel Gallia. Vista sullo skyline, finger food d’autore e una selezione di vini guidata dal sommelier Paolo Porfidio

di Carlo Vischi
food&beverage advisor
10 giugno 2026 | 17:32
 

Indice

A Milano l’aperitivo, accompagnato da un’attenzione particolare al servizio del vino al calice, non è semplicemente un’abitudine, ma un vero e proprio rito urbano, un momento quasi sacro che scandisce il passaggio dalla giornata lavorativa alla sera. Nel primo appuntamento con “L’Arte dell’Aperitivo”, la rubrica di Italia a Tavola dedicata ai locali che stanno ridefinendo il momento dell’aperitivo attraverso qualità, identità e ricerca gastronomica, facciamo tappa in uno degli indirizzi più raffinati della città: l’Excelsior Hotel Gallia, storico edificio in stile Liberty affacciato su piazza Duca d’Aosta, nel cuore del capoluogo lombardo.

La sala di Terrazza Gallia
La sala di Terrazza Gallia

Terrazza Gallia: aperitivo con vista sullo skyline di Milano

È però salendo alla Terrazza Gallia che questo luogo rivela appieno la sua anima. Con una vista privilegiata sulla città, la terrazza rappresenta una delle location più suggestive per vivere l’aperitivo milanese in chiave contemporanea ed elegante.

L’esperienza gastronomica firmata Andrea Calia di Dio

Ad accogliere gli ospiti c’è il sommelier Paolo Porfidio, guida esperta nella selezione enologica, capace di accompagnare ogni proposta gastronomica con il calice più adatto. Protagoniste assolute dell’aperitivo sono le montanarine, vere regine della proposta: piccole pizze fritte, soffici e dorate, arricchite da pomodoro, basilico fresco e una nota di Parmigiano stagionato 13 mesi.

Accanto a queste, una varietà di finger food firmati dal nuovo chef de cuisine Andrea Calia di Dio arricchisce l’esperienza, con creazioni pensate per esaltare gusto, equilibrio e creatività.

Alta Langa 500 di Vitecolte
Alta Langa 500 di Vitecolte

A completare il percorso, la proposta vini, accuratamente selezionata per valorizzare ogni assaggio e con un servizio del vino al calice pensato per esaltare ogni abbinamento. Il brindisi finale è affidato all’Alta Langa 500 di Vitecolte, chiusura ideale di un’esperienza che racconta Milano attraverso uno dei suoi momenti più iconici.

Terrazza Gallia - Excelsior Hotel Gallia
Piazza Duca d'Aosta 9 20124 Milano
Tel +39 02 6785 3514

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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