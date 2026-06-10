All’Excelsior Hotel Gallia l’aperitivo si fa con montanarine e vista sulla città

A Milano l’aperitivo, accompagnato da un’attenzione particolare al servizio del vino al calice, non è semplicemente un’abitudine, ma un vero e proprio rito urbano, un momento quasi sacro che scandisce il passaggio dalla giornata lavorativa alla sera. Nel primo appuntamento con “L’Arte dell’Aperitivo”, la rubrica di Italia a Tavola dedicata ai locali che stanno ridefinendo il momento dell’aperitivo attraverso qualità, identità e ricerca gastronomica, facciamo tappa in uno degli indirizzi più raffinati della città: l’Excelsior Hotel Gallia, storico edificio in stile Liberty affacciato su piazza Duca d’Aosta, nel cuore del capoluogo lombardo.

La sala di Terrazza Gallia

La sala di Terrazza Gallia

Terrazza Gallia: aperitivo con vista sullo skyline di Milano

È però salendo alla Terrazza Gallia che questo luogo rivela appieno la sua anima. Con una vista privilegiata sulla città, la terrazza rappresenta una delle location più suggestive per vivere l’aperitivo milanese in chiave contemporanea ed elegante.

L’esperienza gastronomica firmata Andrea Calia di Dio

Ad accogliere gli ospiti c’è il sommelier Paolo Porfidio, guida esperta nella selezione enologica, capace di accompagnare ogni proposta gastronomica con il calice più adatto. Protagoniste assolute dell’aperitivo sono le montanarine, vere regine della proposta: piccole pizze fritte, soffici e dorate, arricchite da pomodoro, basilico fresco e una nota di Parmigiano stagionato 13 mesi.

La montanarina firmata di Terrazza Gallia, firmata dallo chef Andrea Calia di Dio Paolo Porfidio, sommelier di Terrazza Gallia I finger food di Terrazza Gallia, firmati dallo chef Andrea Calia di Dio ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La montanarina firmata di Terrazza Gallia, firmata dallo chef Andrea Calia di Dio Paolo Porfidio, sommelier di Terrazza Gallia I finger food di Terrazza Gallia, firmati dallo chef Andrea Calia di Dio

Accanto a queste, una varietà di finger food firmati dal nuovo chef de cuisine Andrea Calia di Dio arricchisce l’esperienza, con creazioni pensate per esaltare gusto, equilibrio e creatività.

Alta Langa 500 di Vitecolte

Alta Langa 500 di Vitecolte

A completare il percorso, la proposta vini, accuratamente selezionata per valorizzare ogni assaggio e con un servizio del vino al calice pensato per esaltare ogni abbinamento. Il brindisi finale è affidato all’Alta Langa 500 di Vitecolte, chiusura ideale di un’esperienza che racconta Milano attraverso uno dei suoi momenti più iconici.