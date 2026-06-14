A Punta Secca il glamping dove dormire tra natura, sport e agricoltura rigenerativa

Nato da un’amicizia, da una passione condivisa per il surf e da un sogno vissuto tra il mare e la libertà, inaugura in Sicilia, a Punta Secca, il primo glamping outdoor experience dell’isola tra spiagge selvagge, scogliere naturali e borghi marinari. Nel cuore della Sicilia sud-orientale, affacciato sulle coste incontaminate della Val di Noto, nasce Eutierra, il primo Outdoor Experience Glamping della Sicilia: un progetto innovativo che unisce ospitalità sostenibile, sport, comfort, attività outdoor e connessione con la natura.

Eutierra, il primo glamping outdoor della Sicilia

Eutierra, il primo glamping outdoor della Sicilia

Più di una semplice destinazione, Eutierra è una filosofia di vita: un luogo pensato per chi desidera fare sport all’aperto, rallentare, riconnettersi con se stessi e vivere esperienze autentiche immerse nel paesaggio mediterraneo. Eutierra predispone, in un luogo fronte mare e con il tramonto tutto l’anno, di una rampa da skate e una parete boulder per allenarsi all’aperto in un contesto di community sportiva e internazionale.

I fondatori e la visione tra surf e sostenibilità

Dietro il progetto ci sono Valerio De Riccardis e Alessandro Vincenti, due amici uniti dalla passione per il surf e per la vita outdoor. Si sono conosciuti durante una sessione di surf in Salento, tra onde, tramonti e lunghe conversazioni sulla spiaggia, ma fin dal primo incontro hanno capito di condividere molto più di uno sport: la stessa visione di libertà, semplicità e contatto profondo con la natura. Solo in seguito hanno scoperto una coincidenza sorprendente: già nel 2018, quattro anni prima di incontrarsi, Valerio aveva inviato il proprio curriculum alla startup fond

Valerio De Riccardis e Alessandro Vincenti

Valerio De Riccardis e Alessandro Vincenti

ata da Alessandro, un dettaglio che oggi sembra essere parte di una storia destinata a compiersi. Alessandro, infatti, è stato il Founder di MiMoto Smart Mobility, il primo servizio di scooter sharing elettrico in Italia, aprendo in 7 città e concludendo il percorso con una exit di successo dopo quattro anni di attività. Sulla stessa linea green, l’idea di Eutierra nasce nel tempo, tra viaggi, surf trip e sogni condivisi, con l’obiettivo di valorizzare un territorio mediante lodges ecosostenibili. Dopo una sessione in mare, uno dei due pronuncia una frase destinata a diventare il manifesto del progetto: «La vita dovrebbe farti sentire così, ogni giorno».

L'interno delle sistemazioni di Eutierra, dove il design essenziale e l'uso di materiali naturali creano un'oasi di relax curata in ogni dettaglio.

L'interno delle sistemazioni di Eutierra, dove il design essenziale e l'uso di materiali naturali creano un'oasi di relax curata in ogni dettaglio.

Da quel momento prende forma la visione di creare un eco-sustainable basecamp vista mare nel cuore della Val di Noto, luogo che permette di avere un’eterogeneità territoriale che offre la possibilità di godere di diverse discipline sportive all’aperto, con tanti mesi di stagionalità grazie a un clima molto favorevole.

Sport outdoor, community e sostenibilità

Alla base del progetto ci sono valori chiari e concreti: rispetto per la natura, autenticità e sostenibilità, perché ogni dettaglio nasce da una scelta consapevole orientata alla valorizzazione del territorio e a uno stile di vita mindful. Grazie alla collaborazione con guide locali altamente qualificate, gli ospiti possono vivere attività immersive tra surf, climbing, skate, yoga, bike tour e trekking, esplorando l’anima più autentica della Sicilia mediterranea.

A Eutierra, le bike tour accompagnano gli ospiti alla scoperta di sentieri nascosti e paesaggi costieri

A Eutierra, le bike tour accompagnano gli ospiti alla scoperta di sentieri nascosti e paesaggi costieri

«Eutierra nasce dal desiderio di creare un luogo dove le persone possano sentirsi libere e connesse con la natura. Un posto capace di unire sport, avventura, comunità e semplicità, valorizzando il territorio siciliano in modo autentico e sostenibile», raccontano i fondatori.

Agricoltura rigenerativa e cultura del territorio

Il progetto integra anche una forte anima agricola e culturale: Eutierra coltiva infatti prodotti locali e tropicali attraverso pratiche naturali e attente alla biodiversità. Gli ospiti possono acquistare direttamente prodotti freschi e biologici della farm interna e cucinarli autonomamente nei lodge privati dotati di cucina, vivendo così un’esperienza gastronomica autentica e profondamente legata al territorio. Fra le tante attività, spicca la coltivazione del caffè siciliano, simbolo di una visione innovativa che unisce territorio, sostenibilità e sperimentazione agricola, con il supporto e la saggezza del signor Giovanni Ballistrieri. La finalità è quella di poter sperimentare una coltivazione sostenibile e alternativa all’agricoltura intensiva.

La natura selvaggia e incontaminata circonda il glamping Eutierra

La natura selvaggia e incontaminata circonda il glamping Eutierra

La presenza della piantagione di caffè all’interno di Eutierra e la forte identità territoriale del progetto hanno dato origine a una partnership naturale con Caffè Moak, storica torrefazione nata a Modica nel 1967 da Giovanni Spadola e oggi guidata dai figli Alessandro e Annalisa, presente in oltre 50 Paesi e simbolo di un percorso che unisce radici siciliane, qualità e innovazione. Questa affinità di visione ha reso naturale l’incontro con Eutierra: due realtà siciliane che condividono l’idea di trasformare il territorio in esperienza, attraverso natura, sport, cultura e autenticità. In questo dialogo, Caffè Moak e La Marzocco partecipano come main sponsor, contribuendo a costruire un’esperienza del caffè d’eccellenza all’interno del glamping.

Hospitality, corporate retreat e nuovi modelli di viaggio

Il progetto guarda inoltre al mondo business e corporate, infatti, lo stesso è stato sposato sia da Eudem Holding LV, fondo di investimento specializzato nel settore Hospitality e da Intesa Sanpaolo. Eutierra offre anche la possibilità di organizzare retreat aziendali, eventi e convention in un contesto naturale esclusivo, lontano dal ritmo frenetico della città e pensato per favorire connessione, creatività e benessere. Eutierra inaugura una nuova idea di ospitalità contemporanea, dove sport, natura, esperienza e community diventano il cuore del viaggio, il tutto in open air: un invito a vivere il territorio non come semplice destinazione, ma come spazio da abitare, esplorare e condividere.