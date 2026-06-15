Dieci mete da non perdere in Valtellina per festeggiare la giornata del picnic

Il 18 giugno è la Giornata internazionale del picnic, ricorrenza dedicata a una delle attività all’aria aperta più apprezzate della bella stagione. Tra le destinazioni italiane da tenere in considerazione per organizzare una giornata su prati, boschi, torrenti, laghetti alpini e vigneti terrazzati c’è indubbiamente la Valtellina, che offre numerose opportunità distribuite nelle sue vallate e nel comprensorio di Bormio. Dalla Valchiavenna alla Valmalenco, dalla Val Masino alla Valfurva, ecco dieci idee per concedersi una pausa immersi nella natura durante la ricorrenza o nel corso dell’estate.

La Valtellina è la cornice ideale per un picnic

La Valtellina è la cornice ideale per un picnic

Parco delle Cascate dell’Acquafraggia, il picnic ai piedi dell’acqua

Il viaggio può iniziare dalla Valchiavenna e da uno dei luoghi simbolo dell’intera provincia di Sondrio. Nel comune di Piuro, il Parco delle Cascate dell’Acquafraggia regala uno scenario dominato dall’acqua e dal verde. Ai piedi dei salti d’acqua si apre un grande prato dove trascorrere qualche ora all’aria aperta, con la possibilità di trovare refrigerio nel torrente durante le giornate più calde.

Altopiano degli Andossi, tra pascoli e grandi panorami

Restando in alta Valchiavenna, il paesaggio cambia completamente sull’Altopiano degli Andossi. Qui sono gli spazi aperti a dominare la scena, insieme ai pascoli e alle vedute che raggiungono il Pizzo Tambò, il Pizzo Ferré e il Pizzo Groppera. Un luogo che invita a rallentare e a fermarsi per un picnic con le montagne come sfondo.

La Valtellina è la cornice ideale per un picnic

La Valtellina è la cornice ideale per un picnic

Lago Azzurro, una pausa immersa nell’alta Valchiavenna

Pochi chilometri più in là, sempre nei dintorni di Madesimo, si incontra il Lago Azzurro, uno degli angoli più fotografati della valle. Larici, abeti e pascoli alpini circondano questo specchio d’acqua che offre un ambiente tranquillo e raccolto. Nelle vicinanze il Chiosco Lago Azzurro propone taglieri e prodotti del territorio da gustare all’aria aperta.

Tra i vigneti di Sondrio con il picnic della Cantina Alberto Marsetti

Dalle quote più elevate si scende verso Sondrio, dove il picnic assume una dimensione diversa e incontra il paesaggio vitivinicolo della Valtellina. La Cantina Alberto Marsetti accompagna gli ospiti in una visita alla storica sede di Scarpatetti prima di trasferirsi nei vigneti cittadini per una degustazione all’aria aperta legata ai prodotti del territorio e ai vini della casa.

Il picnic della Cantina Marsetti porta gli ospiti nei vigneti

Il picnic della Cantina Marsetti porta gli ospiti nei vigneti

Cascina Piana e la natura della Val di Mello

Lasciata la valle centrale, lo sguardo torna verso gli ambienti alpini della Val Masino. La Val di Mello, con i suoi prati, i torrenti dalle acque limpide e le grandi pareti di granito, è una delle aree naturalistiche più conosciute della Lombardia. Nei prati di Cascina Piana si trova uno dei punti più adatti per una sosta immersa nel silenzio della valle.

I Belvedere della Valmalenco con vista sul Bernina

Proseguendo verso la Valmalenco, il picnic può diventare anche un modo per scoprire il territorio attraverso gli undici Belvedere della Valmalenco. Le panchine in legno realizzate dai falegnami locali conducono in luoghi panoramici affacciati sui pascoli, sui boschi e sulle cime del gruppo del Bernina, distribuiti tra Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada e Torre Santa Maria.

Picnic tra i filari alla Tenuta La Gatta di Bianzone

Il filo conduttore dei vigneti riappare a Bianzone, dove la storica Tenuta La Gatta propone una formula pensata per vivere il paesaggio vitato dall'interno. La lunch box con prodotti tipici e il vino della tenuta accompagnano una pausa all'aria aperta circondata dai filari e dalle montagne della Valtellina.

Alla Tenuta La Gatta il picnic guarda le montagne valtellinesi

Alla Tenuta La Gatta il picnic guarda le montagne valtellinesi

Il Sentiero del Bosco Gentile tra natura e panorami ad Aprica

Verso il confine con la Val Camonica, Aprica offre un itinerario adatto a chi desidera abbinare una passeggiata a una sosta all'aria aperta. Il Sentiero del Bosco Gentile attraversa aree boschive e punti panoramici affacciati sulle Alpi Retiche, raggiungendo la località Corna Bassa, dove si trova un'area attrezzata ideale per il picnic.

Genolecia, l’area picnic per famiglie nel Parco dello Stelvio

Entrando nel comprensorio di Bormio, una delle proposte più adatte alle famiglie è l'area di Genolecia, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Laghetto artificiale, spazi verdi, percorsi di equilibrio e aree attrezzate permettono di trascorrere una giornata all'aria aperta in un contesto alpino particolarmente accessibile.

A Genolecia il picnic è pensato anche per le famiglie

A Genolecia il picnic è pensato anche per le famiglie

Il Bosco Incantato e il lago di Campaccio in Valdisotto

L'ultima tappa conduce a Valdisotto, dove il percorso "Le magie dell’Ómen del Bóšch" accompagna i visitatori lungo un sentiero popolato da installazioni artistiche in legno ispirate alle leggende locali. Proseguendo verso il lago di Campaccio, il cammino si apre su prati e panorami montani che offrono un contesto ideale per concludere la giornata con un picnic immerso nella natura.