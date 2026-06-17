Nascono i burger firmati da Peppe Guida: l’incontro con Ornella Buzzone

Se non ti piace sorridere, non aprire un negozio. Quanta serena saggezza in questo proverbio cinese! Fosse vera la sua lettura deprivata dalla doppia negazione, oseremmo affermare che . . . se ti piace sorridere, apri un negozio! Ed evidentemente questa frase, insieme con altre leve motivazionali, ha indotto la brava e talentuosa Ornella Buzzone ad aprire undici anni, correva l’anno 2015, fa il suo pub Public House.

Gli interni di Public House a Caserta

Gli interni di Public House a Caserta

Siamo a Caserta, a pochi passi da Palazzo Reale, in area “movida” il sabato sera, così magicamente tranquilla e piacevole nelle altre sere. Ed è il sorriso radioso e solare di Ornella Buzzone che ci accoglie nel suo gradevole locale. Pochi tavoli ben distanziati tra loro, due le sale e altri tavoli all’esterno con vista sulla Flora, il giardino borbonico prospiciente il lato est di Palazzo Reale.

Concept gastronomico: creatività, tecnica e squadra

Il concetto fondante le appetitose proposte di Ornella è semplice quanto arguto e triplice:

Faccio quanto la mia creatività mi induce a fare; Nella realizzazione, che significa preliminarmente ricercare e sperimentare, affino tecniche e accresco la mia competenza; La nuova proposta è resa disponibile quando non solo io ma tutta la mia squadra decidiamo che è all’altezza.

Ecco, la squadra: persone giovani sia in cucina che in sala. Brillanti, appassionati, competenti. Anche costoro sorridono. Sarà un caso?

Incontro tra chef: Ornella Buzzone e Peppe Guida

Siamo qui per celebrare con gaudio esuberante e condiviso, un incontro! Sì, ma un incontro mica da poco! Due persone legate da rapporto di amicizia vera e da forte stima reciproca. Si stanno incontrando Ornella Buzzone, dotata di esuberante estro creativo, e lo chef stellato Peppe Guida, detentore di competenze alte e ben riconosciute in una linea di cucina fulgida per quanto schiettamente mediterranea. E cosa sortisce da questo incontro tra conoscenze ampie e competenze di spessore? Stante, in premessa, la condivisione del pensiero alto che sospinge la valorizzazione delle materie prime al culmine del loro ciclo stagionale e la preparazione mediante cotture essenziali atte ad esaltare (e non coprire e mascherare !) i sapori genuini.

Ornella Buzzone e Peppe Guida

Ornella Buzzone e Peppe Guida

I burger gourmet del Public House: le tre proposte

A beneficio dei clienti gourmet di Ornella Buzzone, ne sortiscono tre creazioni originali di quelle che, letteralmente, si lasciano ben gradire ed apprezzare già al primo morso. Gagliardo il naming delle tre proposte. A seguire, loro breve descrizione. La Bomba di Ornella: Melanzane grigliate alla mediterranea, pomodorini semi secchi, basilico fresco, origano, provola filante e burger da 200 grammi. Ad arricchire ulteriormente questa proposta c’è la variante vegetariana. Signature Costiera: Crema di zucchine, zucchine alla scapece, fiori di zucca, julienne di zucchine crude, menta fresca, provola di Agerola e burger da 200 grammi. Signature Mediterranea: Peperoni, provola di Agerola, olive ammaccate del Cilento, basilico, menta, olio extravergine e tranci di tonno sott’olio.

I tre burger gourmet del Public House

I tre burger gourmet del Public House

Materie prime e birra artigianale campana

La selezione di carne utilizzata per i burger è firmata dal Salumificio Macelleria Cillo, eccellenza campana sinonimo di qualità e ricerca delle migliori materie prime. Queste tre proposte sono in carta soltanto il mercoledì e il giovedì dei mesi estivi. Nell’appropriato bicchiere, a temperatura fredda il giusto, che significa niente di ghiacciato, la birra “Natavota Red” fatta da Fabio Ditto, patron del birrificio KBIRR. A proposito, è un pub, volete che non ci siano i televisori accesi ? Ah, così volete !? E allora delusione incombe: nessuna televisione; bensì a bassissimo volume piacevole musica.

La Bomba di Ornella

La Bomba di Ornella

Il valore del sorriso nell’esperienza gastronomica

L’importanza del sorriso, si diceva. In un’economia sempre più emozionale ed esperienziale, anche il sorriso può fare la differenza e creare un vantaggio competitivo. Il sorriso è un valore aggiunto. Il sorriso comunica cordialità e disponibilità. Il sorriso di Ornella è naturale, sincero e spontaneo e probabilmente la patronne Ornella nel fare recruiting dei componenti la sua squadra attinge all’insegnamento dei recruiter statunitensi: “hire the smile, train the skill” che tradurremmo così: “assumi chi sorride, e poi gli trasmetti le necessarie competenze”.

Signature Costiera

Signature Costiera

Esperienza al Public House: atmosfera e suggestioni serali

Esperienza memorabile, quella vissuta al pub di Ornella in una sera di metà giugno. La mezza luna nel cielo, rendeva argentea l’armoniosa imponenza di Palazzo Reale. La sua competenza vieppiù crescente, la sua passione esuberante, il suo talento, in parte innato e in parte sapientemente coltivato, costituiscono il trinomio virtuoso che le consente di proseguire con il sorriso il suo cammino radioso.