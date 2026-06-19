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venerdì 19 giugno 2026  | aggiornato alle 18:48 | 119909 articoli pubblicati

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arte aperitivo

A Trento lo spaghettone cacio e pepe diventa aperitivo in una ex scuderia del '700

A Trento, davanti al Castello del Buon Consiglio, le Scuderie del Castello propongono un aperitivo originale che unisce vino al calice allo spaghettone cacio e pepe servito come stuzzichino

di Carlo Vischi
food&beverage advisor
 
19 giugno 2026 | 18:31

A Trento lo spaghettone cacio e pepe diventa aperitivo in una ex scuderia del '700

A Trento, davanti al Castello del Buon Consiglio, le Scuderie del Castello propongono un aperitivo originale che unisce vino al calice allo spaghettone cacio e pepe servito come stuzzichino

di Carlo Vischi
food&beverage advisor
19 giugno 2026 | 18:31
 

Nel nuovo appuntamento con L'Arte dell'Aperitivo, la rubrica di Italia a Tavola dedicata ai locali che valorizzano il servizio del vino al calice con abbinamenti originali e curiosi, emerge una proposta curiosa che unisce territorio, identità e creatività gastronomica.

La sala interna de Le Scuderie del Castello
La sala interna de Le Scuderie del Castello

A Trento, di fronte al Castello del Buon Consiglio, c'è un luogo che vale una sosta. Le Scuderie del Castello occupano un palazzo di fine Settecento: una location storica, oggi punto d'incontro per chi cerca vino di qualità al calice e qualcosa di buono accanto. La vera sorpresa arriva però con l’aperitivo.

Cacio e pepe per aperitivo: il richiamo alle origini laziali

Uno stuzzichino che riporta alle origini laziali dei titolari, Emiliano e Massimiliano Paccassoni. Tra la vasta selezione di vini al calice, viene proposto in abbinamento uno spaghettone cacio e pepe, servito come aperitivo.

La ricetta è quella di casa, preparata ancora da Massimiliano, papà di Emiliano, secondo la tradizione laziale. Ad accompagnarlo, un calice di Alta Langa 500, metodo classico di Vite Colte.

Le Scuderie Del Castello
Piazza della Mostra, 30 38122 Trento (Tn)
Tel +39 0461 524386

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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