La ricetta è quella di casa, preparata ancora da Massimiliano , papà di Emiliano, secondo la tradizione laziale . Ad accompagnarlo, un calice di Alta Langa 500 , metodo classico di Vite Colte .

Uno stuzzichino che riporta alle origini laziali dei titolari, Emiliano e Massimiliano Paccassoni . Tra la vasta selezione di vini al calice , viene proposto in abbinamento uno spaghettone cacio e pepe , servito come aperitivo .

A Trento , di fronte al Castello del Buon Consiglio , c'è un luogo che vale una sosta. Le Scuderie del Castello occupano un palazzo di fine Settecento: una location storica , oggi punto d'incontro per chi cerca vino di qualità al calice e qualcosa di buono accanto. La vera sorpresa arriva però con l’ aperitivo .

Nel nuovo appuntamento con L'Arte dell'Aperitivo , la rubrica di Italia a Tavola dedicata ai locali che valorizzano il servizio del vino al calice con abbinamenti originali e curiosi, emerge una proposta curiosa che unisce territorio, identità e creatività gastronomica.

A Trento lo spaghettone cacio e pepe diventa aperitivo in una ex scuderia del '700 A Trento, davanti al Castello del Buon Consiglio, le Scuderie del Castello propongono un aperitivo originale che unisce vino al calice allo spaghettone cacio e pepe servito come stuzzichino

A Trento lo spaghettone cacio e pepe diventa aperitivo in una ex scuderia del '700 A Trento, davanti al Castello del Buon Consiglio, le Scuderie del Castello propongono un aperitivo originale che unisce vino al calice allo spaghettone cacio e pepe servito come stuzzichino

A Trento lo spaghettone cacio e pepe diventa aperitivo in una ex scuderia del '700 - Italia a Tavola