A Trento lo spaghettone cacio e pepe diventa aperitivo in una ex scuderia del '700

Nel nuovo appuntamento con L'Arte dell'Aperitivo, la rubrica di Italia a Tavola dedicata ai locali che valorizzano il servizio del vino al calice con abbinamenti originali e curiosi, emerge una proposta curiosa che unisce territorio, identità e creatività gastronomica.
A Trento, di fronte al Castello del Buon Consiglio, c'è un luogo che vale una sosta. Le Scuderie del Castello occupano un palazzo di fine Settecento: una location storica, oggi punto d'incontro per chi cerca vino di qualità al calice e qualcosa di buono accanto. La vera sorpresa arriva però con l’aperitivo.
Cacio e pepe per aperitivo: il richiamo alle origini laziali
Uno stuzzichino che riporta alle origini laziali dei titolari, Emiliano e Massimiliano Paccassoni. Tra la vasta selezione di vini al calice, viene proposto in abbinamento uno spaghettone cacio e pepe, servito come aperitivo.
La ricetta è quella di casa, preparata ancora da Massimiliano, papà di Emiliano, secondo la tradizione laziale. Ad accompagnarlo, un calice di Alta Langa 500, metodo classico di Vite Colte.
Piazza della Mostra, 30 38122 Trento (Tn)