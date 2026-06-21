Tre Gobbi, dal 1855 il cuore di Bergamo batte tra casoncelli e ospitalità

Ci sono ristoranti che cambiano pelle per inseguire le mode e altri che, dopo quasi due secoli di storia, capiscono che la loro forza sta esattamente nelle proprie radici. È il caso dell’Osteria Tre Gobbi di Bergamo, considerata la più antica della città, che dal 1855 continua a rappresentare un punto di riferimento della cucina locale e che oggi trova una nuova spinta nel ritorno ai fornelli del patron Marco Carminati.

Un’atmosfera che profuma di storia: la sala dell’Osteria Tre Gobbi, dove la tradizione dell'accoglienza bergamasca si respira in ogni dettaglio

Un’atmosfera che profuma di storia: la sala dell’Osteria Tre Gobbi, dove la tradizione dell'accoglienza bergamasca si respira in ogni dettaglio

L’indirizzo è quello storico di via Broseta, all’inizio del centro cittadino e a due passi da Piazza Pontida (cuore delle tradizioni della città), ma il valore di Tre Gobbi va ben oltre la sua collocazione geografica. Qui si racconta una parte della storia gastronomica bergamasca, fatta di ricette popolari, prodotti del territorio e di quella cultura dell’accoglienza che ha sempre caratterizzato le migliori trattorie italiane.

Marco Carminati riporta l’osteria alle sue origini

La novità più importante dell’ultimo anno è il ritorno di Marco Carminati alla guida della cucina. Proprietario del locale, ha deciso di riprendere anche il ruolo di chef patron, scegliendo una strada precisa: meno artifici e maggiore attenzione all’identità storica dell’osteria. Una scelta che non significa immobilismo. Al contrario, l’idea è quella di rileggere il patrimonio gastronomico bergamasco con sensibilità contemporanea, senza snaturarlo.

Lo chef patron Marco Carminati, che ha scelto la via dell'autenticità e del territorio per guidare la cucina dello storico locale bergamasco

Lo chef patron Marco Carminati, che ha scelto la via dell'autenticità e del territorio per guidare la cucina dello storico locale bergamasco

La filosofia è semplice e concreta: far stare bene il cliente, valorizzando prodotti e ricette che appartengono alla memoria del territorio. In un momento in cui molti locali cercano effetti speciali, Tre Gobbi sceglie la strada dell’autenticità, probabilmente la più difficile ma anche la più credibile.

La cucina bergamasca resta protagonista

Il menu è un viaggio nella tradizione locale, costruito attorno ai grandi classici della gastronomia orobica. Non possono mancare il salame servito freddo, antipasto simbolo della cultura contadina bergamasca, e soprattutto i casoncelli fatti in casa, probabilmente il piatto che più identifica la provincia. Accanto a questi trovano spazio il coniglio alla bergamasca accompagnato dalla polenta e altre preparazioni che raccontano la storia culinaria dei bergamaschi. La forza della proposta non è soltanto nelle ricette, ma nella qualità delle materie prime e nella volontà di non trasformare la tradizione in una semplice operazione nostalgica.

Tegamino di asparagi e uovo 63°

Tegamino di asparagi e uovo 63°

Già il solo scorrere il menu è una soddisfazione perché i piatti sono indicati con assoluta chiarezza (nessuno può sbagliare o chiedersi cosa sarà mai ci sarà), perché ogni piatto ha una spiegazione che contiene sia gli ingredienti, che la lavorazione. Pensiamo ad un antipasto: Tegamino di asparagi e uovo 63° (Diverse tipologie di asparagi spadellati al burro, serviti con una fondutina di taleggio e uovo fondente cotto a 63°).

Sua maesta’ “la Taragna”

Sua maesta’ “la Taragna”

E alla chiarezza del testo corrisponde la bontà di quanto si mangia. Tutto sarebbe da consigliare e ci limitiamo solo a pochi piatti assolutamente da non perdere. Sua maesta’ “la Taragna” (per noi la regina delle polente), La tartare dell’oste (con ben 23 ingredienti, imperdibile), Il salame del Roberto con la giardiniera, Fettuccine all’Alfredo se fosse stato di Bergamo (col formai de mut) e Casoncelli di mamma e papa’.

Un servizio moderno senza perdere l’anima

L’aspetto forse più interessante di Tre Gobbi è il modo in cui riesce a coniugare quasi 170 anni di storia con le esigenze della ristorazione contemporanea. L’ambiente conserva il fascino delle antiche osterie cittadine, ma il servizio è attento, professionale e aggiornato agli standard di una clientela moderna.

La tartare dell’oste

La tartare dell’oste

Anche la struttura del menu e la politica dei prezzi puntano sulla trasparenza e sulla facilità di scelta, contribuendo a creare un’esperienza rilassata e piacevole. È il modello di quella nuova trattoria italiana che non rinnega il passato ma lo rende attuale, senza cedere alle mode passeggere.

Cinque motivi per fermarsi da Tre Gobbi 1. È la più antica osteria di Bergamo, con una storia iniziata nel 1855. 2. Marco Carminati è patron e chef, garanzia di una gestione diretta della cucina. 3. I casoncelli fatti in casa sono tra le specialità simbolo del locale. 4. Tradizione e servizio moderno convivono senza forzature. 5. È uno dei migliori indirizzi per conoscere la vera cucina bergamasca, lontano dalle mode e vicino al territorio.

Cinque motivi per fermarsi da Tre Gobbi1. È la più antica osteria di Bergamo, con una storia iniziata nel 1855.2. Marco Carminati è patron e chef, garanzia di una gestione diretta della cucina.3. I casoncelli fatti in casa sono tra le specialità simbolo del locale.4. Tradizione e servizio moderno convivono senza forzature.5. È uno dei migliori indirizzi per conoscere la vera cucina bergamasca, lontano dalle mode e vicino al territorio.

Una trattoria che racconta Bergamo

Tre Gobbi non è soltanto un ristorante storico. È uno dei luoghi dove si può comprendere l’identità gastronomica di Bergamo attraverso i suoi piatti più rappresentativi. In un periodo in cui molte insegne cercano una personalità costruita a tavolino, questa osteria dimostra che la vera distintività nasce dalla coerenza. La storia diventa un valore soltanto quando continua a vivere nel presente e non resta confinata nei ricordi.

Fettuccine all’Alfredo se fosse stato di Bergamo

Fettuccine all’Alfredo se fosse stato di Bergamo

La presenza di Marco Carminati ai fornelli sembra andare proprio in questa direzione. Recuperare le radici senza trasformarle in un museo, mantenere viva la tradizione senza rinunciare a un servizio contemporaneo e a un’accoglienza curata. Tre Gobbi rappresenta così un esempio interessante per tutta la ristorazione italiana: il futuro delle trattorie non è quello di inseguire il nuovo a ogni costo, ma nel saper valorizzare con intelligenza ciò che le ha rese grandi.