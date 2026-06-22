Torna Pizza In Piazza: a Vicenza tre giorni tra gusto e grandi maestri

La pizza torna protagonista in una delle piazze più suggestive d’Italia per raccontare le sue diverse espressioni e le tendenze del momento. Dal 26 al 28 Giugno, Piazza dei Signori a Vicenza ospiterà la quarta edizione di Pizza In Piazza, l’evento firmato dall’Associazione Eccellenza Nella Pizza (Aenp), che porterà appassionati e professionisti alla scoperta del mondo pizza in Veneto, tra firme d’eccellenza e nuove promesse. In programma: percorsi di degustazione, laboratori per bambini e un dibattito con relatori di rilievo che quest’anno avrà come tema “Radici e Confini: la pizza del territorio”. Una tre giorni tutta dedicata al simbolo della cucina italiana più amato nel mondo.

Pizza in Piazza tornerà ad animare Piazza dei Signori a Vicenza dal 26 al 28 giugno

In programma: percorsi di degustazione con pizze esclusive e vini in abbinamento, laboratori per bambini e un weekend all’insegna della condivisione e del divertimento. Il convegno di quest’anno si terrà Sabato 27 Giugno e avrà come tema “Radici e Confini: la pizza del territorio”. Una tre giorni tutta dedicata al simbolo della cucina italiana più amato nel mondo.

Pizza in ogni declinazione e Corner Beverage

Nei tre giorni dell’evento, sarà possibile intraprendere un incredibile percorso di degustazione dedicato alla pizza: un viaggio sensoriale fra tradizione e creatività con una vasta selezione di assaggi che spaziano tra diverse tipologie, stili e topping. Oltre 250 i posti a sedere per gustare in comodità tutte le proposte. Nelle 10 postazioni, animate dalle mani esperte dei grandi maestri pizzaioli e dal talento delle giovani promesse, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire da vicino i gesti e i segreti dei pizzaioli e avere uno sguardo privilegiato sulle loro creazioni.

Oltre 250 i posti a sedere e 10 postazioni, animate dalle mani esperte dei grandi maestri pizzaioli

Sempre più precisa la selezione enologica curata dagli ideatori dell’esclusivo catalogo “Vino&Pizza” di Euroservice Catering, una raccolta di etichette di qualità scelte appositamente per l’abbinamento con la pizza. Sarà presente un wine corner dedicato alla valorizzazione dell’eccellenza vitivinicola locale, insieme a due birra station e soft drink artigianali italiani.

L’Intrattenimento in programma

Anche quest’anno Pizza In Piazza dedica uno spazio speciale ai più piccoli con il kids lab gratuito “Piccoli Grandi Chef”, un’esperienza pensata per stimolare creatività, manualità e tanto divertimento. I bambini potranno mettere le mani in pasta e, sotto la guida attenta di un pizzaiolo esperto, imparare a stendere l’impasto, scegliere gli ingredienti preferiti e condire la pizza secondo gusto e fantasia. Le pizzette, sfornate dagli chef dell’evento, potranno poi essere gustate con soddisfazione insieme alla famiglia.

Tante le iniziative di intrattenimento in programma, sia di giorno che la sera con dei Dj set

Inoltre, anche l’edizione 2026 sarà accompagnata da una selezione di DJ set che faranno da colonna sonora all’intero evento. Un mix perfetto di musica e food che trasformerà Piazza dei Signori in un vero e proprio salotto urbano, dove il piacere di mangiare si fonderà con quello della condivisione e del divertimento.

Il Convegno “Radici e Confini: la pizza del territorio”

Sabato 27 Giugno ci sarà uno spazio dedicato al confronto fra professionisti con il dibattito “Radici e Confini: la pizza del territorio”, nella suggestiva location della Loggia del Capitaniato, palazzo storico affacciato su Piazza dei Signori. Si confronteranno su questo tema pizzaioli di fama nazionale e relatori professionisti del settore, nello specifico: Renato Bosco - Saporè Pizza Bakery e Cruncheria (Verona e Milano), Daniele Campana - Campana Pizza in Teglia (Cosenza), Luca Cornacchia - Fermenta Pizzeria Gourmet (Chieti), Pina Sozio - curatrice della Guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso e Antonella Amodio - giornalista per Luciano Pignataro Wine Blog e autrice del libro Calici & Spicchi. Moderatrice dell’incontro Giusy Ferraina - giornalista per Identità Golose specializzata nel mondo pizza e autrice del libro Pizza (re)connection.

Sabato 27 giugno spazio dedicato al confronto fra professionisti con “Radici e Confini: la pizza del territorio”, nella suggestiva location della Loggia del Capitaniato

Dopo il convegno, sarà possibile partecipare nel pomeriggio ad una dimostrazione che metterà in pratica i temi trattati in mattinata. Una masterclass a 4 mani tra Daniele Campana e Luca Cornacchia, per sottolineare come il legame con le proprie origini possa unire territori e culture diverse. I maestri saranno accompagnati da Antonella Amodio, con un abbinamento vino proveniente da una cantina locale per creare un ponte di connessione tra tre regioni diverse: Calabria, Abruzzo e Veneto.

Le Novità 2026 di Pizza in Piazza

L’edizione 2026 sarà caratterizzata da una premiazione d’eccellenza. Verrà consegnato da Renato Bosco il premio “Best Pizza Chef Under 40” ad un pizzaiolo dell’Associazione Eccellenza Nella Pizza scelto da una giuria selezionata composta da esperti del settore e rappresentanti dell’associazione. Questa riconoscenza è volta a sottolineare l’importanza dell’impegno e della professionalità che le nuove generazioni apportano al mondo pizza contemporaneo. Pizza In Piazza apre le porte alle nuove generazioni di pizzaioli, offrendo un’opportunità concreta di crescita e confronto per le giovani promesse del panorama veneto. Un segnale forte e coerente con i valori fondanti dell’Associazione Eccellenza Nella Pizza - formare, promuovere e valorizzare - che si traduce nella volontà di affiancare i talenti emergenti ai grandi maestri, in un dialogo costante tra esperienza e innovazione. Un’occasione per mettere in luce competenze, creatività e passione, costruendo ponti verso il futuro della pizza moderna.

Pizza in Piazza è un’occasione per mettere in luce competenze, creatività e passione, costruendo ponti verso il futuro della pizza moderna

Inoltre, si terrà la semifinale del concorso nazionale che deciderà la miglior pizza a base di stoccafisso Torrfisk fra Lofoten. Il concorso ha avuto inizio ad Aprile 2026 e i pizzaioli partecipanti hanno ideato ognuno una pizza creativa e gustosa con ingrediente protagonista lo stoccafisso. Una giuria selezionata ha vagliato le varie proposte e durante l’evento verranno annunciati i sei pizzaioli che passeranno alla fase finale. La finale si terrà il prossimo autunno e il pizzaiolo vincitore riceverà un premio di riconoscimento pari a 1.000 euro. Per far scoprire al pubblico questo speciale abbinamento con un prodotto fortemente legato alla cultura enogastronomica locale, sarà dedicato uno spazio all’interno della manifestazione per degustare varie creazioni a tema stoccafisso pensate da un mastro pizzaiolo dell’Associazione Eccellenza Nella Pizza. Lo stand sarà aperto per l’intera durata dell’evento.

Non solo pizza, ma anche molte altre eccellenze del territorio in piazza a Vicenza

Anche per questa edizione è stato scelto di regalare uno spazio dedicato alle associazioni Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue), Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) e Villaggio SOS Vicenza, per sensibilizzare il pubblico e testimoniare l’importanza dell’impegno sociale che anima l’iniziativa. Per quest’anno la donazione dedicata andrà all’associazione Gli Amici del 5 Piano di Vicenza, una realtà che da sempre è al fianco del paziente oncologico e dei suoi familiari attraverso attività legate al benessere fisico e psicologico di ognuno. Per dimostrare l’attenzione dell’organizzazione verso le problematiche ambientali, i materiali utilizzati per il servizio durante la manifestazione saranno interamente biodegradabili, realizzati in fibra vegetale e sicuri per il contatto con gli alimenti.

I Pizzaioli 2026 partecipanti a Pizza in Piazza

Abdessamad El Anbri e Achraf El Anbri - Pizzeria Loop (Albignasego, Pd)

Eros Segato - Alveolà (Asolo, Tv)

Renato Bosco - Cruncheria (Verona)

Alessandro Buono - Amor di Pizza (Paese, Tv)

Stefano Franzon - Pizzeria La Colombara (Lupia, Vi)

Antonio Acampora - Pizzeria Da Angelo (San Vito di Leguzzano, Vi)

Francesco Giarraffa - Pizza Bon (Schio, Vi)

Vittorio Di Nunzio - Mani Impasto (Zero Branco, Tv)

Catello Buononato - Pizzeria Catello (Vigardolo, Vi)

Raffaele Ugliano - Pizzeria Da Lello (Costabissara, Vi)

L’Associazione Eccellenza Nella Pizza

Nasce senza scopo di lucro nel 2019, per promuovere la cultura della pizza e tutelare i prodotti di qualità con filiera di produzione italiana che la accompagnano. L’obiettivo è quello di riunire i migliori maestri pizzaioli e affiancarli con supporto nella crescita e nel successo. Per questo l’Associazione organizza con costanza workshop di formazione e aggiornamento per gli associati, insieme ad eventi al pubblico di risonanza nazionale. Il più importante di questi è “Pizza In Piazza”, che si svolge annualmente in Piazza dei Signori a Vicenza, creando un ponte di confronto tra pizza contemporanea e tradizione.