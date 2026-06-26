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venerdì 26 giugno 2026  | aggiornato alle 13:36 | 120011 articoli pubblicati

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Toscolano Maderno

Sul lago di Garda un nuovo bistrot che offre pizza, brace e cucina contemporanea

Sul lungolago di Toscolano Maderno (Bs), l'Hotel Milano ospita L’Appétit Bistrot dello chef Alisani. Il ristorante unisce una cucina di mare contemporanea a esclusive carni internazionali alla brace e pizze gourmet in padellino

di Redazione CHECK-IN
 
26 giugno 2026 | 09:00

Sul lago di Garda un nuovo bistrot che offre pizza, brace e cucina contemporanea

Sul lungolago di Toscolano Maderno (Bs), l'Hotel Milano ospita L’Appétit Bistrot dello chef Alisani. Il ristorante unisce una cucina di mare contemporanea a esclusive carni internazionali alla brace e pizze gourmet in padellino

di Redazione CHECK-IN
26 giugno 2026 | 09:00
 

Indice dei Contenuti

Affacciato direttamente sulle acque del Lago di Garda, nel cuore di Toscolano Maderno, nasce L’Appétit Bistrò by chef Alisani che consolida la propria identità gastronomica attraverso una proposta in grado di far dialogare mare e terra, cucina contemporanea e cultura della brace.

Gli interni de L’Appétit Bistrò by chef Alisani
Gli interni de L’Appétit Bistrò by chef Alisani

Ospitato all’interno dell’Hotel Milano, sul lungolago Zanardelli, L’Appétit Bistrot rappresenta uno dei nuovi indirizzi della sponda bresciana del Garda, grazie ad una proposta gastronomica costruita attorno alla qualità della materia prima e a una visione culinaria che supera le categorie tradizionali. Il progetto porta la firma dello chef Feto Alisani, professionista che negli anni ha sviluppato una cucina personale, capace di unire influenze internazionali e sensibilità mediterranea, con particolare attenzione alla selezione degli ingredienti e all’equilibrio dei sapori.

Il menu di pesce e la cucina contemporanea sul Lago di Garda

L’esperienza gastronomica si apre con una serie di antipasti che raccontano il mare attraverso preparazioni eleganti e contemporanee: il Cuore di capasanta nel suo guscio con burro montato alla paprika e caviale al tartufo, la Tartare di tonno pinne gialle con scampo mediterraneo e gel di aglio nero, l’Hummus di ceci e barbabietola con baccalà in oliocottura e la Scaloppa di foie gras con cipolla di Giarratana e anguilla affumicata.

Lo chef Feto Alisani
Lo chef Feto Alisani

I primi piatti esprimono una cucina tecnica ma immediata, dove la pasta fresca diventa protagonista attraverso il Tagliolino ai 40 tuorli con fonduta di Parmigiano Reggiano e polvere di tartufo, il Tortello agli asparagi e caprino con gambero rosso di Mazara e il Mezzo pacchero “Scoglio secondo noi”.

La cultura della brace: selezioni di carne internazionali a Toscolano Maderno

Accanto alla cucina di mare, alle crudité e ai percorsi degustazione, prende forma una seconda anima gastronomica che rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto: la brace. La carta dedicata alle carni raccoglie alcune tra le più prestigiose selezioni internazionali: dalla Rubia Gallega della Galizia al Black Angus americano, dalla Scottona Dry Aged con 62 giorni di frollatura alla celebre Sashi finlandese, fino alla Fiorentina di Chianina e alla carne di Kobe giapponese. Tagli differenti per provenienza, genetica e marezzatura che trovano nella cottura alla brace la massima espressione aromatica.

Completa la proposta una linea di pizze gourmet in padellino che interpreta ingredienti d’eccellenza come gamberi rossi, acciughe del Mar Cantabrico, mortadella di cinghiale, tartufo, salmone selvaggio dell’Alaska e stracciatella di burrata.

Alisani Bistrò
Via Lungolago Giuseppe Zanardelli, 12 25088 Toscolano Maderno (Bs)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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