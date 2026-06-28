A Verona si possono prenotare appartamenti con orchestra privata e chef personale

Domus Verona è un modello di lusso, arte e ospitalità, probabilmente uno dei pochissimi al mondo dedicato agli appartamenti eleganti, storici, per affitti brevi, nel centro della città dove l’ospite può avere non solo una dimora di altissimo livello ma anche, se lo richiede, uno chef privato, la baby sitter di sua lingue, addirittura il tenore, il soprano e l’orchestra per godersi spartiti di opera lirica in casa.

Il monumentale salone affrescato di Residenza Maffei: ampi spazi, dettagli d'epoca e arredi di design nel cuore della città antica

Il monumentale salone affrescato di Residenza Maffei: ampi spazi, dettagli d'epoca e arredi di design nel cuore della città antica

Appartamenti di lusso nel centro storico di Verona

Più che un grandeodello è un’idea, trasformata in realtà, che due giovani imprenditori veneti, Marco Tommasoni e Giulia Sist, hanno creato a Verona, grazie ad una settantina di strutture e appartamenti in palazzi storici, tutti nel triangolo delle meraviglie che in riva all’Adige si snoda tra Piazza Bra, Piazza delle Erbe e via Mazzini. Appartamenti anche di 540 mq che garantiscono non solo bellezza e funzionalità ma anche racchiudono arte e cultura, a partire dalla Residenza Maffei, la più gettonata e la più costosa dove ai tanti esclusivi spazi, ad una cucina attrezzata, a 6 camere, c’è anche un salone con alti soffitti e meravigliosi lampadari, con capriate in legno e affreschi originali, un enorme spazio che trasuda tradizione, nobiltà e bellezza.

Uno degli storici palazzi nel cuore del quadrilatero del lusso veronese che ospita le suite e gli appartamenti del gruppo

Uno degli storici palazzi nel cuore del quadrilatero del lusso veronese che ospita le suite e gli appartamenti del gruppo

La storia e il successo di Domus Verona

La storia di Domus Verona, società creata dai due giovani imprenditori veneti, ha pochissimi anni di vita essendo praticamente nata verso ,la fine dellka pandemia di Covid, quando i due coraggiosi Tommasoni e Sist, iniziarono a rendersi conto che le persone, di ogni parte del mondo, stanche di starsene più o meno obbligatoriamente in casa, stavano scoprendo il gusto della vacanza, di non avere più confini e limitazioni, di curiosare all’aria parte scegliendo, in buon numero, l’Italia che di bellezze naturali e artistiche non ha avversari.

Cura del dettaglio e contaminazioni d'arte: le zone giorno sono pensate per offrire il massimo del comfort e servizi d'élite come chef privati a domicilio

Cura del dettaglio e contaminazioni d'arte: le zone giorno sono pensate per offrire il massimo del comfort e servizi d'élite come chef privati a domicilio

Servizi esclusivi per il turismo di alta gamma

«Le prime suite - dice Giulia Sist - «le prendemmo vicinissime a via Mazzini che, a Verona, è la via dello shopping del lusso e poi, per differenziarci dal mercato, abbiamo continuato a scegliere dimore centralissime, con metrature importanti e, soprattutto, splendide. Il successo della nostra iniziativa è stato immediato anche perché non ci siamo fermati al solo contratto di affitto ma abbiamo cercato di offrire al cliente tutto ciò che può garantirgli una vacanza felice ed esaustiva. La richiesta di baby sitter di varia lingue, il personal shopper per garantire acquisti nelle migliori boutiques e il servizio navetta per portare l’ospite in varie parti della città, sono tra i più richiesti.

Una vista sull'Adige e sugli storici scorci di Verona dalle finestre di una delle esclusive dimore firmate Domus Verona

Una vista sull'Adige e sugli storici scorci di Verona dalle finestre di una delle esclusive dimore firmate Domus Verona

«Abbiamo creato una grande reception nelle vicinanze di tutte le dimore e dal prossimo gennaio potremo disporre di un altro grande locale per le colazioni a buffet, in modo tale da fornire un ulteriore punto di riferimento per i nostri ospiti. - continua Sisti - L’importante che chi viene nelle nostre strutture si senta al centro dell’attenzione usufruendo di un servizio pronto a soddisfare ogni esigenza». Domus Verona è partner selezionato di Mariott International attraverso il programma Homes&Villas by Mariott Bonvoy e di collaborare con Sotheby’s International Realty.