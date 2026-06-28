Four Seasons Amaala, la nuova destinazione di lusso sul Mar Rosso

Affacciato sulle acque incontaminate di una baia riparata e incorniciato dalle maestose montagne della regione di Tabuk, il nuovo Four Seasons Resort and Residences Amaala at Triple Bay ha aperto ufficialmente le sue porte. Pensato attorno a una visione del benessere come esperienza trasformativa, il resort combina programmi dedicati alla salute fisica e mentale con il servizio intuitivo e personalizzato che contraddistingue il brand, all’interno di un contesto ultra-lusso. «Ogni nuova apertura Four Seasons rafforza il nostro impegno nell’offrire agli ospiti ciò che desiderano maggiormente dai loro viaggi, e il nuovo resort di Triple Bay rappresenta un esempio concreto della nostra capacità di anticipare e superare le aspettative», afferma Rainer Stampfer, President, Global Operations, Hotels and Resorts. «Siamo particolarmente felici di collaborare ancora una volta con i nostri partner visionari di Red Sea Global, contribuendo insieme a definire il futuro dell’ospitalità di lusso nella regione».

L'imponente corte interna della HYLIAA Wellness & Spa, caratterizzata da una scenografica cascata d'acqua centrale e da una maestosa copertura geometrica che crea suggestivi giochi di luce e ombre naturali

L'imponente corte interna della HYLIAA Wellness & Spa, caratterizzata da una scenografica cascata d'acqua centrale e da una maestosa copertura geometrica che crea suggestivi giochi di luce e ombre naturali

Situato nel cuore di Amaala, l’ambiziosa destinazione affacciata sulla costa nord-occidentale saudita del Mar Rosso, il resort propone esperienze personalizzate dedicate a mindfulness, fitness e rigenerazione, costruite attorno agli obiettivi individuali di ciascun ospite. Un’offerta che comprende una grande spa e wellness centre, una spiaggia balneabile, cinque piscine e sei ristoranti open-air, il tutto immerso in giardini lussureggianti e ampi spazi interni ed esterni caratterizzati da un’eleganza contemporanea.

Hyliaa Wellness & Spa: i nuovi programmi per il benessere olistico

I viaggiatori di oggi sono sempre più alla ricerca di destinazioni capaci di favorire una connessione autentica con l’ambiente circostante, con nuove culture e con il proprio benessere. Al Four Seasons Resort Amaala, questo percorso prende forma all’interno dell’Hyliaa Wellness & Spa, un santuario di 2.095 metri quadrati il cui nome deriva dalla parola araba che significa “elegante bellezza”, affiancato da un’area fitness di 511 metri quadrati. Ispirato ai tre elementi di cielo, terra e mare, il programma wellness del resort propone un ricco calendario di attività pensate per approfondire pratiche già concrete o sperimentarne di nuove. Gli ospiti possono scegliere percorsi personalizzati della durata di uno, due o tre giorni, studiati per favorire il recupero fisico, il riequilibrio mentale o una riconnessione più profonda con sé stessi e con la natura.

La monumentale e ariosa lobby principale del Four Seasons Resort AMAALA, progettata per offrire una continuità visiva immediata verso i giardini lussureggianti e le acque cristalline del Mar Rosso

La monumentale e ariosa lobby principale del Four Seasons Resort AMAALA, progettata per offrire una continuità visiva immediata verso i giardini lussureggianti e le acque cristalline del Mar Rosso

A guidare il team di professionisti locali e internazionali - tra cui specialisti del fitness, della nutrizione e del benessere olistico - è il General manager Ulf Bremer. «Ciò che rende davvero unica Triple Bay è l’attenzione al benessere che permea l’intera destinazione», commenta Bremer. «Non si tratta semplicemente di un resort con spa, ma di un luogo in cui ciascuno può costruire il proprio percorso personale, tra esperienze culturali, immersioni nella natura, crescita individuale e momenti di autentico piacere». Tra le attività disponibili figurano sessioni di yoga all’alba e sotto le stelle sulla spiaggia, pratiche di sound healing, incontri con esperti internazionali, escursioni guidate diurne e notturne, workshop gastronomici, letture di poesia islamica e osservazioni astronomiche guidate. A conferma dell’impegno del resort verso la sostenibilità e la rigenerazione ambientale, gli ospiti possono inoltre prendere parte a iniziative di volontariato attraverso il programma Four Seasons for Good, contribuendo attivamente a progetti dedicati alla tutela dell’ambiente e al sostegno delle comunità locali.

Design contemporaneo e ville esclusive firmate dallo studio U+A di Dubai

Firmato dallo studio U+A di Dubai, il resort ospita 202 camere, suite e ville con giardino, tutte caratterizzate da una vista sul Mar Rosso e progettate per favorire una costante connessione con il paesaggio circostante. Il Four Seasons Resort Amaala comprende inoltre 26 ville residenziali private firmate Four Seasons, con superfici che vanno da 552 metri quadrati a oltre 1.000 metri quadrati. Ogni villa dispone di una piscina privata e di una vista panoramica sul Mar Rosso. Per ulteriori informazioni o richieste, è possibile visitare il sito dedicato.

La terrazza panoramica di una delle suite del resort firmate dallo studio U+A, affacciata sulla spettacolare baia di Triple Bay e dotata di un design contemporaneo e minimale

La terrazza panoramica di una delle suite del resort firmate dallo studio U+A, affacciata sulla spettacolare baia di Triple Bay e dotata di un design contemporaneo e minimale

Ristoranti open-air a Triple Bay: la cucina salutare incontra i sapori del Medio Oriente

La proposta culinaria si sviluppa attraverso sei ristoranti e lounge all’aperto che combinano approccio wellness e piacere gastronomico, con menu che alternano piatti nutrienti a specialità internazionali più indulgenti. Tra gli indirizzi di punta spicca Maa Social, dedicato ai sapori costieri del Medio Oriente con particolare attenzione a ingredienti e preparazioni pensati per sostenere il sistema immunitario. Completano l’offerta Oaasis Lounge e Almaa Pool & Bar, con una proposta mediterranea leggera e salutare e un originale chiosco dedicato al kombucha. Entro la fine dell’anno apriranno inoltre Zaatar, con specialità asiatiche, persiane e arabe; il Safaa Beach Bar & Lounge; e il Rock Baar, situato su un promontorio affacciato sulla Baia di Dumega, dove gli ospiti potranno gustare mocktail d’autore e tapas selezionate al tramonto, accompagnati da musica e panorami spettacolari.

Un'elegante area lounge privata all'aperto con accesso diretto alla piscina del resort

Un'elegante area lounge privata all'aperto con accesso diretto alla piscina del resort

Vacanze di lusso per famiglie ed eventi esclusivi sul Mar Rosso

Le famiglie trovano al Four Seasons Amaala servizi e attività dedicate a ogni fascia d’età, tra cui il programma Kids For All Seasons con supervisione qualificata e un teen club pensato appositamente per gli adolescenti. Cinque piscine e una spiaggia lunga 900 metri offrono ampi spazi per il relax e il divertimento di grandi e piccoli. Grazie a oltre 1.000 metri quadrati di spazi flessibili per eventi e al supporto di un team specializzato, il resort rappresenta una location d’eccezione per matrimoni, celebrazioni private e occasioni speciali. Una destinazione perfetta non solo per lune di miele e soggiorni romantici, ma anche per chi desidera organizzare un matrimonio in Arabia Saudita in una delle nuove mete più esclusive del Mar Rosso.

I campi da padel e le aree fitness all'aperto del resort, perfettamente inseriti nel paesaggio naturalistico della regione di Tabuk e circondati dalle caratteristiche montagne desertiche

I campi da padel e le aree fitness all'aperto del resort, perfettamente inseriti nel paesaggio naturalistico della regione di Tabuk e circondati dalle caratteristiche montagne desertiche

Alla scoperta del Corallium di Foster + Partners e dello Yacht Club

Oltre alle attività disponibili all’interno del Four Seasons, Triple Bay offre numerose opportunità per esplorare la destinazione e vivere esperienze autentiche. Tra queste spicca l’innovativo Corallium, un istituto dedicato alla vita marina caratterizzato dall’inconfondibile architettura firmata da Foster + Partners. Gli ospiti del Four Seasons possono partecipare a visite dedicate di questa struttura all’avanguardia, nata con l’obiettivo di promuovere il progresso della ricerca scientifica marina e costiera a livello globale.

Il lussuoso design dell'ambiente bagno di una suite, dove la cura dei materiali e la disposizione degli elementi creano una cornice geometrica aperta sulla vista marina della costa saudita

Il lussuoso design dell'ambiente bagno di una suite, dove la cura dei materiali e la disposizione degli elementi creano una cornice geometrica aperta sulla vista marina della costa saudita

Gli ospiti che arrivano via mare possono inoltre usufruire dello Yacht Club di Triple Bay e scoprire le boutique e i ristoranti del villaggio della marina. A completare l’esperienza, un percorso dedicato al benessere accompagna gli ospiti tra momenti di relax, connessione e scoperta, attraversando il Four Seasons e l’intera comunità di Triple Bay. In occasione della sua apertura, il resort propone una serie di pacchetti soggiorno che includono tariffe introduttive, crediti da utilizzare all’interno della struttura ed esclusivi programmi e servizi dedicati al benessere.