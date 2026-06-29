A Forte dei Marmi il pranzo in spiaggia sotto l'ombrellone è ancora un rito

A Forte dei Marmi (Lu) ci sono luoghi che raccontano il territorio senza bisogno di inseguire le mode. Tra questi c'è il Bagno Assunta, storico stabilimento della zona di Roma Imperiale, oggi parte della Collezione Em della famiglia Maestrelli. Qui il pranzo continua a rappresentare uno dei momenti centrali della giornata, vissuto con i ritmi lenti della stagione estiva tra spiaggia, pineta e mare.

Bagno Assunta è uno storico stabilimento balneare di Forte dei Marmi

Bagno Assunta è uno storico stabilimento balneare di Forte dei Marmi

Una cucina che guarda alla tradizione della costa toscana

L'identità gastronomica del Bagno Assunta resta saldamente legata ai sapori della Versilia. Il menu valorizza la cucina di mare con preparazioni essenziali, costruite intorno alla qualità della materia prima e a ricette che appartengono alla tradizione della costa toscana.

Il Bagno Assunta punta sulla cucina di mare

Il Bagno Assunta punta sulla cucina di mare

Tra i piatti trovano spazio gli spaghetti alle arselle, i tagliolini con vongole veraci e bottarga, il fritto misto di calamari, gamberi e verdure di stagione e il filetto di spigola all'isolana. Proposte che privilegiano ingredienti riconoscibili e lavorazioni misurate, in linea con un modo di cucinare che lascia parlare il prodotto.

Piatti leggeri per chi resta sotto l'ombrellone

Accanto alle specialità di mare non mancano le preparazioni pensate per un pranzo veloce durante la giornata in spiaggia. Caprese con mozzarella di bufala, prosciutto e melone, burrata con acciughe del Cantabrico e pomodorini rappresentano alcune delle alternative dedicate a chi preferisce un pasto leggero senza allontanarsi dalla propria postazione sul litorale.

Bagno Assunta: il pranzo diventa parte integrante della permanenza in spiaggia

Bagno Assunta: il pranzo diventa parte integrante della permanenza in spiaggia

Una proposta che riflette un'abitudine consolidata nelle estati versiliesi, dove il pranzo diventa parte integrante della permanenza in spiaggia e accompagna le ore più calde della giornata.

Cocktail ispirati ai profumi della Versilia

L'offerta si completa con una carta dedicata ai cocktail, costruita intorno agli aromi del territorio. Tra le proposte figurano il Forte 1926, preparato con Vermentino, limone e basilico, La Pineta, a base di gin mediterraneo, cetriolo e lime, e il Bellini delle Apuane, che richiama il paesaggio montano alle spalle della costa. L'idea è quella di accompagnare il pranzo con bevande fresche e poco strutturate, in sintonia con una cucina che punta sull'equilibrio piuttosto che sulla ricerca di effetti scenografici.

Un luogo che racconta l'estate di Forte dei Marmi

Più che una semplice proposta gastronomica, il Bagno Assunta continua a rappresentare uno dei luoghi simbolo della Forte dei Marmi balneare. Qui il pranzo diventa parte dell'esperienza di vacanza, tra una passeggiata sul bagnasciuga, un calice di Vermentino e il tempo che scorre senza fretta, secondo un modello di ospitalità che da decenni caratterizza la località versiliese.