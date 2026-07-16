Eataly Ostiense porta in tavola "La via lenta dell'estate" tra stagionalità e cucina romana

Le giornate estive invitano a rallentare i ritmi e a riscoprire il piacere di gustare cibi freschi e, da Pizza & Cucina di Eataly Ostiense, gli chef hanno predisposto un menu che esalta i prodotti più amati nella stagione più calda. Ed è proprio con il claim "La via lenta dell'estate" che questo emporio del gusto invita a provare la nuova offerta che punta all'essenza di ogni ingrediente stagionale e a prezzi decisamente pop. Soprattutto rende omaggio alla tradizione e alla ricchezza gastronomica romana. Ogni piatto nasce da ingredienti freschi e accuratamente selezionati e il rispetto delle ricette, il sapore e l'attenzione ai dettagli rappresentano gli elementi distintivi dell'esperienza.Inoltre la sinergia unica tra mercato e ristorazione - nota distintiva del format - consente anche di portare a casa molto di quanto si è apprezzato a tavola, con la garanzia di una filiera corta e trasparente.

Roma, da Eataly Ostiense un'estate all'insegna della cucina stagionale

La Caprese cambia volto con cinque varietà di pomodoro

Il menu estivo comincia con la reinterpretazione di un grande classico, il più amato nella sua semplicità: la Caprese, mozzarella di bufala, pomodoro e basilico. Ma qui, pur mantenendo la composizione e l'equilibrio tra i tre protagonisti, diventa tutt'altro: un sorprendente viaggio visivo e sensoriale tra i colori e il gusto di ben 5 qualità di pomodoro: cuore di bue, sembra il più amato dai romani, il ramato, lo zebrato e due datterino: rosso e giallo. Sono serviti affettati e disposti insieme con le loro differenti dolcezza e consistenze in modo apparentemente casuale, sorprendenti per colore e aromaticità e capaci di raccontare tutta la ricchezza della biodiversità italiana.

La Caprese ai 5 pomodori

Sopra troneggia una mozzarella di bufala da 250 grammi o, se da condividere, da 500, lucida e stillante latte perchè appena fatta, appena un piano più su dello store, dai casari del Caseificio Bufaly che ogni mattina lavorano a mano il latte modellando mozzarelle, trecce e treccioni, nodini e bocconcini, anche affumicati con il fumo di paglia, come da tradizione.

Dalla pasta ai dolci la tradizione incontra la creatività

Come antipasto vengono proposte giardiniere, olive Bella di Cerignola e sottoli, come i carciofi di Agnoni col gambo, pronti e confezionati in barattoli di vetro anche da portare a casa. Anche i primi piatti di pasta, tanto amati anche d'estate, si distinguono per gusto e leggerezza, come il Tonnarello fresco semola e acqua con burro, acciuga e fiori di zucca (15 euro) e la Fregola allo scoglio con pomodorini, cozze e totani (18). Ma se si ha voglia di una carbonara o di una cacio e pepe basta chiedere.Tra i secondi, tra le novità di Eataly Ostiense, c'è e la cotoletta "alla milanese", ma di tonno (18 euro). Ha una panatura croccante fatta con grissini pestati che contrasta con la consistenza morbida del pesce. Per gli amanti della carne, ecco le tagliate di pollo (18) e di Fassona piemontese (24), servite ben guarnite.

Pizza ai gamberi, verdure e stracciatella Tonnarello fresco semola e acqua con burro, acciuga e fiori di zucca Fregola allo scoglio con pomodorini, cozze e totani ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Pizza ai gamberi, verdure e stracciatella Tonnarello fresco semola e acqua con burro, acciuga e fiori di zucca Fregola allo scoglio con pomodorini, cozze e totani

Non manca l'amatissima pizza, tra cui quella con gamberi, verdure e stracciatella, la "regina" del momento, che nelle richieste supera le classiche Nerano, la Piccante e la Fiori burrata e alici. Ben lievitate, da farine selezionale come la Senatore Cappelli o da grani antichi sono scrocchiarelle alla romana e sempre stese al mattarello (15 euro). A completare, i crostini e focacce farcite. Appagante l'offerta di dolci, oltre all'immancabile Tiramisu, il pastry chef amalfitano ha creato per Eataly un gelato al fior di latte con scaglie di sale dolce, olio extravergine d’oliva e profumato al basilico fresco. Altri pasticceri di fama hanno creato dolci per le altre sedi del brand, con un occhio alle tendenze locali.

Contenuta ma interessante la carta dei vini

Contenuta ma competente la carta dei vini, in prevalenza bianchi e spumanti. C'è anche la mezza bottiglia, oltre alle referenze in calice, e la possibilità di scegliere una bottiglia dall'enoteca a prezzo di scaffale senza pagare il diritto di tappo. Assortimento di vini e birre anche no alcol e drink vari sono a base di frutta e di agrumi siciliani come il Limone Verdello e il Mandarino Tardivo di Ciaculli.

Un menu che cambia con i territori

Come negli altri punti Eataly (Torino, Monticello d’Alba, Pinerolo, Milano,Genova, Trieste, Piacenza, Bologna e Firenze) gli chef hanno sviluppato i loro menu in base alle specialità tradizionali e territoriali e sembra che sia una scelta molto apprezzata da una clientela anche sorprendentemente giovane. In Piemonte ad esempio i ravioli al plin sono tra i piatti più richiesti così come il lampredotto a Firenze. Il legame è anche sulle pizze, come a Trieste quelle col pesce o con i prodotti del Carso o a Torino la pizza con peperoni e salsiccia di Bra.