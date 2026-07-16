Nel nuovo appuntamento con L'Arte dell'Aperitivo, la rubrica di Italia a Tavola che racconta i locali dove il vino al calice dialoga con abbinamenti originali e capaci di valorizzare prodotti e ricette del territorio, ci troviamo a Torino per la rivisitazione di un celebre piatto dello chef Marco Sacco.

La vista su Torino dal Piano 35 Lounge Bar, cornice per un aperitivo d'alta quota

Un viaggio sensoriale al 37esimo piano del grattacielo Intesa San Paolo

L'esperienza inizia non appena le porte dell'ascensore si aprono al 35esimo piano del grattacielo Intesa San Paolo, svelando una vista dove la città di Torino si mostra al meglio, incorniciata tra le Alpi, la collina e la Mole Antonelliana. È in questo contesto che si trova il Piano 35 Lounge Bar, uno spazio dove il bartender Fabio Moruzzi accoglie gli ospiti dietro al banco per guidarli in un viaggio sensoriale inedito. Qui, la proposta di pairing supera i confini tradizionali dell'aperitivo, unendo la maestria della miscelazione d'alta quota all'estro della grande cucina piemontese.

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Il Lingotto del Lago di Mergozzo: l'abbinamento perfetto di Fabio Moruzzi

Il fulcro di questa esperienza è la rivisitazione di un celebre piatto dello chef Marco Sacco, ovvero l'iconico lingotto del lago di Mergozzo, nato nel celebre ristorante Piccolo Lago, qui proposto in chiave cocktail bar per accompagnare al meglio un calice d'eccellenza. La preparazione è un piccolo capolavoro di equilibrio gastronomico. La base è un fragrante pan brioche creato dal panificio Grano di Santena, sul quale viene adagiato un velo di burro d'alpeggio e della pregiata trota affumicata in legno di faggio per 24 ore.

L’elegante atmosfera d’alta quota del Piano 35 lounge bar a Torino

A completare il boccone, una nota acida e fruttata data dal gel di lampone e da un po' di polvere di aceto. Tra la morbidezza del pan brioche, la persistenza della trota affumicata al faggio e la freschezza del lampone, il risultato è sorprendente: con questo abbinamento, si può proprio dire che il lago di Mergozzo è arrivato a Torino.

Il perfetto abbinamento tra il finger food d'autore e l'Alta Langa "Cinquecento" di Vite Colte

La partnership con Alta Langa "Cinquecento" di Vite Colte