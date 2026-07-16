ARTE APERITIVO
Il Lingotto di Mergozzo di Marco Sacco diventa aperitivo al Piano 35 di Torino
Al Piano 35 Lounge Bar di Torino il bartender Fabio Moruzzi propone una raffinata rivisitazione in chiave cocktail bar del celebre "lingotto del lago di Mergozzo" dello chef Marco Sacco
Nel nuovo appuntamento con L'Arte dell'Aperitivo, la rubrica di Italia a Tavola che racconta i locali dove il vino al calice dialoga con abbinamenti originali e capaci di valorizzare prodotti e ricette del territorio, ci troviamo a Torino per la rivisitazione di un celebre piatto dello chef Marco Sacco.
Un viaggio sensoriale al 37esimo piano del grattacielo Intesa San Paolo
L'esperienza inizia non appena le porte dell'ascensore si aprono al 35esimo piano del grattacielo Intesa San Paolo, svelando una vista dove la città di Torino si mostra al meglio, incorniciata tra le Alpi, la collina e la Mole Antonelliana. È in questo contesto che si trova il Piano 35 Lounge Bar, uno spazio dove il bartender Fabio Moruzzi accoglie gli ospiti dietro al banco per guidarli in un viaggio sensoriale inedito. Qui, la proposta di pairing supera i confini tradizionali dell'aperitivo, unendo la maestria della miscelazione d'alta quota all'estro della grande cucina piemontese.
Il Lingotto del Lago di Mergozzo: l'abbinamento perfetto di Fabio Moruzzi
Il fulcro di questa esperienza è la rivisitazione di un celebre piatto dello chef Marco Sacco, ovvero l'iconico lingotto del lago di Mergozzo, nato nel celebre ristorante Piccolo Lago, qui proposto in chiave cocktail bar per accompagnare al meglio un calice d'eccellenza. La preparazione è un piccolo capolavoro di equilibrio gastronomico. La base è un fragrante pan brioche creato dal panificio Grano di Santena, sul quale viene adagiato un velo di burro d'alpeggio e della pregiata trota affumicata in legno di faggio per 24 ore.
A completare il boccone, una nota acida e fruttata data dal gel di lampone e da un po' di polvere di aceto. Tra la morbidezza del pan brioche, la persistenza della trota affumicata al faggio e la freschezza del lampone, il risultato è sorprendente: con questo abbinamento, si può proprio dire che il lago di Mergozzo è arrivato a Torino.
La partnership con Alta Langa "Cinquecento" di Vite Colte
Un simile gioiello gastronomico non poteva che richiedere un abbinamento all'altezza. Questa speciale serie di incontri e di racconti dedicati all'evoluzione dell'aperitivo italiano è realizzata in collaborazione con Alta Langa "Cinquecento" di Vite Colte, un metodo classico di straordinaria struttura e finezza, capace di esaltare le note affumicate e grasse della trota in un gioco di contrasti perfetto.
Un sodalizio d'eccezione che celebra l'eccellenza del territorio piemontese