Il ristorante Contrada di Castel Monastero a Castelnuovo Berardenga (Si), antico monastero medievale oggi un raffinato resort 5 stelle, di proprietà della Famiglia Marcegaglia dal 2009, ha confermato anche quest’anno la prestigiosa Stella Michelin. «Confermare la Stella Michelin per il 2026 è una grande emozione e un nuovo traguardo che condivido con tutto il team del ristorante Contrada - dichiara lo Chef Davide Canella - questo riconoscimento ci incoraggia a continuare il nostro percorso di ricerca e innovazione, sempre nel massimo rispetto delle radici della cucina toscana. Ogni piatto che creiamo è un omaggio al territorio e una sfida a rinnovare la tradizione con ingredienti autentici e tecniche moderne».

L'ingresso della Contrada a Castel Monastero

Contrada a Castel Monastero: la cucina dello chef Davide Canella nel cuore del Chianti

Situato nel cuore del borgo medievale di Castel Monastero, Contrada rappresenta un’esperienza culinaria unica, immersa nella tradizione e nella bellezza del Chianti. La filosofia dello Chef Davide Canella si basa su una profonda connessione con il territorio e una costante ricerca di qualità e innovazione. Originario della Toscana, lo Chef porta nei suoi piatti non solo le radici della tradizione regionale, ma anche influenze internazionali, grazie a una carriera arricchita da esperienze in tutto il mondo.

Chef Davide Canella

«Ogni piatto è un viaggio nei sapori e nei profumi della nostra terra, reinterpretati con eleganza e rispetto - prosegue lo chef Canella - lavoriamo con passione e qualche tocco di innovazione ingredienti semplici, locali e stagionali, al fine di creare menù degustazione freschi e curati nei dettagli, capaci di raccontare il territorio con un tocco di eleganza».

Chef Experience 8 portate: il menu degustazione che racconta il territorio

Prova ne è il menu degustazione ‘Chef Experience 8 portate’ che si apre con il Benvenuto dello Chef Amuse-Bouche e prosegue con: Kimchi, zolfini, alloro, miso; Ombrina, bouillabaisse, limone, cerfoglio; Ravioli di anguilla affumicata, scarola e prugne, jus di vitello, uva di mare e garum; Spaghetti freschi, barbabietola, gorgonzola, schiso; Ricciola, radicchio, nocciola; Pecora, bernese, bietola, lampone; Carota, caramello, arancia, yuzu, creazioni in cui l’equilibrio tra innovazione e tradizione diventa una vera e propria arte.

Spaghetti freschi, barbabietola, gorgonzola, shiso Ricciola, radicchio, nocciola Ravioli di anguilla affumicata, scarola e prugne, jus di vitello, uva di mare e garum Ombrina, bouillabaisse, limone, cerfoglio ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Spaghetti freschi, barbabietola, gorgonzola, shiso Ricciola, radicchio, nocciola Ravioli di anguilla affumicata, scarola e prugne, jus di vitello, uva di mare e garum Ombrina, bouillabaisse, limone, cerfoglio

La carta dei vini firmata Manuela Lucarini