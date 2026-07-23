Guardare avanti, innovare, metterci sempre passione e ricerca, come ha dimostrato Salvatore “Sasà” Martucci accogliendo gli ospiti per la serata-evento “Due visioni. Una terra”, cena a quattro mani che a metà luglio ha visto protagonisti il manager-pizzaiolo e Rosanna Marziale da Sasà Martucci Milano, appuntamento che ha inaugurato Pizza Week Milano Edition 2026 (nella quale c'è appena stata la premiazione di 50 Top Pizza Italia, dove lui ha ottenuto il 9° posto, il fratello Francesco il 2°).

Salvatore "Sasà" Martucci

Le idee e le visioni innovative non mancano allo chef casertano, che propone ora Genesi, il nuovo percorso degustazione che racconta la nascita della materia e il gesto dell’uomo che la trasforma. Un’esperienza costruita come un viaggio tra gli elementi naturali e il lavoro dell’uomo, in cui impasti, fermentazioni, consistenze e cotture diventano un linguaggio attraverso cui raccontare la trasformazione della materia.

L’idea giusta guida gli impasti

Tutto parte da un’idea: prima del gusto esistono gli elementi. Aria, acqua, terra e fuoco sono forze naturali, è l’uomo a riconoscerle, lavorarle e trasformarle attraverso la propria manualità: la mano che impasta, il tempo che fermenta, il fuoco che cuoce, la tecnica che accompagna e la memoria che dà senso al sapore. Con Genesi, Martucci interpreta la pizza e la panificazione come luoghi di trasformazione. Ogni portata è legata a un elemento e rappresenta una fase del processo creativo.

Aria, La montanara che respira: Montanara areata ripiena di baccalà mantecato e fior di latte, con polvere di peperone crusco e aria di prezzemolo

L’aria diventa leggerezza ed espansione attraverso una montanara areata ripiena di baccalà mantecato e fior di latte. L’acqua entra nella struttura dell’impasto con una focaccia ad alta idratazione accompagnata da elementi marini. La terra si racconta attraverso semi, funghi, tuberi e tartufo, in una portata più profonda e materica. Il fuoco chiude il ciclo della trasformazione attraverso forno, brace e affumicatura, lavorando carciofi, provola e manzo affumicato. Il dessert riporta il racconto all’uomo e alla memoria: un cannoncino di pizza con ricotta di bufala dolce, mela annurca, cannella e cioccolato fondente.

Le nuove proposte

Il percorso si apre con una sfera di caprese, pensata come origine simbolica della materia: una struttura croccante di burro di cacao che racchiude un liquido di mozzarella e pomodoro. Quando si rompe, libera il “liquido primordiale”, origine simbolica della materia e della vita. Pomodoro e mozzarella vengono reinterpretati attraverso consistenze liquide e cremose, trasformando la classica caprese in una creazione contemporanea.

Sfera di caprese - Pomodoro e mozzarella

Aria, la montanara che respira areata di baccalà mantecato e fior di latte, con polvere di peperone crusco e aria di prezzemolo. L’aria rappresenta la capacità della materia di espandersi e perdere peso. La montanara abbandona la propria struttura più consueta per diventare leggera, quasi impalpabile, mentre spume e polveri amplificano la sensazione di sospensione.

Acqua, Il flusso: Focaccia ad alta idratazione con ceviche di branzino, crème frâiche di bufala, salicornia, alghe, ikura e acqua di mare

Acqua, Focaccia ad alta idratazione con ceviche di branzino, crème fraîche di bufala, salicornia, alghe, ikura e acqua di mare. L’acqua è principio di vita e movimento. Entra nell’impasto, ne determina struttura e leggerezza e si manifesta nel piatto attraverso elementi marini che raccontano fluidità, sapidità e connessione.

Chi è "Sasà" Martucci Classe 1983, Salvatore Martucci è un pizzaiolo orgogliosamente casertano, ama la sua terra d’origine e con il suo lavoro cerca di dare visibilità all’enorme potenziale enogastronomico del territorio. Il suo percorso di formazione è stato lungo e complesso, ma con tenacia, passione e dedizione è riuscito ad aprire la sua pizzeria ottenendo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Se la base di partenza è la pizzeria “I Masanielli” a Caserta, il punto di arrivo (ma non è detto) è la pizzeria “Sasà Martucci” a Milano in via Gessi 12. Questi i riconoscimenti ottenuti finora: Pizzaiolo dell’anno 2023 50 Top Pizza - Italia; Gran Maestro dell’impasto 2023 - Gambero Rosso; Pizzeria 2° posto - Gambero Rosso 2025; Pizzeria 11° posto - 50 Top Pizza 2025 - Italia; Pizzeria 30° posto - 50 Top Pizza 2025 Mondo; Miglior Servizio di Sala 2021 50 Top Pizza; Premio Sostenibilità Ambientale 2022 50 Top Pizza.

Chi è "Sasà" Martucci Classe 1983, Salvatore Martucci è un pizzaiolo orgogliosamente casertano, ama la sua terra d’origine e con il suo lavoro cerca di dare visibilità all’enorme potenziale enogastronomico del territorio. Il suo percorso di formazione è stato lungo e complesso, ma con tenacia, passione e dedizione è riuscito ad aprire la sua pizzeria ottenendo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Se la base di partenza è la pizzeria “I Masanielli” a Caserta, il punto di arrivo (ma non è detto) è la pizzeria “Sasà Martucci” a Milano in via Gessi 12. Questi i riconoscimenti ottenuti finora: Pizzaiolo dell’anno 2023 50 Top Pizza - Italia; Gran Maestro dell’impasto 2023 - Gambero Rosso; Pizzeria 2° posto - Gambero Rosso 2025; Pizzeria 11° posto - 50 Top Pizza 2025 - Italia; Pizzeria 30° posto - 50 Top Pizza 2025 Mondo; Miglior Servizio di Sala 2021 50 Top Pizza; Premio Sostenibilità Ambientale 2022 50 Top Pizza.

La materia prende forma: terra, fuoco e memoria nell’ultimo atto di Genesi

Terra, padellino ai semi, duxelles, funghi cardoncelli trifolati, cipolla rossa al finocchietto selvatico, spuma di patate e tartufo. La terra è radice e nutrimento. Funghi, semi, tuberi e tartufo richiamano ciò che cresce lentamente sotto la superficie. È la portata più materica del percorso, costruita su profondità, consistenza e memoria vegetale.

Terra, La radice:Padellino ai semi, duxelles, funghi cardoncelli trifolati, cipolla rossa al finocchietto selvatico, spuma di patate e tartufo

Fuoco, Pizza al forno con carciofi in tre consistenze, provola, carpaccio di manzo affumicato e polvere di olio alla brace. Il fuoco è l’elemento che modifica la materia. Forno, brace e affumicatura cambiano consistenze e sapori, dando profondità agli ingredienti e raccontando il rapporto primordiale tra l’uomo e il calore.

Fuoco, Pizza al forno con carciofi in tre consistenze, provola, carpaccio di manzo affumicato e polvere di olio alla brace