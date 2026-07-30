Il Dolomiti Spa Hotel Fanes di San Cassiano, nel cuore dell'Alta Badia, apre una nuova fase della propria proposta gastronomica con l'arrivo del nuovo executive chef Damiano Scaglioni. Originario di Mantova, Scaglioni porta con sé un percorso professionale costruito tra alcune delle più importanti realtà della ristorazione internazionale e una conoscenza approfondita della cucina altoatesina, maturata negli ultimi undici anni. Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nella crescita dell'offerta culinaria dell'hotel, sempre più orientata alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Alex Filz Lo chef Damiano Scaglioni, nuovo executive chef del Dolomiti Spa Hotel Fanes a San Cassiano

Un percorso internazionale tra Gordon Ramsay e l'Alto Adige

Le radici contadine hanno accompagnato Damiano Scaglioni sin dagli inizi, trasmettendo una naturale attenzione verso il valore degli ingredienti e della cultura gastronomica. Dopo le prime esperienze tra Mantova, Verona e una parentesi professionale in Francia, lo chef si trasferisce nel Regno Unito, dove trascorre cinque anni nelle cucine del prestigioso ristorante Petrus di Gordon Ramsay, affinando metodo, precisione e disciplina.

Il percorso prosegue poi in Asia e Australia, esperienze che ampliano la sua visione culinaria attraverso nuove tecniche e contaminazioni culturali. L'approdo in Alto Adige segna una fase determinante della carriera: qui collabora con alcuni dei più autorevoli chef del territorio, approfondendo la conoscenza della cucina sudtirolese e delle materie prime locali.

La cucina del Dolomiti Spa Hotel Fanes valorizza i prodotti dell'Alta Badia

L'identità gastronomica proposta da Damiano Scaglioni si fonda sull'utilizzo di ingredienti locali, prodotti stagionali e lavorazioni contemporanee che rispettano la materia prima senza alterarne l'autenticità. Le esperienze maturate all'estero emergono negli abbinamenti e nelle tecniche, mentre il territorio dell'Alta Badia rimane il punto di partenza di ogni creazione.

La sala ristorante del Dolomiti Spa Hotel Fanes, dove la tradizione alpina incontra il comfort contemporaneo

«L'Alta Badia è una terra straordinaria, che è stata capace di custodire e tramandare il proprio sapere e le proprie tradizioni, pur restando negli anni sempre al passo con i tempi. Qui è ancora possibile trovare prodotti autentici e materie prime di nicchia, come alcune erbe spontanee della valle che utilizziamo nelle nostre ricette estive» spiega Scaglioni. Tra gli ingredienti maggiormente valorizzati figurano i prodotti caseari, provenienti direttamente dal maso della famiglia Crazzolara, elemento distintivo della filiera corta adottata dal Dolomiti Spa Hotel Fanes.

Chi è Damiano Scaglioni Mantovano di nascita, cresce in una famiglia legata alla tradizione contadina, contesto da cui eredita il profondo rispetto per la materia prima e la cultura del cibo. Dopo le prime esperienze tra Mantova, Verona e la Francia, si trasferisce nel Regno Unito, dove lavora per cinque anni da Petrus di Gordon Ramsay, consolidando rigore, disciplina e precisione tecnica. Il suo itinerario professionale prosegue poi tra le culture gastronomiche di Asia e Australia. Da oltre un decennio affianca alcuni dei più autorevoli interpreti della cucina sudtirolese, approfondendo la conoscenza delle erbe spontanee e delle filiere locali dell'Alta Badia. Definisce la sua proposta "onesta e cosmopolita": un incontro equilibrato tra l'autenticità dei prodotti alpini, una forte attenzione alla sostenibilità (con l'obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi) e contaminazioni tecniche d'oltreoceano.

Chi è Damiano Scaglioni Mantovano di nascita, cresce in una famiglia legata alla tradizione contadina, contesto da cui eredita il profondo rispetto per la materia prima e la cultura del cibo. Dopo le prime esperienze tra Mantova, Verona e la Francia, si trasferisce nel Regno Unito, dove lavora per cinque anni da Petrus di Gordon Ramsay, consolidando rigore, disciplina e precisione tecnica. Il suo itinerario professionale prosegue poi tra le culture gastronomiche di Asia e Australia. Da oltre un decennio affianca alcuni dei più autorevoli interpreti della cucina sudtirolese, approfondendo la conoscenza delle erbe spontanee e delle filiere locali dell'Alta Badia. Definisce la sua proposta "onesta e cosmopolita": un incontro equilibrato tra l'autenticità dei prodotti alpini, una forte attenzione alla sostenibilità (con l'obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi) e contaminazioni tecniche d'oltreoceano.

Una filosofia gastronomica attenta alla sostenibilità e alle proteine

Grande conoscitore delle carni e della selvaggina, Damiano Scaglioni dedica particolare attenzione all'utilizzo completo delle materie prime, limitando gli sprechi e valorizzando ogni parte dell'ingrediente. Emblematica è la bavetta di manzo marinata alla salsa di soia, piatto nato casualmente durante una preparazione e diventato nel tempo una delle sue ricette simbolo.

Alex Filz Entrecôte di manzo dell’Alto Adige con vegetali dell’orto e purè di carote selvatiche, una delle creazioni firmate da Damiano Scaglioni

La marinatura sfrutta gli enzimi della salsa di soia per rendere la carne particolarmente morbida, mentre il topinambur viene utilizzato in tre diverse consistenze: arrostito come contorno, trasformato in chips croccanti e lavorato in crema attraverso il recupero delle bucce. «Quando immagino un piatto penso prima di tutto a qualcosa che possa soddisfare la maggior parte degli ospiti, ma che sia anche sostenibile nella reperibilità degli ingredienti e nella sua esecuzione. Voglio proporre una cucina vera, fatta con testa e cuore.» L'obiettivo resta quello di proporre un'offerta gastronomica capace di coniugare qualità, equilibrio e attenzione verso la sostenibilità.

Il piatto signature dell'estate: salmerino con acetosella, lampone e cioccolato bianco

Tra le proposte più rappresentative del menu estivo emerge il salmerino con acetosella, lampone e cioccolato bianco, piatto che sintetizza il percorso professionale dello chef. Il delicato sapore del salmerino incontra la freschezza dell'acetosella, erba spontanea tipica delle valli attorno a San Cassiano, la nota acidula del lampone e la morbidezza del cioccolato bianco, dando vita a un equilibrio di sapori che racconta il dialogo tra territorio e influenze internazionali. Una proposta che interpreta la cucina delle Dolomiti attraverso ingredienti locali, stagionalità e tecniche apprese durante le esperienze professionali nei diversi continenti.

Alex Filz Il piatto signature dell'estate: salmerino con acetosella, lampone e cioccolato bianco firmato dallo chef Damiano Scaglioni

L'accoglienza del Dolomiti Spa Hotel Fanes

L'arrivo di Damiano Scaglioni rappresenta un tassello importante nella visione gastronomica del Dolomiti Spa Hotel Fanes, che continua a investire sulla qualità dell'esperienza culinaria proposta agli ospiti. «Siamo felici di accogliere Damiano Scaglioni alla guida della nostra brigata di cucina. La sua esperienza internazionale, unita alla profonda conoscenza della cultura gastronomica altoatesina si sposa perfettamente con la nostra idea di ospitalità, dove cucina e benessere dialogano in modo armonico per offrire agli ospiti un’esperienza completa, radicata nel territorio ma con uno sguardo contemporaneo» racconta Reinhold Crazzolara, proprietario dell'hotel Fanes.

Dolomiti Spa Hotel Fanes a San Cassiano, immerso nel panorama delle Dolomiti dell'Alta Badia