Da antico maso ad albergo 5 stelle: come è cambiato il Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Incastonato nel cuore delle Dolomiti dell'Alta Badia, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano (Bz) rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e modernità. Da antico maso del XVI secolo a lussuoso resort a 5 stelle, la struttura ha vissuto un'evoluzione architettonica straordinaria, diventando un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza di soggiorno unica e indimenticabile. Scopriamo insieme le tappe fondamentali di questo straordinario percorso.

La vista sulle Dolomiti del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Le origini del Dolomiti Wellness Hotel Fanes risalgono al 1560, quando era un semplice maso. Negli anni, la struttura si è evoluta, adattandosi ai cambiamenti dei tempi e alle esigenze di una clientela sempre più esigente. Negli anni '70, l'hotel è stato tra i primi in Alto Adige a offrire un'area wellness con sauna, idromassaggio e bagno turco e i primi in Alto Adige a realizzare una piscina all’aperto, anticipando così un trend che sarebbe diventato fondamentale nel settore dell'ospitalità. Dal 2012, con la realizzazione degli Chalet, l'hotel ha offerto ai suoi ospiti un'esperienza sempre più esclusiva. Nel 2017, l'inaugurazione dell'area wellness e della Sky Pool ha segnato una nuova tappa, regalando ai visitatori un'oasi di benessere con una vista mozzafiato sulle Dolomiti. Il 2018 ha visto nascere il ristorante "l Murin", un'esperienza culinaria unica all'interno della parte più antica dell'hotel. Negli anni successivi, le Suite Cocoon, con i loro materiali naturali, e la straordinaria Sauna "Elements", un'opera d'arte rotante con vista panoramica, hanno ulteriormente arricchito l'offerta dell'hotel. Dietro a questi progetti all'avanguardia c'è la firma dell'architetto Barbara Widmann, che ha saputo definire i canoni estetici del momento, creando spazi unici e raffinati.

Gli Chalet del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Dal 2012, gli Chalet del Dolomiti Wellness Hotel Fanes offrono un'esperienza di soggiorno esclusiva. Ampie e confortevoli, queste suite garantiscono privacy e indipendenza, ideali per chi cerca una vacanza all'insegna del relax e del benessere. All'interno, un'oasi di pace caratterizzata da elementi naturali e dettagli di design, crea un'atmosfera raffinata e accogliente. Tra le tante chicche, spicca lo Chalet Gran Cil, che vanta una vasca da bagno a forma di scarpa décolleté, realizzata in pregiato marmo di Lasa. Un'opera d'arte unica nel suo genere, che coniuga design contemporaneo e tradizione, donando all'ambiente un tocco di glamour inconfondibile.

L‘interno di uno Chalet del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

La spa del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Dal 2017, il cuore pulsante dell'hotel è l'area wellness, un'oasi di 5mila mq dedicata al benessere psicofisico. Qui, gli ospiti possono immergersi in un percorso sensoriale unico, tra saune finlandesi, bagno turco e piscine riscaldate. Un'esperienza ancora più esclusiva è offerta dalla piscina a sfioro adults only, lunga 25 metri, che si fonde con l'orizzonte, regalando una vista panoramica mozzafiato sulle Dolomiti dell'Alta Badia. Per un relax ancora più profondo, sono disponibili trattamenti benessere personalizzati in vasche da bagno ricavate da un unico tronco d'albero.

L‘area wellness con vasca nel tronco del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Ristorante I Murin del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Nel cuore dell'hotel, in quella che un tempo era la parte più antica e storica, nel 2018 ha aperto le porte il ristorante l Murin. Un'atmosfera calda e accogliente, caratterizzata da travi in legno a vista e pietre a faccia vista, fa da cornice a un'esperienza culinaria unica. Il nome, che in ladino significa "mulino", è un omaggio alla storia del luogo. Qui, lo chef Samuele Vegher crea piatti innovativi e gustosi, utilizzando prodotti locali di alta qualità. 'l Murin è il luogo ideale per una cena romantica o per celebrare un'occasione speciale.

La sala del ristorante I Murin del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Le Suite Coocon del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Dal 2020, le Suite Cocoon offrono alle coppie un rifugio esclusivo, dove dedicarsi al relax e all'intimità. Ampi spazi, arredi raffinati e materiali naturali come il legno di cirmolo e il marmo di Lasa creano un'atmosfera calda e accogliente, perfetta per una fuga romantica. Queste suite, pensate per gli adulti, garantiscono privacy e indipendenza, per un soggiorno all'insegna del benessere.

La suite Coocon del Dolomiti Wellness Hotel Fanes 1/3 La vista delle Suite Coocon del Dolomiti Wellness Hotel Fanes 2/3 Suite Cocoon del Dolomiti Wellness Hotel Fanes 3/3

La Sauna Elements del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Un'esperienza unica nel suo genere: la Sauna Elements, inaugurata nel 2022, è un viaggio sensoriale tra i cinque elementi della natura. Sospesa a 9 metri d'altezza e con una vista panoramica mozzafiato sulle Dolomiti, questa sauna cilindrica rotante è un'opera d'arte architettonica che ha conquistato il premio DNA Paris Design Award 2023. Progettata dall'architetto Barbara Widmann, la Sauna Elements è un invito a ritrovare l'equilibrio psicofisico, immersi in un'atmosfera suggestiva e avvolgente.

Sauna Elements girevole del Dolomiti Wellness Hotel Fanes 1/3 L'interno della Sauna Elements del Dolomiti Wellness Hotel Fanes 2/3 La Sauna Elements inaugurata nel 2022 del Dolomiti Wellness Hotel Fanes 3/3

Sotto la guida attenta dei fratelli Crazzolara, Reinhold e Ingrid, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes ha vissuto negli anni una continua evoluzione. Dai primi interventi di ristrutturazione, che hanno riguardato la reception, il miniclub e la sala ristorante, fino alla recente creazione delle Suite e Family Suite, l'hotel è diventato un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza di soggiorno esclusiva. La passione per l'ospitalità e la volontà di offrire il meglio ai propri ospiti sono i valori che guidano la famiglia Crazzolara nella realizzazione di un sogno: regalare emozioni uniche e indimenticabili.

Dolomiti Wellness Hotel Fanes

via Pecei 19 - 39036 San Cassiano (Bz)

Tel 39 0471 849470