In Grecia c'è un'isola che resiste al turismo di massa tra spiagge senza vento e cucina a km0

L’isola della farfalla, la chiamano, per via della sua forma particolare, l’isola amata dai venti, direi io… Astypalea presenta, infatti, la caratteristica di mantenere calme le acque delle sue spiagge e di non essere disturbata dai venti del nord. Immutata nel tempo e, soprattutto, lontana dal turismo di massa, riesce a conservare ciò che altre isole hanno «perso» per sempre: un’autentica opportunità di fuga!

Una miscela di Dodecaneso e Cicladi

Trovandosi sull’isola più occidentale del Dodecaneso si godono immagini di paesaggi cicladici, e non c’è motivo di stupirsi: Astypalea (o Astypalia o Astropalia o Ichthoesa) unisce le bellezze di entrambi gli arcipelaghi, assumendo un carattere peculiare. La prima cosa che si vede arrivando sull’isola è la pittoresca e candida Chora. Bastano poche ore per capire che i contrasti la dominano. Il famosissimo castello veneziano dei Querini, risalente al XV secolo, riporta in primo piano il passato glorioso e invita a scoprirlo. È meglio visitarlo nel pomeriggio, quando il sole è già tramontato, e lasciarsi trasportare completamente in un viaggio nel passato. Le caratteristiche Xokastra - le case bianchissime aggrovigliate tra loro - danno il benvenuto ai piedi del Castello e introducono all’architettura locale, che ricorda molto quella delle Cicladi.

Astypalea vista dall‘alto: si nota la caratteristica forma a farfalla

Astypalea vista dall‘alto: si nota la caratteristica forma a farfalla

Entrando nel Castello, storia e cultura si uniscono per sorprendere, con santuari straordinari e affreschi unici che catturano l'attenzione. Simbolo del luogo è la chiesa bianca e azzurra di Panagia Portaitissa, uno dei più begli edifici di culto del Dodecaneso, che regala una vista mozzafiato sull'isola. All'interno del castello si trovano anche la Panagia tou Kastrou (1853) e Agios Georgios (1790). Da visitare il Museo Archeologico, che custodisce una collezione di tipo diacronico e comprende reperti che coprono un arco temporale che va dall’epoca preistorica al Medioevo. Si possono ammirare gioielli dell’età delle origini, utensili in pietra rinvenuti in tombe di epoca micenea, altari funerari, vasi in terracotta ritrovati nelle necropoli, capitelli di basiliche paleocristiane, e anche uno stemma marmoreo della famiglia Querini, proveniente dal castello veneziano.

Il Castello di Astypalea

Il Castello di Astypalea

Astypalea e la sua Identità gastronomica unica

Astypalea è legata al buon cibo, che fa parte del suo patrimonio. Ogni giorno è una celebrazione di sapori tradizionali e prodotti locali unici che sono stati trasmessi nella cucina contemporanea dell'Egeo di generazione in generazione fin dal Neolitico, con tutti i loro segreti. Astypalea oggi è un luogo di tradizioni, cura e identificazione tra persone e territorio. Piatti hand made a km0, colazione alla greca di altri tempi, l’isola ha saputo creare un modello autentico, valorizzando il suo territorio attraverso la cucina, e le donne svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo turistico alternativo. Astypalea è rinomata per l’allevamento principalmente di ovini e per la sua produzione casearia, con formaggi come il chlortyri, l’anthotyro e il ladotyri che danno un’impronta distintiva alla cucina locale. Famosi sono anche il miele di timo, di eccellente qualità, e il pasteli, dolce tipico con miele e sesamo, immancabile in occasione di matrimoni e battesimi.

greekgastronomyguide.gr Alcuni dei formaggi di Astypalea

Alcuni dei formaggi di Astypalea

Uno dei prodotti più noti è la pasta fatta a mano, lasagne e maccheroni (tagliatelle), a seguire le lampropitites (piccole torte salate con erba fresca e zafora), i xerotigana (involtini di pasta fritti con sciroppo di miele), i kitrinokouloura (ciambelle impastate con zafferano) e i pougia con kopanisti, farciti con miele di timo. Altre specialità sono il capretto ripieno di riso e fegatini aromatizzati con molte spezie, cotto lentamente al forno e protagonista di ogni festa, i dolmadaki con foglie di vite, i fiori di zucca, le polpettine, i randista (lenticchie con pezzetti di pasta), le polpette di polpo e la kakavia, la zuppa preparata con l’abbondante pesce e i frutti di mare dell’isola. La cucina di Astypalea è dunque famosa per diversi prodotti ma soprattutto per i formaggi. I più conosciuti sono il chloro, formaggio fresco, il ladotyri, l’anthotyro, la chlori e la kopanisti. Il formaggio fresco si conserva per pochi giorni. Successivamente viene salato e lasciato essiccare fino a quando non si indurisce. Una volta raggiunta la consistenza ottimale, viene immerso nell’olio per ottenere il ladotyri, da consumarsi sia come formaggio da tavola che come saganaki (fritto). Con il siero di latte avanzato dalle preparazioni di cui sopra si ottiene la chlori, ovvero la mizithra, che diviene ripieno in varie torte salate ed entra negli ingredienti dei lazania (ricetta locale). Quando la chlori viene salata e stagionata, diventa anthotyro.

Una delle attività principali ad Astypalea è l'allevamento ovino

Una delle attività principali ad Astypalea è l'allevamento ovino

Dai componenti utilizzati per la produzione del formaggio si ricava anche il burro locale, nonché il sygathouro (o faiá glína), sorta di grasso scuro utilizzato principalmente per friggere le uova. Inoltre, la xyalina, che è una varietà tradizionale di yogurt di Astypalea. La cucina di Astypalea è rinomata per i sapori che mescolano il salato e il dolce. Questo è il motivo per cui il miele di timo, particolarmente aromatico, viene utilizzato in molte ricette salate, tra cui le famose pougia, ovvero tortine di formaggio con anche mizithra e anthotyro. I randista o arandista sono le lenticchie che tutti conosciamo, con l’aggiunta caratteristica di pezzetti di pasta. Altri piatti tradizionali sono i dolmadi con foglie di vite e carne di manzo macinata , gli xerotigana, i fiori di zucca, le makarounes, gli arntista, le diplye triantafilla, il pasteli fatto a mano, la lampropita e altre prelibatezze ancora.

La zafora: l’ ingrediente che rende speciale la cucina di Astypalea

La zafora ricopre un ruolo di prestigio nella cucina di Astypalea. La zafora o tzafora (zafferano selvatico) è una pianta che cresce sull'isola e viene utilizzata in ricette come i kitrinokouloura, che contengono burro locale, formaggio anthotyro, latte e spezie. La storia dello zafora, ovvero zafferano o crocos, risale alla mitologia greca e al dio Ermes, il quale, mentre si allenava nel lancio del disco, colpì per sbaglio il suo amico immortale Croco, che cadde morto in un prato verdissimo. Pieno di rimorsi e dolore, Ermes si affrettò a donare l’immortalità al suo amato amico sotto forma di un bellissimo fiore viola, e adornò il suo cuore con tre fiori di un rosso intenso.

La zafora è costituita dagli stipiti dei fiori della pianta Crocus sativus, che appartiene alla famiglia delle Iridacee. I sottili pistilli rosso vivo della zafora sono chiamati "crocine" e sono proprio loro a conferire ai piatti il sapore che li contraddistingue e il colore giallo intenso. Infatti, la zafora è il più antico colorante naturale utilizzato nell’antichità per tingere i tessuti di giallo pallido, è la spezia più pregiata del pianeta e rappresenta un fedele alleato della nostra salute, poiché è uno dei migliori antiossidanti. Il crocos, o zafora, come è chiamato ad Astypalea, fiorellino viola che cresce spontaneo, viene raccolto ogni anno dagli abitanti del luogo sulle montagne dell’isola per preparare la loro koumpania, la scorta annuale della quantità necessaria a ogni famiglia.

Un tuffo nell’acque cristalline nell’Egeo

Grazie al particolare rilievo della costa, Astypalea vanta numerose insenature con spiagge piccole e grandi, sabbiose o con ciottoli fini. Molte di queste sono accessibili solo dal mare, soprattutto nella parte nord-occidentale.

A Mesa Nisi (parte orientale):

Vathi . L’insenatura ricorda un fiordo, poiché presenta solo una piccola apertura sul mare. Proprio nelle immediate vicinanze sorgono le prime case del villaggio, che formano la zona di Exo Vathi, dove si trova un piccolo porto per imbarcazioni di dimensioni ridotte. Il secondo quartiere, il Mesa Vathi, in fondo alla baia, è più rurale, con casali, orti, vigneti e campi coltivati. All’ingresso della baia permangono tracce di insediamenti risalenti all’epoca minoica. Inoltre si conservano i resti di una torre di epoca ellenistica.

. L’insenatura ricorda un fiordo, poiché presenta solo una piccola apertura sul mare. Proprio nelle immediate vicinanze sorgono le prime case del villaggio, che formano la zona di Exo Vathi, dove si trova un piccolo porto per imbarcazioni di dimensioni ridotte. Il secondo quartiere, il Mesa Vathi, in fondo alla baia, è più rurale, con casali, orti, vigneti e campi coltivati. All’ingresso della baia permangono tracce di insediamenti risalenti all’epoca minoica. Inoltre si conservano i resti di una torre di epoca ellenistica. A Steno, che collega il Mesa con l’Exo Nisi, ci sono le due spiagge sabbiose gemelle, Megalo e Mikro Steno , dove si trova un beach bar.

, dove si trova un beach bar. Maltezana . Una spiaggia sabbiosa molto frequentata con acque poco profonde, tamerici e varie strutture ricettive, quali alberghi, bar e negozi, oltre a un piccolo molo per le barche da pesca.

. Una spiaggia sabbiosa molto frequentata con acque poco profonde, tamerici e varie strutture ricettive, quali alberghi, bar e negozi, oltre a un piccolo molo per le barche da pesca. Schoinantas . Spiaggia sabbiosa a est di Maltezana, particolarmente frequentata.

. Spiaggia sabbiosa a est di Maltezana, particolarmente frequentata. Vai e Chrysi Ammos. Due splendide spiagge deserte, senza ombra e senza servizi, per cui si consiglia di organizzarsi bene prima di andarci.

Una delle spiagge di Astypalea

Una delle spiagge di Astypalea

A Exo Nisi (parte occidentale)

Vatses . Spiaggia molto frequentata in una baia chiusa con acque profonde, sabbia fine, tamerici e l’omonimo beach bar. Nelle vicinanze si trova la Grotta del Negro.

. Spiaggia molto frequentata in una baia chiusa con acque profonde, sabbia fine, tamerici e l’omonimo beach bar. Nelle vicinanze si trova la Grotta del Negro. Kaminakia . Baia a nord-ovest di Vatsa, con acque spettacolari e una taverna.

. Baia a nord-ovest di Vatsa, con acque spettacolari e una taverna. Agrilidi . Spiaggia tranquilla con ciottoli fini e tamerici, nell’omonima baia. Lì sono visibili anche i resti di un’antica fornace di calce.

. Spiaggia tranquilla con ciottoli fini e tamerici, nell’omonima baia. Lì sono visibili anche i resti di un’antica fornace di calce. Panormos . Impressionante insenatura sul versante nord-occidentale, con l’omonima grande spiaggia di ciottoli e altre due molto belle, Valani e Lantes. L’accesso avviene tramite una strada sterrata facilmente percorribile.

. Impressionante insenatura sul versante nord-occidentale, con l’omonima grande spiaggia di ciottoli e altre due molto belle, Valani e Lantes. L’accesso avviene tramite una strada sterrata facilmente percorribile. Plakes. Si trova a circa 1 km da Maltezana. Tranquilla e riservata, con ghiaia bianca e fine. È facilmente raggiungibile tramite un sentiero, con una passeggiata di cinque minuti. La morfologia del luogo la rende a un tempo agevole e selvaggia, e ci si tuffa in acqua da uno scoglio. Se piace fare snorkeling, il fondale è ideale. La spiaggia non è attrezzata. Nonostante ciò, è naturalmente riparata ed è perfetta per le giornate ventose.

Gli isolotti di Koutsomiti e Kounoupes e il trekking

Astypalea è circondata da isolotti e scogli disabitati. Con un’imbarcazione da escursione è possibile raggiungere l’isolotto di Koutsomitie fare il bagno nell’omonima spiaggia, a sud-est, nello stretto passaggio che lo separa dallo scoglio di Tigani.

Astypalea non è solo mare, ma anche escursionismo, magari per arrivare ad uno dei tanti mulini dell'isola

Astypalea non è solo mare, ma anche escursionismo, magari per arrivare ad uno dei tanti mulini dell'isola

Il rilievo di Astypalea si presta ad attività all’aria aperta come il trekking, l’arrampicata e l’alpinismo. Attraversano ogni angolo dell’isola decine di chilometri di sentieri, realizzati dagli abitanti per spostarsi da un villaggio all’altro, verso le loro fattorie e i loro pascoli. I percorsi incrociano luoghi di grande fascino e si possono ottenere informazioni dalle mappe specifiche, anche perché la segnaletica dei sentieri è limitata. È bene pure portare con sé acqua a sufficienza, un cappello, occhiali da sole, abiti leggeri e crema solare: lungo il tragitto, infatti, non si incontrano sorgenti d’acqua né alberi che offrono ombra. Oltre all’escursionismo, Astypalea, con le sue ripide scogliere, si presta all’alpinismo e alla mountain bike, mentre nella zona di Ftera ci sono ben venti diverse vie di arrampicata. La buona cucina, si sa, si abbina perfettamente con il mare celeste, spiagge isolate, natura incontaminata, tramonti divini, relax e compagnia allegra, e Astypalea racchiude tutto questo.

Astypalea, dove mangiare

Kafeneion O Mouggos - Hora

greekgastronomyguide.gr Il Kafeneion O Mouggos

Il Kafeneion O Mouggos

Questo kafeneion tradizionale, situato sulla strada principale di Hora che porta al castello, è molto più di un semplice caffè: è un vero e proprio museo vivente. Gli interni conservano un antico pavimento a mosaico e arredi dai colori intensi, con pareti ricoperte di fotografie, manifesti e vecchie pubblicità. All’interno si trovano immagini storiche, personaggi politici, foto d’epoca e ricordi di feste e momenti conviviali. Il locale è anche un punto di ritrovo sociale dove si beve caffè, ouzo, whisky e si gustano meze, polpo alla griglia e stuzzichini locali. In estate è molto vivace sulla terrazza, mentre in inverno diventa un luogo di incontro per la gente del posto tra carte e backgammon.

Kafeneion O Mouggos 85900 Hora (Grecia)

Apanemia - Hora

Il ristorante Apanemia

Il ristorante Apanemia

Taverna tradizionale nascosta sotto il castello di Astypalea, ideale per chi cerca un’atmosfera tranquilla lontano dalla folla. Offre cucina casalinga greca, perfetta da accompagnare con vino locale, tsipouro o ouzo.È un luogo rilassato dove trascorrere il tempo con amici, soprattutto nel pomeriggio e in serata, godendo dell’atmosfera autentica dell’isola.

Apanemia 85900 Hora (Grecia) Tel +30 2243 062190

Karai Kafenio - Hora

Il Karai Kafenio

Il Karai Kafenio

Uno dei kafeneia più pittoreschi di Hora, con vista sul mare Egeo. Serve caffè, dolci fatti in casa e piatti tipici durante tutta la giornata.È famoso anche per la colazione con vista e per le specialità greche accompagnate da ouzo o tsipouro. Offre alcune opzioni vegetariane come fava, insalate di legumi e verdure fritte. Un luogo rilassante dove fermarsi a qualsiasi ora.

Karai Kafenio Megali Panagia 85900 Hora (Grecia) Tel +30 2243 061282

Kafeneion Argo - Pera Gialos

Tripadvisor Il Kafeneion Argo

Il Kafeneion Argo

Situato lungo la strada per Livadia, è un kafeneion vivace aperto dalla mattina fino a tarda sera. Qui si possono gustare specialità locali come i biscotti “astypalitika” con miele al timo, insieme a ouzo e raki. Spesso ospita musica rebetika dal vivo, creando un’atmosfera autenticamente greca e molto coinvolgente.

Kafeneion Argo 85900 Pera Gialos (Grecia) Tel +30 2243 059854

Antikastro - Pera Gialos

Il ristorante Antikastro

Il ristorante Antikastro

Taverna familiare sul lungomare con splendida vista su Hora e sul Kastro. Propone cucina locale autentica con ingredienti provenienti da produzioni proprie. Da provare assolutamente i piatti di carne alla griglia, i formaggi locali e soprattutto la famosa “shrimp saganaki”.

Antikastro Pera Gialos (Grecia) Tel +30 2243 062316

Gerani - Vathi

Il ristorante Gerani

Il ristorante Gerani

Ristorante sul mare che offre cucina tradizionale casalinga con ingredienti freschi e atmosfera familiare. Ideale per pranzi e cene rilassate davanti al mare.L’ospitalità è uno dei suoi punti forti, così come la capacità di far sentire gli ospiti come a casa, con piatti tipici dell’isola e sapori autentici dell’Egeo.

Gerani Epar.Od. Livadia-Vathis 859 00 Livadia (Grecia) Tel +30 22430 61484

Krokodilos - spiaggia di Livadia

La taverna Krokodilos

La taverna Krokodilos

Taverna informale e molto accogliente, situata proprio dietro la spiaggia di Livadia sotto gli alberi di tamerici. Perfetta per pranzi rilassati al mare. Il menu include piatti fatti in casa e pesce fresco, come spaghetti ai gamberi e calamari fritti, oltre a souvlaki di pollo. Porzioni abbondanti e atmosfera semplice e genuina completano l’esperienza.

Krokodilos 85900 Livadia (Grecia) Tel +30 2243 062163

Astypalea, dove dormire

Mouras Resort

Il Mouras Resort

Il Mouras Resort

Il Mouras Resort è un rifugio moderno che unisce architettura contemporanea e paesaggio naturale attraverso linee essenziali, materiali autentici e colori luminosi, creando un ambiente armonioso in cui gli spazi si integrano con la natura circostante; le sistemazioni includono le Premier Maisonette, ideali per famiglie e gruppi, con soggiorno open space, cucina attrezzata e camere luminose al piano terra collegate a un patio giardino immerso in fiori e orti locali, oltre a un piano superiore con camera matrimoniale e terrazza panoramica con vista sui campi e amaca per il relax, e le Elegant Maisonette, pensate per coppie o famiglie, con soggiorno ampio e divano letto, cucina e zona pranzo, patio esterno con lettini e area relax tra vegetazione mediterranea e piano superiore con camera matrimoniale e terrazza affacciata su frutteti e paesaggi montani, offrendo un’esperienza di soggiorno basata su tranquillità, luce naturale e contatto con la natura.

Mouras Resort 85900 Livadi (Grecia)

Chrysalis Boutique Hotel

Una stanza del Chrysalis Boutique Hotel

Una stanza del Chrysalis Boutique Hotel

Il Chrysalis Boutique Hotel è una struttura dal design moderno e raffinato pensata per offrire comfort, serenità e un’esperienza di totale relax a pochi passi dal centro dell’isola, dove gli ospiti possono alternare tranquillità e scoperta del territorio; la filosofia dell’hotel punta su esperienze autentiche e rigeneranti, con particolare attenzione alla cucina locale e alla valorizzazione dei prodotti greci, offrendo una colazione tradizionale preparata con ingredienti freschi come pane all’anice, marmellate fatte in casa, miele locale e dolci tipici serviti anche in camera con vista sul castello di Astypalea, mentre l’offerta wellness include massaggi, trattamenti olistici e sessioni di yoga immerse nella natura per favorire equilibrio e benessere, completando il soggiorno con una proposta gastronomica basata su ingredienti locali e ricette della tradizione greca reinterpretate con cura e attenzione alle esigenze degli ospiti.

Chrysalis Boutique Hotel 85900 Pera Gialos (Grecia) Tel +30 2243 062221

Andromeda Resort

Una stanza dell'Andromeda Resort

Una stanza dell'Andromeda Resort

L’Andromeda Resort è un complesso di appartamenti situato in posizione panoramica sulla collina di Agios Georgios, sopra Hora, caratterizzato da edifici a due piani con elementi architettonici colorati e vivaci e una vista ampia sul Castello Veneziano, sulla baia di Pera Gialos e sulle isole circostanti, offrendo sistemazioni completamente attrezzate ideali per soggiorni indipendenti; l’esperienza è definita dalla posizione strategica a pochi passi dal centro e dai mulini a vento, che permette di godere di panorami suggestivi e di un’atmosfera rilassante, pensata per offrire agli ospiti momenti di quiete, libertà e connessione con il paesaggio unico di Astypalea.