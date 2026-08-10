Nuovo volto per il ristorante dell’Hotel Da Beppe Sello di Cortina d’Ampezzo (Bl), indirizzo storico della località dolomitica, membro dell’Unione ristoranti del Buon Ricordo dal 1994 e oggi gestito da Carlo Orlandi e Michela De Martin. La sala è stata infatti completamente ripensata su progetto dell’architetta Ambra Piccin, che insieme alla proprietà ha seguito un intervento esteso a materiali, illuminazione, arredi, acustica e distribuzione degli spazi. L’obiettivo è stato aggiornare il ristorante mantenendo riconoscibile il rapporto con l’ambiente alpino e con la storia dell’hotel.

L'Hotel Da Beppe Sello di Cortina d'Ampezzo (Bl)

Rigenerare gli spazi senza cancellarne la storia

Alla base del progetto c’è infatti il concetto di rigenerazione, inteso come alternativa a interventi che cancellano quanto esiste per ripartire da zero. In questo caso il lavoro ha preso le mosse dall’identità della struttura, reinterpretandola attraverso nuovi spazi e soluzioni contemporanee. Un approccio che ha coinvolto anche maestranze e artigiani locali, con lavorazioni e dettagli pensati per conservare un legame concreto con la cultura materiale delle Dolomiti.

La nuova sala del ristorante dell'Hotel Da Beppe Sello

«Il Beppe Sello rappresenta una realtà storica dell’ospitalità di Cortina e intervenire su un luogo così conosciuto è stato un privilegio e anche una grande responsabilità. Credo profondamente che oggi l’ospitalità abbia bisogno di questo: non consumare gli edifici, ma rigenerarli, valorizzando la loro identità attraverso un’architettura contemporanea, capace di migliorare il benessere degli ospiti e il valore della struttura nel tempo» ha spiegato Piccin.

L'architetta Ambra Piccin

È proprio su questo principio che si è sviluppato il lavoro dello studio: recuperare ciò che caratterizza un luogo e adattarlo alle esigenze attuali, intervenendo tanto sull’estetica quanto sulla funzionalità e sul comfort degli ambienti.

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Una cucina che parte dalla montagna

Il nuovo disegno della sala fa così da cornice a una cucina italiana legata al territorio alpino e ampezzano, con innesti più contemporanei. La montagna ritorna attraverso ingredienti come cervo, porcini, speck, castagne, zucca, noci, ginepro e ricotta affumicata, ai quali si affiancano sapori come ponzu e miso. Nel menu attuale si passa dalla tartare di cervo con radicchio, pan brioche e gelato ai funghi allo speck della casa con carafoi di patate; tra i primi ci sono i Benfatti alla moda, ravioli ripieni di caciotte e maggiorana, l’orzotto al pesto alpino e le chicche di zucca con cervo e Montasio stagionato.

La cucina del ristorante parte dalla tradizione alpina, con richiami ampezzani e qualche innesto contemporaneo