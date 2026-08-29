Quando sulle Dolomiti dell’Alta Badia il cielo si tinge di rosa, rosso e viola, il tramonto diventa parte dell’esperienza al Dolomiti SPA Hotel Fanes di San Cassiano. Dalla SkyPool panoramica, affacciata sulle montagne, si può sorseggiare l’Enrosadira Cocktail, un signature drink ispirato proprio al fenomeno che colora le cime. È uno degli elementi più caratteristici di un resort cinque stelle nato dalla trasformazione di una storica fattoria della famiglia Crazzolara, dove ospitalità, benessere, cultura ladina e paesaggio alpino convivono in una struttura con 5.000 mq di area wellness.

Dolomiti SPA Hotel Fanes

«Siamo molto fieri di essere un 5 stelle ma non dimentichiamo le nostre origini: la nostra famiglia possiede da secoli questa struttura e l'ha trasformata da fattoria a resort di lusso - dice Reinhold Crazzolara, proprietario dell’hotel - Quello che vogliamo fare all'Hotel Fanes è proprio esprimere la nostra tradizione in un luogo dove l’ospite può trovare il benessere perfetto, fisico e mentale».

Camere e suite di lusso nel cuore dell’Alta Badia

Le camere e le suite del Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano offrono ambienti ampi e curati, dove materiali pregiati, arredi in stile alpino e comfort contemporaneo si combinano con l’atmosfera delle Dolomiti. La proposta comprende diverse tipologie, dalle camere Standard e Ladina alle più spaziose Junior Suite e alle suite panoramiche. La maggior parte dispone di balcone o terrazza con vista sulla valle e sulle montagne. Tra le sistemazioni più esclusive spiccano la Suite Cocoon, il Natura Loft e la Dolomites Mountain Spa Suite, con ampi spazi privati e soluzioni wellness come sauna, bagno turco e vasca idromassaggio panoramica.

La suite Cocoon Una stanza Family Un lussuoso bagno in suite dell'hotel ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La suite Cocoon Una stanza Family Un lussuoso bagno in suite dell'hotel

Il wellness del Dolomiti SPA Hotel Fanes

Il cuore dell’offerta è l’area wellness di 5.000 mq, con diversi tipi di saune, bagno turco, sanarium, idromassaggio con acqua salina, piscine interne ed esterne e una infinity pool di 25 metri sulla terrazza panoramica. L’offerta spa comprende massaggi e trattamenti e nuovi ambienti dedicati a esperienze riservate. Tra le 12 nuove suite wellness spicca Aemotio Spa, dotata di un lettino ad acqua riscaldato. Le Fanes Private Suite sono invece cabine trattamento pensate anche per momenti di relax in coppia.

Le Fanes Private Suite per trattamenti wellness

La Regno del Cirmolo interpreta il benessere alpino attraverso interni in legno di cirmolo, una sauna al fieno e, all’esterno, una vasca salina circolare. La Regno del Fanes propone un ampio bagno turco e due vasche ricavate da un unico tronco di castagno, utilizzabili per bagni al siero di latte, ai vinaccioli o con oli aromatici. La stanza Caveau è dedicata al trattamento di punta. Il design nero e oro richiama la linea cosmetica omonima, con prodotti naturali rimpolpanti e anti-aging per la cura della pelle.

La cucina altoatesina e la cantina del Fanes

Il benessere prosegue a tavola con una proposta gastronomica che valorizza le materie prime del territorio e rilegge la cucina altoatesina affidandola a chef Damiano Scaglioni. La componente locale diventa parte dell’esperienza, attraverso piatti legati ai prodotti e ai sapori della montagna. A completare l’offerta è la cantina dell’hotel, con una selezione di etichette pregiate pensate per accompagnare la cucina. La proposta segue la stessa filosofia degli spazi: valorizzare il territorio con una dimensione contemporanea e curata. Il legame con l’Alto Adige emerge quindi nell’architettura, nei trattamenti wellness e nella scelta delle materie prime.

Chef Damiano Scaglioni

Enrosadira Cocktail, il tramonto delle Dolomiti nel bicchiere

Tra le esperienze del Dolomiti SPA Hotel Fanes c’è l’Enrosadira Cocktail, signature drink creato dal bartender Guido Colarossi e ispirato al fenomeno che al tramonto colora le montagne di sfumature rosa, rosse e violacee. Il cocktail trova nella SkyPool dell’hotel un luogo ideale per la degustazione. Il nome richiama l’Enrosadira, il fenomeno per cui le cime "diventano rosa" quando vengono illuminate dalla luce del tramonto. Il drink accompagna questo momento della giornata, quando il paesaggio cambia rapidamente aspetto. Settembre, con giornate più quiete e luce calda nel tardo pomeriggio, offre un momento particolarmente suggestivo.

L'Enrosadira Cocktail, da sorseggiare al tramonto con vista Dolomiti

La ricetta parte dal Gin Edelschwarz, prodotto biologicamente in Alto Adige e distillato con 17 erbe alpine, tra cui stella alpina e more. La base offre un profilo aromatico profondo, legato alle botaniche della montagna. Il gin viene accompagnato da uno sciroppo homemade di fiori ed erbe di montagna, preparato con erbe raccolte a mano dalla signora Maria, padrona di casa e custode delle tradizioni locali. Il succo di lime completa il cocktail con una componente fresca e agrumata, creando un contrasto con le note botaniche. Il risultato riunisce botaniche alpine, ingredienti locali, manualità e attenzione alla stagionalità. L’Enrosadira diventa così parte del soggiorno, collegando la degustazione al paesaggio che circonda l’hotel.

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Un resort tra ospitalità, natura e cultura ladina

Il Dolomiti SPA Hotel Fanes costruisce la propria identità attraverso il rapporto tra ospitalità, territorio e benessere. Dalla struttura familiare alla spa, dalle suite ai trattamenti, fino alla cucina e al cocktail dedicato all’Enrosadira, ogni elemento richiama l’ambiente dell’Alta Badia. La posizione panoramica, gli spazi wellness e l’uso di materiali naturali rendono il resort una destinazione orientata al relax, mentre i riferimenti alla cultura ladina e alla montagna ne rafforzano il carattere.

La sky pool a 25 metri di altezza con vista valle del Fanes